Как удалить приложение на Android, если оно не удаляется

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Герман Вологжанин 0

Все мы с вами любим операционную систему Android за ее открытость. Она позволяет нам устанавливать приложения из разных источников, к которым относятся далеко не только официальные магазины наподобие Google Play. Также в любой момент мы можем избавиться от любой программы для освобождения пространства во внутренней памяти. Вместе с тем существуют неудаляемые приложения. Но таковыми они кажутся только на первый взгляд, поскольку в действительности на Android можно избавиться буквально от всего. В рамках этого материала мы разберемся, как удалить неудаляемое приложение, но сначала определим, откуда вообще берутся такие программы.

Как удалить приложение на Android, если оно не удаляется. Некоторые приложения на смартфоне нельзя так просто взять и удалить. Фото.

Некоторые приложения на смартфоне нельзя так просто взять и удалить

Как удалить приложение с телефона

Вы наверняка и без меня прекрасно знаете, как удалить приложение с Андроида. Но некоторым все-таки напомню, что сделать это можно одним из трех способов:

  • задержать палец на иконке программы и нажать «Удалить»;
  • найти игру или прогу в разделе настроек «Приложения» и нажать соответствующую кнопку;
  • посетить страницу приложения в Google Play или в другом магазине, где доступна опция «Удалить».
Как удалить приложение с телефона. Все 3 способа помогают полностью удалять приложения, но не все. Фото.

Все 3 способа помогают полностью удалять приложения, но не все

Как правило, выполнение одного из указанных действий приводит к моментальному исчезновению приложения с телефона. Да, программа может оставить после себя папку или некоторые файлы, от которых удается избавиться при помощи специальных очистителей. Но это явно не та проблема, когда не удаляется приложение. Так в чем же тогда заключается подвох?

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Почему не удаляются приложения

Порой, когда вы хотите избавиться от программы, при нажатии на ее иконку не появляется пункт «Удалить». Также его нет и в настройках, а при попытке удалить приложение через Google Play магазин предлагает лишь очистить обновления.

Почему не удаляются приложения. У некоторых программ по умолчанию можно только очистить данные или удалить обновления. Фото.

У некоторых программ по умолчанию можно только очистить данные или удалить обновления

Возможно, вам будет достаточно и этого, если хочется просто освободить немного места на внутреннем накопителе. Но почему же все-таки нет кнопки «Удалить», позволяющей раз и навсегда убрать программу с телефона?

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Дело в том, что на каждом мобильном устройстве есть системные приложения Андроид. К ним относится не только софт, без которого смартфон не может нормально функционировать, но и программы сервисов Google вроде того же браузера Chrome. Его удаление не приведет ни к каким последствиям, но операционная система запрещает от него избавляться только из-за того, что Android — это проект Google. Просто бизнес.

Как удалить системное приложение на Андроиде

Можно ли удалить системные приложения на Андроид? Да, но только в том случае, если есть уверенность, что программа не является ключевым компонентом ОС. При желании вы удалить приложение через ADB. Android Debug Bridge — официальный инструмент управления смартфоном через компьютер, более подробную информацию о котором вы получите, прочитав наш специальный материал.

Как только вы это сделаете, установите на смартфон приложение App Inspector. Оно поможет узнать, в какой папке хранится неудаляемая программа. Запустите App Inspector, по названию найдите интересующий софт и обратите внимание на пункт «Package Name».

Как удалить системное приложение на Андроиде. Запомните это значение или не закрывайте App Inspector, пока не удалите нужное приложение. Фото.

Запомните это значение или не закрывайте App Inspector, пока не удалите нужное приложение

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Далее, чтобы удалить встроенное приложение, действуйте по инструкции:

  1. Подключите смартфон к компьютеру через USB-кабель, предварительно активировав отладку по USB и скачав на ПК Android Debug Bridge.
  2. Запустите на компьютере командную строку (ее можно найти через поиск).
  3. Введите команду «adb shell» и нажмите клавишу «Enter».
  4. Если ADB распакован корректно, а на телефоне активированы все необходимые настройки, вы увидите сообщение «daemon started successfully».
    5. Как удалить системное приложение на Андроиде. Видите то же самое? Значит, пока что вы делаете все правильно. Фото.

    Видите то же самое? Значит, пока что вы делаете все правильно

  5. Теперь введите команду формата pm uninstall -k --user 0 XXX Вместо «XXX» укажите название папки, подсмотренное в App Inspector. В случае с Chrome это «com.android.chrome».
  6. Нажмите клавишу «Enter», чтобы подтвердить действие.
    7. Как удалить системное приложение на Андроиде. Аналогичным образом вы можете поступить со всеми приложениями, если уверены, что их удаление не нанесет ущерб смартфону. Фото.

    Аналогичным образом вы можете поступить со всеми приложениями, если уверены, что их удаление не нанесет ущерб смартфону

  7. Если все сделано верно, вы увидите сообщение «Success».

Вот так без каких-либо последствий для смартфона вы удалите встроенное приложение. Чтобы убедиться в удачном выполнении операции, просто взгляните на главный экран, проверьте настройки устройства или посетите страницу программы в Google Play, где вместо кнопки «Удалить» появится опция «Установить», а это свидетельствует о полном удалении софта.

Как удалить системное приложение на Андроиде. Был Google Chrome, а теперь его нет. Фото.

Был Google Chrome, а теперь его нет

Какое приложение удаляет системные приложения

Удаление приложений через ADB — самый безопасный вариант, но далеко не самый простой. Если вы никогда не имели дело с Android Debug Bridge, то придется потратить 15-20 минут на знакомство с ним и еще некоторое время на подготовку смартфона. Хотите сделать все быстрее? Тогда установите на смартфон приложение Titanium Backup и выполните несколько шагов:

  1. Получите root-права на своем телефоне (например, через SuperSU).
  2. Запустите Titanium Backup.
  3. Тапните по нужной программе.
  4. Нажмите кнопку «Удалить».
Какое приложение удаляет системные приложения. Удаляйте приложение через Titanium Backup только в том случае, если знаете, как потом отозвать root-права. Фото.

Удаляйте приложение через Titanium Backup только в том случае, если знаете, как потом отозвать root-права

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Несмотря на всю простоту этого метода, я не рекомендую к нему обращаться пользователям, которые не знакомы с root. Открытие рут-доступа может заблокировать для вас некоторые функции смартфона, будь то совершение банковских переводов или блокировка бесконтактной оплаты покупок. Поэтому лучше удалять системные приложения через ADB, что намного безопаснее.

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