Как удалить из интернета информацию о себе? Несколько советов, как стать цифровым невидимкой

Юрий Кудлович

Когда-то мы выкладывали в сеть все подряд, не задумываясь, что это останется там навсегда. Но интернет помнит все: старые аккаунты, фотографии десятилетней давности, забытые комментарии и даже утекшие пароли. Спустя годы мысли о существования этого цифрового следа начинают беспокоить, так что хочется просто взять и стереть хотя бы что-то из этого. Мы изучили тему и поделимся с вами несколькими советами, как удалить из сети свои данные: ники, пароли и другую информацию.

Выбраться из паутины можно, но не так просто. Фото.

Выбраться из паутины можно, но не так просто

Конечно, полностью стереть следы присутствия в интернете, как в фильмах, невозможно, ведь копии страниц сохраняются в архивах, поисковики кэшируют данные, а отдельные сайты могут игнорировать запросы и просто хранить информацию до бесконечности или пока не перестанет существовать сервер.

Но существенно сократить цифровой след и убрать конфиденциальную информацию вполне реально. Ниже делимся пошаговым алгоритмом, который реально работает.

Как найти всю доступную информацию о человеке

Чтобы понять масштаб всей проблемы (то, насколько ваша информация «пропахла» интернетом), начните с простого поиска в Google. Этого хватит, чтобы разобраться, где и что вообще имеется в сети, а затем действовать точечно, не наугад. Что проверяем:

  • свои имя и фамилию, включая транслитерации;
  • e-mail, особенно тот, который использовался несколько лет назад;
  • все никнеймы, которые вы могли использовать в играх и соцсетях.

А если простой поисковик не находит ничего конкретного, то можно использовать специализированные инструменты. Например:

  • Сервис Namechk проверит ваш ник более чем на 90 площадках (соцсети, блоги, сервисы).
  • Сайт Web Cleaner ведет автоматический поиск по множеству поисковиков.
  • Не забудьте выполнить поиск изображений по фотографии в Google, Yandex и TinEye.

Кстати, можно также искать варианты имен и ников с ошибками, ведь иногда утечки публикуют с опечатками.

Как быстро удалить старые и забытые аккаунты

Многие сервисы годами хранят наши профили, даже если мы о них забыли или просто перестали ими пользоваться. Это не только пароли и ники, но также фотографии, подробности, личные интересы — даже сообщения, если это социальная сеть или форум. Все это лучше удалить.

Как быстро удалить старые и забытые аккаунты. На этой страничке можно найти больше тысячи сервисов. Изображение: justdeleteme.xyz. Фото.

На этой страничке можно найти больше тысячи сервисов. Изображение: justdeleteme.xyz

Скажем сразу: это процесс долгий и утомительный, так как вам сначала нужно найти заброшенные сайты, а потом удалиться с них. Чтобы не терять время на поиски нужной страницы на сайте, можно воспользоваться JustDeleteMe. Это огромная база ссылок с инструкциями, как удалиться из сервисов в интернете. Итак, самый короткий путь:

  • Выбираете из списка сайт, нажимаете на Show Info — здесь будет показана краткая инструкция, что нужно сделать, чтобы удалить аккаунт.
Как быстро удалить старые и забытые аккаунты. В базе есть как зарубежные сайты, так и отечественные страницы. Изображение: justdeleteme.xyz. Фото.

В базе есть как зарубежные сайты, так и отечественные страницы. Изображение: justdeleteme.xyz

  • Далее нажимаете на заголовок сайта и попадаете сразу на страничку с удалением профиля.
Как быстро удалить старые и забытые аккаунты. Осталось указать причину и подтвердить удаление аккаунта. Изображение: avito.ru. Фото.

Осталось указать причину и подтвердить удаление аккаунта. Изображение: avito.ru

А вспомнить про заброшенные аккаунты поможет почтовый ящик, особенно раздел “Спам”. Вручную через поиск поищите письма с темами:

  • “Welcome”, “Confirm email” и “Reset password”
  • Также их аналоги на русском языке: «Приветствуем», «Подтвердите почту», «Сбросить пароль»

Это те ключевые фразы, по которым можно найти письма и ваши старые регистрации. Они приведут к соответствующим сайтам, где уже можно отыскать настройки профиля и удалить его вместе со всеми данными.

А еще электронная почта является основным источником утечек. Это самое уязвимое место, где чаще всего хранятся ключевые данные. Так что заодно рекомендуем проверить ее и почистить:

  • Удалите письма с ключевыми словами: пароль, паспорт, код, подтверждение регистрации.
  • Удалите письма со вложениями, содержащими документы.
  • Не храните сканы документов и личные данные в почте.
  • Отпишитесь от ненужных рассылок.

Как удалить компрометирующую информацию из сети

Если в поиске нашлись данные, которые вы хотите убрать, просто воспользуйтесь своим правом на обеспечение безопасности конфиденциальных данных. Для этого:

  • Открываем сайт.
  • Ищем в интерфейсе кнопку «Контакты», «О нас» или «Связаться с нами».
  • Находим там электронную почту администрации или другие контакты.
  • Простым языком просим удалить данные по вашему нику, электронной почте или номеру телефону.

