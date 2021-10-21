Как убрать лишние объекты с фото на Android

Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой лишних объектов на фотографии? Иногда случается так, что только поймаешь красивый кадр, как мимо вдруг пролетит птичка или пешеход выйдет из-за угла. В итоге получается, что снимок испорчен. Но не спешите отчаиваться, еще не все потеряно. Современные технологии предлагают много возможностей, чтобы решить эту проблему. С помощью специального софта вы без проблем сможете исправить все недочеты так, чтобы картинка выглядела еще лучше прежнего.

Редактирование фото и видео давно перестало быть прерогативой специалистов. В современном мире каждый пользователь должен владеть базовыми навыками работы с фотографиями. Признаюсь, я не могу назвать себя мастером в этом деле, но недавно, когда взялся за это серьезнее, обнаружил, что все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

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Snapseed — удалить объект с фото

Вопреки распространенному мнению, далеко не все приложения с эффектом удаления предметов платные. Когда я впервые попробовал убрать лишний предмет с фотографии, использовал приложение Snapseed. Пользоваться им достаточно легко, так что разобраться сможет каждый.

Чтобы удалить ненужные предметы с фотографии на Android вам необходимо:

Скачать Snapseed из магазина Google Play по ссылке.

Открыть приложение, далее выбрать необходимую фотографию.

Затем перейти в Инструменты .

. Далее выбираем Точечная коррекция .

. После этого с помощью пальцев обведите необходимый объект.

Нажмите на кнопку галочки в правом нижнем углу.

в правом нижнем углу. Готово.

Понятно, что с первого раза сделать все идеально не получится. Поэтому предлагаю вам потренироваться несколько раз перед тем, как выкладывать готовый вариант в сеть.

Не стесняйтесь экспериментировать. Приближайте объект насколько это возможно, играйтесь с помощником увеличения картинки. Еще один совет. Рисуя пальцем по дисплею, старайтесь идти со стороны места, где картинка более четкая. Это поможет вам добиться лучшего результата.

Если же результат вам не очень нравится, Snapseed имеет еще несколько инструментов, которые могут помочь. Один из них — размытие. Чтобы размыть объект на фотографии следует:

Открыть приложение Snapseed.

Выбрать необходимое фото.

Перейти в Инструменты , далее Размытие .

, далее . В нижней вкладке выбрать Линейный или Эллиптический вид размытия .

. Навести курсор на необходимый объект.

Учтите, что для сохранения максимально качественного изображения, вам необходимо указать соответствующий параметр в Настройках. Для этого перейдите в Настройки, далее JPG 100%.

TouchRetouch — убрать предмет с фото

Гораздо лучше с задачей справляется приложение TouchRetouch. Никаких сложностей, все просто, удобно и легко. Но оно, увы, платное. Лично я до того, как познакомился с этим приложением, всегда использовал Snapseed, но сейчас к нему не вернусь никогда.

Заплатить чуть больше ста рублей за качественный софт не жалко. Кстати, об этом приложении мы частично уже упоминали в подборке лучшего софта для Инстаграм. Рекомендую к прочтению.

Во-первых, на YouTube есть целых 5 видеоуроков, которые значительно облегчат задачу. Во-вторых, инструментов здесь на порядок больше. Хотя бы потому, что программа специализируется именно на удалении, а не разбрасывается кучей инструментов.

Чтобы убрать объект с фото в TouchRetouch вам необходимо:

Скачать приложение в Google Play по ссылке.

Запустить программу и открыть нужную фотографию.

Выбрать инструмент Объект и выделить необходимый вам элемент.

и выделить необходимый вам элемент. Далее надо нажать кнопку Go .

. Просмотреть предварительный результат.

Готово.

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От Snapseed это приложение отличает более гибкая настройка. Например, если вас не устраивает готовый результат можно воспользоваться дополнительными инструментами: Лассо, Кисть, Ластик. Также здесь есть Лупа для удобного увеличения картинки, возможность выбора формата снимка (JPEG, PNG, TIFF), размера и качества.

А вам часто приходится удалять объекты с фотографии? Каким приложением пользуетесь? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем чате, будет интересно прочесть.