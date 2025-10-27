Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Нельзя не признать, что нейросети уже повсюду вокруг нас. Всё больше людей начинают ими пользоваться, и уже даже мои родители, которые, казалось бы, совсем далеки от технологий, осваивают искусственный интеллект. Тем более, что полезных способов применить нейросети становится с каждым днем все больше. Например, Google Gemini отлично может заменить вам фотошоп. Особенно это будет актуально для тех, кто не умеет пользоваться последним. Вам достаточно просто загрузить фотографию в нейронку и написать, что вы хотите с ней сделать. Именно так и можно удалить прыщи с любой фотографии.

Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе. На смартфоне обработать фото зачастую можно быстрее, чем на компьютере. Фото.

На смартфоне обработать фото зачастую можно быстрее, чем на компьютере

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ДЗЕН. ТАМ ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Правда, важно учитывать один момент. Официально в России нейросеть Gemini не работает, и поэтому придется воспользоваться приложениями для смены сетевого местоположения. В остальном же удалить прыщи с фотографии через Gemini намного проще, чем вам кажется:

Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе. Напишите, какой результат вы хотите получить, и загрузите исходник. Фото.

Напишите, какой результат вы хотите получить, и загрузите исходник

  1. Откройте любой браузер на вашем смартфоне и перейдите на сайт Google Gemini;
  2. Авторизуйтесь под вашей учетной записью Google, если вход не прошел автоматически;
  3. Коснитесь «+» в строке для ввода текста и добавьте интересующее вас фото;
  4. Добавьте текстовое описание «убери прыщи с фотографии»;
  5. Дождитесь результата и сохраните готовое фото.
Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе. Вот такой результат у вас получится. Изображение: librederm.ru. Фото.

Вот такой результат у вас получится. Изображение: librederm.ru

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Обратите внимание, что таким образом можно не только убирать прыщи с фотографии, но и менять тон, избавляться от синяков под глазами и делать многое другое, что раньше было возможно только с помощью фотошопа. Теперь же простой текстовый запрос, и искусственный интеллект всё сделает за вас. Можно использовать Gemini и через отдельное приложение, а не через браузер, но установить его через Google Play, находясь в России, не выйдет. Так что проще зайти на мобильную версию и выполнить все манипуляции с изображением через нее.

Теги
Новости по теме
MAX научился записывать групповые звонки и отправлять их на сервер. Зачем это нужно?
«Грокипедия» Илона Маска: зачем миллиардеру нужна своя онлайн-энциклопедия с ИИ на замену Википедии
Windows 11 получила большое обновление: ОС превратилась в ИИ-ассистента с голосовым управлением
Лонгриды для вас
Блокировка WhatsApp в России: все, что известно о будущих ограничениях мессенджера

После появления национального мессенджера MAX блокировка WhatsApp в России из разряда маловероятных событий перешла в статус почти неизбежных. И дело не столько в появлении отечественного приложения для обмена сообщениями, сколько в инициативах российского государства. Так, 17 июля президент Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 сентября представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран, а уже сегодня появились первые официальные заявления депутатов Государственной Думы о неминуемой блокировке WhatsApp.

Читать далее
Чем отличается ультразвуковой сканер отпечатков в телефоне от оптического и какой лучше

Сегодня почти у каждого смартфона есть сканер отпечатков пальцев, и почти всегда он прячется в экране. Прошло то время, когда его ставили в кнопки и островки на спинке устройств, теперь его место — дисплей. Однако сканеры в экране бывают разные. Их ключевое отличие — технология работы. Существуют оптические и ультразвуковые сканеры, и от того, какой именно установлен дактилоскоп, будет зависеть удобство использования смартфона.

Читать далее
GPT-5 станет идеальной нейронкой для программистов

OpenAI готовится представить новую модель GPT-5, которая может кардинально изменить подход к программированию и разработке программного обеспечения. Ожидаемый в августе релиз обещает значительные улучшения в области кодинга и логического мышления. Нейросети для программистов есть и сейчас, но совсем скоро у них может появится еще более серьезный инструмент и не абы от кого, а от самой Open AI.

Читать далее
Новости партнеров
Президент США определился с кандидатурой на пост председателя CFTC. Хорошо ли это для криптовалют?
Президент США определился с кандидатурой на пост председателя CFTC. Хорошо ли это для криптовалют?
Зеленый огненный шар над Москвой: что это было — метеорит или космический мусор?
Зеленый огненный шар над Москвой: что это было — метеорит или космический мусор?
Полгода пользуюсь iPhone из Индии: чем он отличается от других смартфонов Apple и какие минусы у него есть
Полгода пользуюсь iPhone из Индии: чем он отличается от других смартфонов Apple и какие минусы у него есть