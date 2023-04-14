Как удалить собеседника в WhatsApp и очистить чат

Далеко не всегда общение в WhatsApp вызывает положительные эмоции и порой хочется как можно скорее слить собеседника. Но мы не будем давать советы относительно способов деликатно выйти из диалога, а расскажем о радикальных мерах. В частности, о том, как удалить контакт из Ватсапа навсегда, заблокировать его и очистить чат, чтобы больше ничего не напоминало вам о бессмысленном общении с не самым приятным человеком.

Как удалить контакт из Ватсапа

WhatsApp подгружает контакты из вашей записной книжки. Следовательно, в мессенджере изначально отображаются только номера, сохраненные на устройстве, в облаке или на SIM-карте. Поэтому единственным способом, как удалить собеседника в Ватсапе, является обращение к приложению «Контакты»:

Запустите программу «Контакты», «Телефон» или «Вызовы». При помощи поисковой строки найдите нужного человека и откройте его карточку. Нажмите на «три точки», а затем — «Удалить».

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При желании вы можете сделать то же самое напрямую через WhatsApp. Однако и в этом случае контакт будет удален как из мессенджера, так и из телефонной книги:

Запустите WhatsApp. Найдите чат с интересующим собеседником (можно воспользоваться поисковой строкой, вызываемой нажатием на кнопку в виде лупы). Через «три точки» перейдите в раздел «Просмотр контакта». Еще раз нажмите на «три точки», а потом — «Изменить». Перед вами откроется карточка абонента в стандартном приложении для звонков. Вам останется в очередной раз вызывать контекстное меню нажатием на «три точки» и подтвердить удаление.

Обратите внимание, что в случае, если у вас было сохранено несколько копий контакта (например, в облаке и на SIM-карте), придется избавиться от всех. Иначе удаленный собеседник продолжит отображаться в общем списке, как и переписка с ним.

Как заблокировать человека в Ватсапе

Если удалить собеседника в WhatsApp, то он об этом не узнает. Более того, человек сможет отправлять сообщения, а также совершать звонки. Просто вместо имени будет отображаться его номер. Если вы хотите полностью прекратить общение, то необходимо разобраться, как заблокировать контакт в Ватсапе:

Откройте переписку. Нажмите кнопку «Заблокировать». Если кнопка не отображается, перейдите в раздел «Просмотр контакта» через «три точки». Нажмите «Заблокировать».

После этого человек не сможет отправлять вам сообщения, совершать аудиозвонки и общаться по видеосвязи. Но в его положении можете оказаться и вы. Поэтому обязательно прочитайте наш текст с рассказом о том, как понять, что вас заблокировали в WhatsApp.

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Как посмотреть заблокированных в Ватсапе

Возможно, в какой-то момент вы передумаете и решите восстановить общение. Тогда понадобится разблокировать контакт в Ватсапе, а перед этим — открыть черный список:

Запустите WhatsApp. Перейдите в настройки приложения через «три точки». Поочередно откройте вкладки «Аккаунт», «Конфиденциальность» и «Заблокированные».

Открыв черный список в Ватсапе, вам останется нажать на номер человека, который находится в бане, и подтвердить его разблокировку. Но учтите, что о снятии ограничений он не узнает, пока не попробует написать сообщение или совершить звонок.

Как удалить чат в Ватсапе

Даже после удаления и блокировки контакта в WhatsApp переписка продолжит отображаться в списке. Поэтому финальный этап прекращения всякого общения — очистка чата в Ватсапе. Она выполняется следующим образом:

Выделите переписку, задержав в течение секунды палец на миниатюре. Нажмите кнопку в виде мусорного ведра. Поставьте галочку, если вместе с перепиской хотите удалить медиафайлы, сохраненные на устройстве, и подтвердите очистку.

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Чат исчезнет из общего списка, а вместе с ним и все содержимое переписки. С учетом предварительной блокировки удаленный контакт больше никогда не даст о себе знать. Однако стоит помнить, что WhatsApp — только один из множества способов коммуникации, поэтому при желании настойчивый человек все равно найдет способ, как с вами связаться.