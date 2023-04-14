Как удалить собеседника в WhatsApp и очистить чат

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Герман Вологжанин

Далеко не всегда общение в WhatsApp вызывает положительные эмоции и порой хочется как можно скорее слить собеседника. Но мы не будем давать советы относительно способов деликатно выйти из диалога, а расскажем о радикальных мерах. В частности, о том, как удалить контакт из Ватсапа навсегда, заблокировать его и очистить чат, чтобы больше ничего не напоминало вам о бессмысленном общении с не самым приятным человеком.

Как удалить собеседника в WhatsApp и очистить чат. Надоело общаться с человеком в WhatsApp? Удалите его! Фото.

Надоело общаться с человеком в WhatsApp? Удалите его!

Как удалить контакт из Ватсапа

WhatsApp подгружает контакты из вашей записной книжки. Следовательно, в мессенджере изначально отображаются только номера, сохраненные на устройстве, в облаке или на SIM-карте. Поэтому единственным способом, как удалить собеседника в Ватсапе, является обращение к приложению «Контакты»:

  1. Запустите программу «Контакты», «Телефон» или «Вызовы».
  2. При помощи поисковой строки найдите нужного человека и откройте его карточку.
  3. Нажмите на «три точки», а затем — «Удалить».
Как удалить контакт из Ватсапа. Абоненты из записной книжки и контакты в Ватсапе неразрывно связаны между собой. Фото.

Абоненты из записной книжки и контакты в Ватсапе неразрывно связаны между собой

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При желании вы можете сделать то же самое напрямую через WhatsApp. Однако и в этом случае контакт будет удален как из мессенджера, так и из телефонной книги:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Найдите чат с интересующим собеседником (можно воспользоваться поисковой строкой, вызываемой нажатием на кнопку в виде лупы).
  3. Через «три точки» перейдите в раздел «Просмотр контакта».
  4. Еще раз нажмите на «три точки», а потом — «Изменить».
  5. Перед вами откроется карточка абонента в стандартном приложении для звонков. Вам останется в очередной раз вызывать контекстное меню нажатием на «три точки» и подтвердить удаление.
Как удалить контакт из Ватсапа. То же самое, только с кучей лишних движений. Фото.

То же самое, только с кучей лишних движений

Обратите внимание, что в случае, если у вас было сохранено несколько копий контакта (например, в облаке и на SIM-карте), придется избавиться от всех. Иначе удаленный собеседник продолжит отображаться в общем списке, как и переписка с ним.

Как заблокировать человека в Ватсапе

Если удалить собеседника в WhatsApp, то он об этом не узнает. Более того, человек сможет отправлять сообщения, а также совершать звонки. Просто вместо имени будет отображаться его номер. Если вы хотите полностью прекратить общение, то необходимо разобраться, как заблокировать контакт в Ватсапе:

  1. Откройте переписку.
  2. Нажмите кнопку «Заблокировать».
  3. Если кнопка не отображается, перейдите в раздел «Просмотр контакта» через «три точки».
  4. Нажмите «Заблокировать».
Как заблокировать человека в Ватсапе. Сообщения и звонки от заблокированного абонента до вас не дойдут. Фото.

Сообщения и звонки от заблокированного абонента до вас не дойдут

После этого человек не сможет отправлять вам сообщения, совершать аудиозвонки и общаться по видеосвязи. Но в его положении можете оказаться и вы. Поэтому обязательно прочитайте наш текст с рассказом о том, как понять, что вас заблокировали в WhatsApp.

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Как посмотреть заблокированных в Ватсапе

Возможно, в какой-то момент вы передумаете и решите восстановить общение. Тогда понадобится разблокировать контакт в Ватсапе, а перед этим — открыть черный список:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Перейдите в настройки приложения через «три точки».
  3. Поочередно откройте вкладки «Аккаунт», «Конфиденциальность» и «Заблокированные».
Как посмотреть заблокированных в Ватсапе. Места в ЧС хватит для всех. Фото.

Места в ЧС хватит для всех

Открыв черный список в Ватсапе, вам останется нажать на номер человека, который находится в бане, и подтвердить его разблокировку. Но учтите, что о снятии ограничений он не узнает, пока не попробует написать сообщение или совершить звонок.

Как удалить чат в Ватсапе

Даже после удаления и блокировки контакта в WhatsApp переписка продолжит отображаться в списке. Поэтому финальный этап прекращения всякого общения — очистка чата в Ватсапе. Она выполняется следующим образом:

  1. Выделите переписку, задержав в течение секунды палец на миниатюре.
  2. Нажмите кнопку в виде мусорного ведра.
  3. Поставьте галочку, если вместе с перепиской хотите удалить медиафайлы, сохраненные на устройстве, и подтвердите очистку.
Как удалить чат в Ватсапе. Только теперь вы сможете забыть о собеседнике. Фото.

Только теперь вы сможете забыть о собеседнике

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Чат исчезнет из общего списка, а вместе с ним и все содержимое переписки. С учетом предварительной блокировки удаленный контакт больше никогда не даст о себе знать. Однако стоит помнить, что WhatsApp — только один из множества способов коммуникации, поэтому при желании настойчивый человек все равно найдет способ, как с вами связаться.

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