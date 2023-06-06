Как убрать рекламу в приложениях на Андроид. 3 лучших способа

В Google Play практически не найти бесплатных приложений без рекламы: благодаря видеороликам, которые нельзя пропустить, а также баннерами в разных частях экрана разработчики хоть как-то окупают свои затраты. Пользователям это, конечно же, мешает, но другого выхода нет — это наиболее оптимальный способ пользоваться софтом бесплатно. Однако есть вариант обойти эти ограничения в функциональности и убрать рекламу из приложений на Андроид: о некоторых вы наверняка знаете, а кое-какие увидите впервые. Собрали самые лучшие способы отключить рекламу в программах из Google Play.

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Как заблокировать рекламу на Андроид

Одним из наиболее универсальных способов отключения рекламы в играх является авиарежим. Если включить его, то баннеры и другие вставки перестают отображаться, но этот метод далеко не идеален. Во-первых, не все игры работают офлайн (с каждым годом таких все больше), а во-вторых — это не подойдет, если подключение к интернету на телефоне вам все же нужно. Однако есть хитрый способ отключить рекламу, не отрубая смартфон от Сети.

Зайдите в Настройки и нажмите «Сеть и Интернет».

Выберите «Управление сетью».

Теперь из списка выберите нужно приложение и уберите галочку возле него.

Сделайте это на обеих вкладках — «Передача данных» и «Wi-Fi».

Теперь приложения будут работать офлайн без рекламы: например, музыкальные плееры или читалки — так сэкономится трафик там, где он расходоваться не должен. Но, как вы понимаете, такой способ подходит явно не для всех программ. Однако даже несмотря на отключение передачи данных у некоторых из них баннеры и рекламные ролики все равно будут отображаться. Что теперь делать?

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Отключить рекламу в приложениях на Андроид

На данный момент, одним из самых универсальных способов убрать рекламу в приложениях на Андроид является подключение к частному DNS-серверу. Эти настройки не требуют получения Root-прав, что не только удобно, но и безопасно для пользователя. Вот как это сделать в два счета.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Сеть и интернет».

Нажмите «Частная зона DNS» и выберите ручную настройку.

В строке ниже пропишите адрес без кавычек « dns.adguard.com » или « dns.adguard-dns.com ».

» или « ». Нажмите «Сохранить» и зайдите в любое приложение, где ранее была реклама. Вы увидите, что ее там больше нет. Обратите внимание, что из-за различий в оболочках Андроид-смартфонов расположение пункта меню с ДНС может отличаться.

Вообще, чтобы рекламы и в браузере, и в приложениях стало меньше, рекомендую скачать AdGuard на телефон и на другие устройства. Он бесплатен, легко устанавливается на телефон и не требует настроек — разве что, можно включить обновление фильтров по Wi-Fi, чтобы не расходовать мобильный трафик. Вдобавок AdGuard работает в фоновом режиме и не забивает оперативку телефона, поэтому никаких проблем не возникает даже на дешевых смартфонах, не отличающихся производительностью.

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Приложение для блокировки рекламы на телефон

Если прописывать DNS вам достаточно проблематично, то можно попробовать специальную утилиту, которая блокирует рекламу и баннеры на Андроид. Называется она DNS66, и вы не найдете ее в Google Play, зато не составит труда достать этот блокировщик на сторонних проверенных сайтах. Его фишка в том, что он одновременно работает и в браузерах, и в приложениях, а еще для него не требуются рут-права.

Скачайте приложение по ссылке и установите на телефон.

Зайдите во вкладку «Хосты» и включите ежедневное обновление.

Зайдите в него и нажмите «Запустить».

После этого запустится фильтрация контента и утилита уберет рекламу на телефоне. Несмотря на свою универсальность, DNS66 работает далеко не идеально: в некоторых приложениях или веб-страницах останется белый прямоугольник вместо баннера, а какие-то приложения могут работать некорректно.

Скачать DNS66

Судя по собственным наблюдениям, это зависит от прошивки: на смартфонах vivo все работает достаточно хорошо. Если столкнулись с чем-то похожим и вас это не устраивает, просто зайдите в DNS66 на вкладку «Приложения» и выберите исключения: сделать это можно для всех приложений, включая системные службы.

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Все эти вышеуказанные способы идеально подойдут и для приложений из нашей подборки — их точно стоит скачать. Здесь вы найдете умный будильник, потрясающую читалку для книг и удобный аудиоредактор, с помощью которого можно делать рингтоны прямо на телефоне!