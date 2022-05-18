Как убрать геолокацию с фото на Андроиде

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Иван Герасимов 0

Камера в смартфонах стала, вероятно, важнейший модулем помимо процессора. Чем новее смартфон, тем больше деталей он фиксирует, а система при этом способна фиксировать местоположение, где была создана эта фотография. Функция вполне удобная: можете открыть карту и посмотреть, в каких местах вы делали фотографии, только это не всегда безопасно. В случае, если телефон будет утерян, мошенники могут воспользоваться геометкой и наведаться в гости на вашу дачу. В конце концов, это не так безопасно, если не хотите опростоволоситься перед кем-нибудь и выдать секрет. Сегодня расскажем, как убрать геолокацию с фотографии на Android или отключить эту функцию насовсем.

Объясняем, как отключить геолокацию на фотографии в Android-смартфоне

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Геолокация фото на Андроид

Геотег всегда фиксируется в метаданных камеры телефона

Любая фотография, сделанная на смартфон, имеет свои метаданные: время съёмки, дата, модель камеры и самого смартфона. Так вы всегда сможете просмотреть подробности фотографии, чтобы, например, удостовериться в их подлинности. Местоположение, в котором был создан снимок, называется геотег (или геометка) — это зашифрованная информация об определенном месте расположения, размещенная в метаданных снимка.

Не стоит путать геотег с геоданными: во втором случае это всего лишь координаты точки на карте, которые можно выставить вручную в социальной сети, но геотег всегда остается таким же, каким был первоначально при создании снимка при помощи навигационной системы телефона.

Убрать геолокацию с фото

Фотоснимки в большинстве случаев хранятся либо на телефоне, либо в Гугл Фото. Удалить геометку с фотографии можно прямо из облачного хранилища без предварительного скачивания на смартфон.

Удалить местоположение можно прямо из Гугл Фото

  • Зайдите в приложение Google Фото.
  • Выберите нужный снимок или видео на телефоне.
  • В правом верхнем углу нажмите на три точки, чтобы просмотреть данные о местоположении.
  • Нажмите на значок «Изменить» и выберите «Удалить местоположение».

После этого данные о местоположении, связанные с фото или видео, будут удалены. К сожалению, удалить местоположение у нескольких файлов нет возможности, поэтому повторять действия придется для всех фотографий по отдельности. Также имейте в виду, что Гугл Фото может добавить приблизительное местоположение к фотографиям, даже есть отключить геолокацию для фотографий из камеры.

Как удалить геолокацию с фото Андроид

Если храните снимки на телефоне или MicroSD, то также можете просматривать и удалять данные о местоположении фотографии с помощью галереи. Вот как это можно сделать на телефоне Samsung.

Убрать геолокацию можно прямо через Галерею на смартфоне

  • Откройте Галерею на телефоне.
  • Нажмите на три точки в правом нижнем углу.
  • Выберите «Детали», чтобы увидеть метаданные снимка.
  • После этого выберите «Изменить» в правом верхнем углу, чтобы внести изменения.
  • Нажмите на красный значок минуса рядом с данными местоположения, а потом нажмите «Сохранить».

Опять же, так можно удалять геоданные любой фотографии, но делать это нужно по отдельности для каждого снимка.

Сами по себе открываются вкладки на телефоне. Что делать

Как отключить геолокацию для фото на Android

Удаление метаданных с геолокацией занимает чересчур много времени. Чтобы этого не делать да еще и для каждой фотографии отдельно, просто отключите эту функцию. Так ваши видео и фото не будут отмечаться на карте, зато вы сэкономите много времени.

Отключите геолокацию для фотографий насовсем через настройки

  • Откройте приложение «Камера» на телефоне и нажмите «Параметры» в левом верхнем углу.
  • Прокрутите вниз до раздела «Общие» и отключите ползунок возле тегов местоположения.

Есть и альтернативный способ: можно просто отозвать разрешение на определение геопозиции у приложения «Камера», чтобы снимки точно не сопровождались геотегом.

Также можно отключить разрешение для камеры вставлять геопозицию

  • Нажмите и удерживайте ярлык приложения «Камера».
  • Коснитесь значка «Информация» и перейдите в «Разрешения».
  • Зайдите в раздел «Местоположение» и включите «Не разрешать».

Теперь ваши геоданные будут только при вас. Никто не узнает, где была сделана фотография, даже если вы ее передадите в мессенджере или по Bluetooth.

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Что делать, если не работает геолокация

Настройки

Иногда геолокация работает некорректно или вовсе пропадает. Вот, что нужно делать

Если вы заметили, что геолокация раньше была, а теперь ее нет, обязательно проверьте кое-какие настройки. Также это помогает, если геопозиция начала отображаться некорректно.

  • Проверьте соединение с интернетом (должен работать хотя бы 3G).
  • Убедитесь, что переключатель «Определять местоположение» активен.
  • Проверьте разрешения для приложения, о которых мы говорили выше: установите «Разрешить в любом режиме».

Эти настройки должны помочь избавиться от исчезновения геолокации на фотографиях или при ее некорректной работе.

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