Как удалить Play Маркет с телефона

В последнее время из Google Play пропало много российских приложений от СберБанка до Матч ТВ, а некоторые программы оказались заблокированы на территории нашей страны. Все это вынуждает пользователей устанавливать софт вручную через APK-файлы или искать альтернативные аппсторы. А что делать с Google Play, если вам он теперь не нужен? Можно не предпринимать никаких действий, но тогда магазин, ставший для некоторых людей бесполезным, продолжит занимать место во внутренней памяти и потреблять ресурсы мобильного устройства. А можно попробовать разобраться, как удалить Плей Маркет, чем я и предлагаю заняться.

Можно ли удалить Google Play

Play Маркет — такое же приложение, как и десятки других программ, которые вы устанавливаете с его помощью. Поэтому логично предположить, что его можно удалить либо через настройки телефона, либо напрямую через главный экран, задержав палец на иконке Google Play и выбрав соответствующую опцию во всплывающем окне.

Однако, если вы попробуете это сделать, то не увидите кнопку «Удалить». А все потому, что Play Маркет — неотъемлемая часть экосистемы Google, к которой, в частности, относится операционная система Android. Согласитесь, даже сугубо из экономических соображений американской компании не выгодно давать пользователям возможность удалять свои приложения, в связи с чем по умолчанию можно лишь отключить программу и очистить ее кэш.

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Кроме того, ранее я рассказывал о настройках Google Play, в числе которых выделял отключение уведомлений от магазина. В комплексе все это позволяет снизить нагрузку на процессор, заставив вас забыть о том, что на смартфоне установлен Плей Маркет. Но можно пойти еще дальше, воспользовавшись открытостью операционной системы Android к любым изменениям, и полностью удалить Google Play, ни оставив от него ни следа. Правда, для этого нужно потратить 10-20 минут свободного времени. Готовы их выделить? Тогда поехали!

Как отключить Плей Маркет

И все-таки первым делом я хочу рассказать, как отключить Google Play, не удаляя его. Это поможет сэкономить ресурсы смартфона, а также даст время на то, чтобы взвесить все за и против. Ведь после избавления от магазина придется искать альтернативу Google Play. Итак, если вы хотите отключить Плей Маркет на телефоне, сделайте несколько шагов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите в списке «Play Маркет» и откройте его здесь.

В этом меню увидите три кнопки: «Закрыть», «Удалить обновления» и «Очистить». Нажатие первой приведет к принудительной остановке Google Play до следующего запуска, выбор второй опции позволит откатить версию магазина на более раннюю, а третий вариант предназначен для удаления кэша приложения и очистки данных. Также вы можете отозвать все разрешения Play Маркета, если хотите максимально ограничить его работу.

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Как удалить Google Play

Вот мы и подошли к самому главному — разговору о том, как удалить Плей Маркет. Вы уже поняли, что деинсталлировать магазин привычным способом не получится. Более того, придется подключить смартфон к ПК, предварительно скачав на него пакет ADB. Если эти три буквы вам ни о чем не говорят, то обязательно прочитайте текст, в котором рассказывается, что такое Android Debug Bridge и как им пользоваться. И вот только потом обращайтесь к следующей инструкции:

Активируйте на смартфоне режим разработчика и включите отладку по USB. Скачайте архив ADB на компьютер и распакуйте его. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. Через поиск Windows найдите и запустите командную строку. Введите запрос «adb shell» и нажмите клавишу «Enter». Введите команду «pm uninstall -k —user 0 com.android.vending» и еще раз нажмите «Enter».

Сразу после этого значок магазина, как и само приложение, исчезнет с главного экрана смартфона. Если вам хочется аналогичным образом избавиться и от других программ, установленных по умолчанию, познакомьтесь с материалом о том, как на Android удалить приложение, которое не удаляется.

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Как удалить аккаунт в Плей Маркете

Казалось бы, дело сделано, и Play Маркет удален. Но Google Play — это не только само приложение, но и учетная запись, бережно хранящая информацию о загружаемых программах и банковских картах, привязанных к профилю. Если вы решили раз и навсегда отказаться от использования продуктов Google на своем смартфоне, то можете выйти из аккаунта Плей Маркет на Андроиде:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберете «Google». Нажмите кнопку «Еще», после чего — «Удалить».

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Важный момент: нажимая эту кнопку, вы не удаляете учетную запись, а лишь покидаете ее на своем смартфоне. Причем выход осуществляется не только из Google Play, но и из других приложений, где использовался тот же профиль (например, в YouTube). И напоследок о том, как удалить аккаунт в Плей Маркете, заставив магазин забыть обо всех ваших данных:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Google». Нажмите кнопку «Управление аккаунтом Google». Во вкладке «Данные и конфиденциальность» пролистайте страницу вниз и нажмите кнопку «Удаление аккаунта Google». Следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране.

Более подробный алгоритм вы найдете в тексте про удаление аккаунта Google. Там же можно узнать о последствиях, к которым приводит эта операция, и о способах восстановления учетной записи.