Попробуйте написать владельцу сайта и попросите удалить:

  • персональные данные;
  • фото;
  • публикации;
  • комментарии;
  • данные об аккаунте.

Найти контакты можно через платформу who.is или на самих сайтах в разделах наподобие “Связаться с нами”. Владелец сайта удалит ваши персональные данные по запросу, так как обязан соблюдать Федеральный закон «О персональных данных». В противном случае его можно легко засудить.

Как удалить компрометирующую информацию из сети. Такой раздел есть на каждом ресурсе. Фото.

Такой раздел есть на каждом ресурсе

Как удалить себя из поисковиков

Вот тут уже все немного сложнее: придется “побегать” по разным поисковым системам и вручную заняться данными. Некоторые системы позволяют сделать это в настройках, другим же нужно писать запрос в техническую поддержку.

Как удалить себя из поисковиков. Здесь хранятся копии многих сайтов. Изображение: archive.org. Фото.

Здесь хранятся копии многих сайтов. Изображение: archive.org

Также учтите, что это не стирает информацию отовсюду, а просто убирает ее из выдачи. Впрочем, в 90% случаев это уже достаточно для того, чтобы скрыть себя. А если хочется максимум чистоты, то обратитесь еще и в archive.org, чтобы админы удалили архивные копии страниц с вашими профилями.

Как удалиться из GetContact

Сервис Getcontact показывает, как вы записаны в телефонных книгах других людей. Часто там появляются нежелательные теги: старые рабочие должности, грубые подписи, номера из утечек или пометки мошенников.

Удалить такие данные полностью нельзя, но можно скрыть свой номер от поиска и убрать метки. Как скрыть свой номер:

  • Откройте приложение и перейдите в настройки.
    • Как удалиться из GetContact. Аккаунт нужно блокировать, а не удалять. Изображение: getcontact.com. Фото.

    Аккаунт нужно блокировать, а не удалять. Изображение: getcontact.com

  • Выберите «Заблокировать аккаунт»
    • Как удалиться из GetContact. Подтвердите блокировку. Изображение: getcontact.com. Фото.

    Подтвердите блокировку. Изображение: getcontact.com

  • Причину блокировку можно выбрать любую.

Таким образом вы отключили свой аккаунт, так что он больше не будет работать в приложении. Но это еще не все: теперь нужно удалить метки, чтобы ваш номер не светился в поиске Getcontact. Для этого:

  • Зайдите на специальную страницу Getcontact.
    • Как удалиться из GetContact. Сначала нужно авторизоваться. Изображение: getcontact.com. Фото.

    Сначала нужно авторизоваться. Изображение: getcontact.com

  • Введите номер и подтвердите авторизацию любым из предложенных способов.
    • Как удалиться из GetContact. Вход осуществляется через WhatsApp. Изображение: getcontact.com. Фото.

    Вход осуществляется через WhatsApp. Изображение: getcontact.com

  • Откроется страница, где нужно подтвердить удаление данных или отключить видимость номера.

    • Как удалиться из GetContact. Удаляем профиль навсегда или хотя бы замораживаем его. Изображение: getcontact.com. Фото.

    Удаляем профиль навсегда или хотя бы замораживаем его. Изображение: getcontact.com

В течение нескольких часов профиль заморозится, а другие пользователи сервиса не смогут найти ваш номер в базе Getcontact. Чтобы восстановить аккаунт, нужно просто авторизоваться через приложение на смартфоне. А если удалить профиль, то придется регистрироваться заново.

Как избежать утечек конфиденциальных данных

Если вы не хотите полностью удаляться из сети, можно попробовать скрыть свои данные и ограничить их распространение в интернете. Тем более, что после очистки информации в сети некоторые данные снова начнуть заполнять хранилища. Все потому, что вы продолжаете пользоваться интернетом и регистрироваться на новых сайтах. Рекомендуем вести себя внимательнее и осторожнее разбрасываться личными данными. Для этого:

  • Активируйте мониторинг утечек в антивирусе и иногда посещайте сервис Have I Been Pwned.
  • Включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
  • Закройте профили в соцсетях, скройте список друзей и номер телефона.
  • Можно отключить индексацию профиля поисковиками.

Не забудьте на компьютере и в смартфоне отключить сбор диагностических данных, а также ограничить доступ приложений к местоположению, камере и микрофону.

Как избежать утечек конфиденциальных данных. Полезный сайт, ищет вашу почту в базах взлома и утечках. Изображение: haveibeenpwned.com. Фото.

Полезный сайт, ищет вашу почту в базах взлома и утечках. Изображение: haveibeenpwned.com

Как видите, удалить себя из интернета полностью не получится, но минимизировать цифровой след, убрать старые данные и защитить будущую информацию вполне возможно. Но потом нужно вести себя соответствующе, соблюдать безопасность, так как в сети все направлено на то, чтобы собрать о вас побольше информации для рекламы.

