Как убрать лишние объекты с фото на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Рахматуллин 1

Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой лишних объектов на фотографии? Иногда случается так, что только поймаешь красивый кадр, как мимо вдруг пролетит птичка или пешеход выйдет из-за угла. В итоге получается, что снимок испорчен. Но не спешите отчаиваться, еще не все потеряно. Современные технологии предлагают много возможностей, чтобы решить эту проблему. С помощью специального софта вы без проблем сможете исправить все недочеты так, чтобы картинка выглядела еще лучше прежнего.

Удалить объект с фото — крайне простая задача.

Редактирование фото и видео давно перестало быть прерогативой специалистов. В современном мире каждый пользователь должен владеть базовыми навыками работы с фотографиями. Признаюсь, я не могу назвать себя мастером в этом деле, но недавно, когда взялся за это серьезнее, обнаружил, что все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Google Pixel 6 вышел: скучный телефон с крутой камерой.

Snapseed — удалить объект с фото

Бесплатное приложение для удаления ненужных объектов с фото.

Вопреки распространенному мнению, далеко не все приложения с эффектом удаления предметов платные. Когда я впервые попробовал убрать лишний предмет с фотографии, использовал приложение Snapseed. Пользоваться им достаточно легко, так что разобраться сможет каждый.

Чтобы удалить ненужные предметы с фотографии на Android вам необходимо:

  • Скачать Snapseed из магазина Google Play по ссылке.
  • Открыть приложение, далее выбрать необходимую фотографию.
  • Затем перейти в Инструменты.
  • Далее выбираем Точечная коррекция.
  • После этого с помощью пальцев обведите необходимый объект.
  • Нажмите на кнопку галочки в правом нижнем углу.
  • Готово.

Как удалить объект с помощью Snapseed.

Понятно, что с первого раза сделать все идеально не получится. Поэтому предлагаю вам потренироваться несколько раз перед тем, как выкладывать готовый вариант в сеть.

Не стесняйтесь экспериментировать. Приближайте объект насколько это возможно, играйтесь с помощником увеличения картинки. Еще один совет. Рисуя пальцем по дисплею, старайтесь идти со стороны места, где картинка более четкая. Это поможет вам добиться лучшего результата.

Если же результат вам не очень нравится, Snapseed имеет еще несколько инструментов, которые могут помочь. Один из них — размытие. Чтобы размыть объект на фотографии следует:

  • Открыть приложение Snapseed.
  • Выбрать необходимое фото.
  • Перейти в Инструменты, далее Размытие.
  • В нижней вкладке выбрать Линейный или Эллиптический вид размытия.
  • Навести курсор на необходимый объект.

Если с удалением объекта возникли проблемы — воспользуйтесь размытием.

Учтите, что для сохранения максимально качественного изображения, вам необходимо указать соответствующий параметр в Настройках. Для этого перейдите в Настройки, далее JPG 100%.


TouchRetouch — убрать предмет с фото

Крутая программа для удаления ненужных предметов на Андроид.

Гораздо лучше с задачей справляется приложение TouchRetouch. Никаких сложностей, все просто, удобно и легко. Но оно, увы, платное. Лично я до того, как познакомился с этим приложением, всегда использовал Snapseed, но сейчас к нему не вернусь никогда.

Заплатить чуть больше ста рублей за качественный софт не жалко. Кстати, об этом приложении мы частично уже упоминали в подборке лучшего софта для Инстаграм. Рекомендую к прочтению.

Во-первых, на YouTube есть целых 5 видеоуроков, которые значительно облегчат задачу. Во-вторых, инструментов здесь на порядок больше. Хотя бы потому, что программа специализируется именно на удалении, а не разбрасывается кучей инструментов.

Чтобы убрать объект с фото в TouchRetouch вам необходимо:

  • Скачать приложение в Google Play по ссылке.
  • Запустить программу и открыть нужную фотографию.
  • Выбрать инструмент Объект и выделить необходимый вам элемент.
  • Далее надо нажать кнопку Go.
  • Просмотреть предварительный результат.
  • Готово.

ToucgRetouch сможет убрать любой ненужный объект с фотографии.

Android 12 уже можно установить. Как это сделать?

От Snapseed это приложение отличает более гибкая настройка. Например, если вас не устраивает готовый результат можно воспользоваться дополнительными инструментами: Лассо, Кисть, Ластик. Также здесь есть Лупа для удобного увеличения картинки, возможность выбора формата снимка (JPEG, PNG, TIFF), размера и качества.

А вам часто приходится удалять объекты с фотографии? Каким приложением пользуетесь? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем чате, будет интересно прочесть.

Теги
Лонгриды для вас
самсунг
Samsung позволит увеличить оперативную память своих телефонов

Уже не один телефон на своем примере доказал, что в мире Android появилась новая тенденция. Я говорю о расширении оперативной памяти. Делается это программно, но определенный эффект от этого есть. Когда эта функция только начинала появляться, мы видели ее в основном в моделях китайских брендов, которые часто живут в каком-то своем замкнутом мире. Теперь же функция вырвалась наружу и на ее обратила свое самое пристальное внимание Samsung. Более того, функция не просто когда-то там планируется к запуску - она уже работает, и даже есть телефоны, которые получили обновление с ней.

Читать далее
AirTag
Что купить вместо AirTag для Android? Нашёл замену в 5 раз дешевле

В прошлом месяце Apple представила AirTag – свой первый поисковый маячок, выхода которого ждали почти два года. Он оказался даже лучше, чем все о нём думали: компактный, энергоэффективный, точный и, что самое главное, безопасный. Заплатить за такой даже 3 тысячи рублей, которые за него просят в России, не жалко. Другое дело, что половина заявленных Apple функций AirTag работает либо через пень-колоду, либо не работает вообще, как, например, трекинг по Ultra Wideband. Стало быть, тратиться на оригинал не имеет смысла. Но чем его заменить?

Читать далее
Приложение
Это самый простой способ сделать приложение для Android. Готово уже через сутки

В наше время если у магазина нет сайта и мобильного приложения, он теряет половину своих потенциальных покупателей. Все меньше людей сейчас заходят на сайты, ведь гораздо проще освоить интерфейс приложения, быстро всё оплатить и на следующий день получить заказ. По статистике, 85% клиентов предпочтут воспользоваться мобильным приложением, а не мобильной версией сайта. Но не у всех есть возможность заказать разработку мобильного приложения для Android: надо найти студию с адекватным прайсом, согласовать, дождаться релиза, и затянется процесс на полгода. А ведь Android-устройств сейчас большинство. Но можно пройти мимо всего этого и получить собственное уникальное мобильное приложение буквально за сутки! Причем не только для Android, но и iOS.

Читать далее
1 комментарий
  1. Bananan_Boy

    В смысле у вас кот — лишний объект на фотографии?!? Вы там с ума сошли что ли?))))

Новый комментарий