Как удалить ненужные игры с телефона Android

Игры на телефоне — далеко не самая нужная, но очень распространенная штука. Многие люди проводят в таких приложениях свободное время, а производители мобильных устройств то и дело предустанавливают их, даже не спрашивая пользователя. В этой связи важно знать, как удалить игры с телефона. Сделать это можно несколькими способами, и сегодня мы рассмотрим все возможные варианты, чтобы вы могли выбрать самый удобный для себя.

Как быстро удалить игры с телефона

Проще всего удалить игру с телефона, обнаружив ее на главном экране. В таком случае вам понадобится:

Задержать палец на иконке игры. Нажать кнопку «Удалить» (или иконку с корзиной). Подтвердить удаление.

Обратите внимание, что некоторые модели смартфонов одновременно предлагают две опции: удалить иконку или игру целиком. Если вы хотите полностью избавиться от приложения, то выбирайте второй вариант.

Как полностью удалить игру через настройки

Также вы можно полностью удалить игру на телефоне, обратившись к его настройкам:

Перейдите в раздел «Приложения». Найдите нужную игру. Нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите удаление.

Здесь вы стопроцентно не только избавитесь от иконки на рабочем столе, но и полностью удалите игру. Однако выполнить придется чуть больше шагов, и вы можете затормозить, если не помните название приложения.

Удаление игр на Android через магазин приложений

Если ваша игра доступна в магазине приложений (например, Google Play), то вы можете удалить ее через него:

Запустите Google Play или другой магазин. Найдите нужную игру через поисковую строку. Откройте ее страницу. Нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите действие.

Как и в случае с настройками телефона, выполнить придется чуть больше шагов, зато удаление будет стопроцентным: игра полностью исчезнет на Android, но при желании вы сможете ее восстановить.