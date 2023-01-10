Как удалить Play Маркет с телефона

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Герман Вологжанин 0

В последнее время из Google Play пропало много российских приложений от СберБанка до Матч ТВ, а некоторые программы оказались заблокированы на территории нашей страны. Все это вынуждает пользователей устанавливать софт вручную через APK-файлы или искать альтернативные аппсторы. А что делать с Google Play, если вам он теперь не нужен? Можно не предпринимать никаких действий, но тогда магазин, ставший для некоторых людей бесполезным, продолжит занимать место во внутренней памяти и потреблять ресурсы мобильного устройства. А можно попробовать разобраться, как удалить Плей Маркет, чем я и предлагаю заняться.

Как удалить Play Маркет с телефона. Если хотите, можете удалить Play Маркет и больше никогда о нем не вспоминать. Фото.

Если хотите, можете удалить Play Маркет и больше никогда о нем не вспоминать

Можно ли удалить Google Play

Play Маркет — такое же приложение, как и десятки других программ, которые вы устанавливаете с его помощью. Поэтому логично предположить, что его можно удалить либо через настройки телефона, либо напрямую через главный экран, задержав палец на иконке Google Play и выбрав соответствующую опцию во всплывающем окне.

Можно ли удалить Google Play. Стандартным способом удалить Google Play не получится. Фото.

Стандартным способом удалить Google Play не получится

Однако, если вы попробуете это сделать, то не увидите кнопку «Удалить». А все потому, что Play Маркет — неотъемлемая часть экосистемы Google, к которой, в частности, относится операционная система Android. Согласитесь, даже сугубо из экономических соображений американской компании не выгодно давать пользователям возможность удалять свои приложения, в связи с чем по умолчанию можно лишь отключить программу и очистить ее кэш.

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Кроме того, ранее я рассказывал о настройках Google Play, в числе которых выделял отключение уведомлений от магазина. В комплексе все это позволяет снизить нагрузку на процессор, заставив вас забыть о том, что на смартфоне установлен Плей Маркет. Но можно пойти еще дальше, воспользовавшись открытостью операционной системы Android к любым изменениям, и полностью удалить Google Play, ни оставив от него ни следа. Правда, для этого нужно потратить 10-20 минут свободного времени. Готовы их выделить? Тогда поехали!

Как отключить Плей Маркет

И все-таки первым делом я хочу рассказать, как отключить Google Play, не удаляя его. Это поможет сэкономить ресурсы смартфона, а также даст время на то, чтобы взвесить все за и против. Ведь после избавления от магазина придется искать альтернативу Google Play. Итак, если вы хотите отключить Плей Маркет на телефоне, сделайте несколько шагов:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
  3. Найдите в списке «Play Маркет» и откройте его здесь.
Как отключить Плей Маркет. По умолчанию можно удалить разве что обновления Play Маркет, но не сам магазин. Фото.

По умолчанию можно удалить разве что обновления Play Маркет, но не сам магазин

В этом меню увидите три кнопки: «Закрыть», «Удалить обновления» и «Очистить». Нажатие первой приведет к принудительной остановке Google Play до следующего запуска, выбор второй опции позволит откатить версию магазина на более раннюю, а третий вариант предназначен для удаления кэша приложения и очистки данных. Также вы можете отозвать все разрешения Play Маркета, если хотите максимально ограничить его работу.

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Как удалить Google Play

Вот мы и подошли к самому главному — разговору о том, как удалить Плей Маркет. Вы уже поняли, что деинсталлировать магазин привычным способом не получится. Более того, придется подключить смартфон к ПК, предварительно скачав на него пакет ADB. Если эти три буквы вам ни о чем не говорят, то обязательно прочитайте текст, в котором рассказывается, что такое Android Debug Bridge и как им пользоваться. И вот только потом обращайтесь к следующей инструкции:

  1. Активируйте на смартфоне режим разработчика и включите отладку по USB.
  2. Скачайте архив ADB на компьютер и распакуйте его.
  3. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель.
  4. Через поиск Windows найдите и запустите командную строку.
  5. Введите запрос «adb shell» и нажмите клавишу «Enter».
  6. Введите команду «pm uninstall -k —user 0 com.android.vending» и еще раз нажмите «Enter».
Как удалить Google Play. Чтобы не допустить ошибку в процессе удаления, прочитайте другие наши тексты, касающиеся Android Debug Bridge. Фото.

Чтобы не допустить ошибку в процессе удаления, прочитайте другие наши тексты, касающиеся Android Debug Bridge

Сразу после этого значок магазина, как и само приложение, исчезнет с главного экрана смартфона. Если вам хочется аналогичным образом избавиться и от других программ, установленных по умолчанию, познакомьтесь с материалом о том, как на Android удалить приложение, которое не удаляется.

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Как удалить аккаунт в Плей Маркете

Казалось бы, дело сделано, и Play Маркет удален. Но Google Play — это не только само приложение, но и учетная запись, бережно хранящая информацию о загружаемых программах и банковских картах, привязанных к профилю. Если вы решили раз и навсегда отказаться от использования продуктов Google на своем смартфоне, то можете выйти из аккаунта Плей Маркет на Андроиде:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Выберете «Google».
  4. Нажмите кнопку «Еще», после чего — «Удалить».
Как удалить аккаунт в Плей Маркете. Выход из аккаунта приведет к его удалению только на текущем устройстве. Фото.

Выход из аккаунта приведет к его удалению только на текущем устройстве

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Важный момент: нажимая эту кнопку, вы не удаляете учетную запись, а лишь покидаете ее на своем смартфоне. Причем выход осуществляется не только из Google Play, но и из других приложений, где использовался тот же профиль (например, в YouTube). И напоследок о том, как удалить аккаунт в Плей Маркете, заставив магазин забыть обо всех ваших данных:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Google».
  3. Нажмите кнопку «Управление аккаунтом Google».
  4. Во вкладке «Данные и конфиденциальность» пролистайте страницу вниз и нажмите кнопку «Удаление аккаунта Google».
  5. Следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране.
Как удалить аккаунт в Плей Маркете. Полное удаление аккаунта влечет за собой серьезные последствия. Фото.

Полное удаление аккаунта влечет за собой серьезные последствия

Более подробный алгоритм вы найдете в тексте про удаление аккаунта Google. Там же можно узнать о последствиях, к которым приводит эта операция, и о способах восстановления учетной записи.

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