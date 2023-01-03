Как удалить приложение на Android, если оно не удаляется

Все мы с вами любим операционную систему Android за ее открытость. Она позволяет нам устанавливать приложения из разных источников, к которым относятся далеко не только официальные магазины наподобие Google Play. Также в любой момент мы можем избавиться от любой программы для освобождения пространства во внутренней памяти. Вместе с тем существуют неудаляемые приложения. Но таковыми они кажутся только на первый взгляд, поскольку в действительности на Android можно избавиться буквально от всего. В рамках этого материала мы разберемся, как удалить неудаляемое приложение, но сначала определим, откуда вообще берутся такие программы.

Как удалить приложение с телефона

Вы наверняка и без меня прекрасно знаете, как удалить приложение с Андроида. Но некоторым все-таки напомню, что сделать это можно одним из трех способов:

задержать палец на иконке программы и нажать «Удалить»;

найти игру или прогу в разделе настроек «Приложения» и нажать соответствующую кнопку;

посетить страницу приложения в Google Play или в другом магазине, где доступна опция «Удалить».

Как правило, выполнение одного из указанных действий приводит к моментальному исчезновению приложения с телефона. Да, программа может оставить после себя папку или некоторые файлы, от которых удается избавиться при помощи специальных очистителей. Но это явно не та проблема, когда не удаляется приложение. Так в чем же тогда заключается подвох?

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Почему не удаляются приложения

Порой, когда вы хотите избавиться от программы, при нажатии на ее иконку не появляется пункт «Удалить». Также его нет и в настройках, а при попытке удалить приложение через Google Play магазин предлагает лишь очистить обновления.

Возможно, вам будет достаточно и этого, если хочется просто освободить немного места на внутреннем накопителе. Но почему же все-таки нет кнопки «Удалить», позволяющей раз и навсегда убрать программу с телефона?

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Дело в том, что на каждом мобильном устройстве есть системные приложения Андроид. К ним относится не только софт, без которого смартфон не может нормально функционировать, но и программы сервисов Google вроде того же браузера Chrome. Его удаление не приведет ни к каким последствиям, но операционная система запрещает от него избавляться только из-за того, что Android — это проект Google. Просто бизнес.

Как удалить системное приложение на Андроиде

Можно ли удалить системные приложения на Андроид? Да, но только в том случае, если есть уверенность, что программа не является ключевым компонентом ОС. При желании вы удалить приложение через ADB. Android Debug Bridge — официальный инструмент управления смартфоном через компьютер, более подробную информацию о котором вы получите, прочитав наш специальный материал.

Как только вы это сделаете, установите на смартфон приложение App Inspector. Оно поможет узнать, в какой папке хранится неудаляемая программа. Запустите App Inspector, по названию найдите интересующий софт и обратите внимание на пункт «Package Name».

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Далее, чтобы удалить встроенное приложение, действуйте по инструкции:

Подключите смартфон к компьютеру через USB-кабель, предварительно активировав отладку по USB и скачав на ПК Android Debug Bridge. Запустите на компьютере командную строку (ее можно найти через поиск). Введите команду «adb shell» и нажмите клавишу «Enter». Если ADB распакован корректно, а на телефоне активированы все необходимые настройки, вы увидите сообщение «daemon started successfully». Теперь введите команду формата pm uninstall -k --user 0 XXX Вместо «XXX» укажите название папки, подсмотренное в App Inspector. В случае с Chrome это «com.android.chrome». Нажмите клавишу «Enter», чтобы подтвердить действие. Если все сделано верно, вы увидите сообщение «Success».

Вот так без каких-либо последствий для смартфона вы удалите встроенное приложение. Чтобы убедиться в удачном выполнении операции, просто взгляните на главный экран, проверьте настройки устройства или посетите страницу программы в Google Play, где вместо кнопки «Удалить» появится опция «Установить», а это свидетельствует о полном удалении софта.

Какое приложение удаляет системные приложения

Удаление приложений через ADB — самый безопасный вариант, но далеко не самый простой. Если вы никогда не имели дело с Android Debug Bridge, то придется потратить 15-20 минут на знакомство с ним и еще некоторое время на подготовку смартфона. Хотите сделать все быстрее? Тогда установите на смартфон приложение Titanium Backup и выполните несколько шагов:

Получите root-права на своем телефоне (например, через SuperSU). Запустите Titanium Backup. Тапните по нужной программе. Нажмите кнопку «Удалить».

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Несмотря на всю простоту этого метода, я не рекомендую к нему обращаться пользователям, которые не знакомы с root. Открытие рут-доступа может заблокировать для вас некоторые функции смартфона, будь то совершение банковских переводов или блокировка бесконтактной оплаты покупок. Поэтому лучше удалять системные приложения через ADB, что намного безопаснее.