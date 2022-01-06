Как трояны попадают в телефон и действительно ли они опасны

Трояны существуют уже давно, и они не являются чем-то эксклюзивным для Android. Тем не менее, мы получаем все больше и больше сообщений, связанных именно с этой платформой. Похоже, они действительно становятся большой проблемой для пользователей устройств с операционной системой от Google. Сообщений о них становится все больше, в статистика, которая появлялась в последние месяцы приводила страшный цифры. Например, то, что банковские трояны заразили около десятка приложений для Android и сумели проникнуть к более чем 300 000 пользователей. Если вдуматься, то это очень серьезное количество и с этим надо что-то делать. Впрочем, специалисты не сидят без дела, но они тоже не являются всемогущими.

Опасны ли трояны

Трояны постепенно становятся серьезной угрозой не только для телефонов, но и для всей экосистемы Android в целом.

Что беспокоит, когда дело доходит до пугающих отчетов, которые мы видели в этом году, так это то, что этим приложениям удалось найти свой путь в Google Play. Собственный магазин приложений Google должен быть чрезвычайно безопасным, и обычно это так и даже в нем могут таиться свои опасности. Что уж говорит о сторонних магазинах, и просто установке приложений из APK-файлов.

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Банковские трояны действуют очень умно, но мы надеемся, что Google найдет способ предотвратить их появление в фирменном магазине приложений в будущем, по крайней мере, до некоторой степени. Трояны используют загрузчики, чтобы проникнуть через ”заборы” безопасности. Загрузчики — это крошечные вредоносные программы, которые действительно хорошо спрятаны внутри приложений. Обычно они остаются незамеченными защитой Google. Apple App Store тоже не застрахован от таких проблем, но из-за общей закрытости системы, пользоваться смартфонами и планшетам от Apple существенно безопаснее.

Большинство этих троянов изначально не являются рабочими троянами, но после нескольких обновлений они становятся вредоносными. Кто бы ни разместил их в приложениях, они выкатывают обновления, чтобы объединить фрагменты вредоносного программного обеспечения.

Сколько телефонов заражены троянами

Таким образом, в некоторых ситуациях можно обойти защиту Google, как продемонстрировали эти банковские трояны. И 300 000 пользователей, которые с этим столкнулись являются очень серьезным фактором для беспокойства.

Что главное в смартфоне

Удовольствие от использования смартфона — это, конечно же, установка приложений, поскольку каждое из них, по сути, дает вам еще одну новую функцию. Вы можете действовать осторожно или и вовсе устанавливать только известные приложения от крупных корпораций, но вы не должны ограничиваться только этими мерами предосторожности.

Вы можете чувствовать себя в безопасности, устанавливая самое непонятное приложение в Google Play, если оно кажется вам достаточно интересным. Там есть много отличных приложений, о которых вы никогда не слышали, и они предлагают функциональность, как никакой другой аналог.

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Можно ли полностью защитить телефон

Было бы идеально, если бы Google могла бы на сто процентов защитить нас, но мы знаем, что это невозможно. Так что нам остается только надеяться, что компания продолжит делать все, что в ее силах. Когда таким приложениям удается попасть на сотни тысяч устройств до их обнаружения и удаления, это становится проблемой.

Стоит отметить, что вредоносный софт обычно прячется в приложениях, которые обычно нужны для редактирования изображений, сканерах PDF, сканерах QR-кода и тому подобных. Все эти приложения можно объединить в одну простую группу. Ту группу, которая нужна людям довольно редко, и к которой они обращаются лишь время от времени, не задумываясь о выборе надежного варианта, ориентируясь лишь на то, чтобы нужное приложение как можно быстрее.

Будем надеяться, что трояны Android будут все меньше и меньше беспокоить нас в будущем. Мы знаем, что Google делает все возможное, чтобы этого не произошло, но вы также должны внести свой вклад. Вам нужно немного более внимательно проверять приложения перед установкой, и, что наиболее важно, очень внимательно следить за тем, какие разрешения вы предоставляете приложениям. Простое приложение с обоями не должно требовать полного контроля над телефоном — это логично.

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Почему телефон запрашивает много разрешений

Если требуются излишние разрешения, значит, что-то не так. Проблема в том, что большинство людей просто предоставляют все права, что требуется, не задумываясь. Во многом здесь виновата общая политика приложений и самого Android. Разрешения в этой операционной системе являются обычным делом и часто без какой-то ерунды приложение не будет работать полностью. Для сравнения, в iOS если вы не даете какое-то непрофильное разрешение, то в приложении просто не будет работать часть функций. Подход Android начал менять на аналогичный лишь относительно недавно.

Подводя итог сказанного, если не хотите стать носителем трояна, следите за приложениями и обращайте внимание на те разрешения, которые они запрашивают. Если есть подозрения, лучше обойти такой софт стороной. Так и телефон будет чист, и работать он будет шустрее из-за меньше нагрузки, и вы будете в безопасности.