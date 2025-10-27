Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе

Нельзя не признать, что нейросети уже повсюду вокруг нас. Всё больше людей начинают ими пользоваться, и уже даже мои родители, которые, казалось бы, совсем далеки от технологий, осваивают искусственный интеллект. Тем более, что полезных способов применить нейросети становится с каждым днем все больше. Например, Google Gemini отлично может заменить вам фотошоп. Особенно это будет актуально для тех, кто не умеет пользоваться последним. Вам достаточно просто загрузить фотографию в нейронку и написать, что вы хотите с ней сделать. Именно так и можно удалить прыщи с любой фотографии.

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ДЗЕН. ТАМ ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Правда, важно учитывать один момент. Официально в России нейросеть Gemini не работает, и поэтому придется воспользоваться приложениями для смены сетевого местоположения. В остальном же удалить прыщи с фотографии через Gemini намного проще, чем вам кажется:

Откройте любой браузер на вашем смартфоне и перейдите на сайт Google Gemini; Авторизуйтесь под вашей учетной записью Google, если вход не прошел автоматически; Коснитесь «+» в строке для ввода текста и добавьте интересующее вас фото; Добавьте текстовое описание «убери прыщи с фотографии»; Дождитесь результата и сохраните готовое фото.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Обратите внимание, что таким образом можно не только убирать прыщи с фотографии, но и менять тон, избавляться от синяков под глазами и делать многое другое, что раньше было возможно только с помощью фотошопа. Теперь же простой текстовый запрос, и искусственный интеллект всё сделает за вас. Можно использовать Gemini и через отдельное приложение, а не через браузер, но установить его через Google Play, находясь в России, не выйдет. Так что проще зайти на мобильную версию и выполнить все манипуляции с изображением через нее.