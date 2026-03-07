Как удалить сообщение в MAX на Android

После блокировки зарубежных аналогов все мы постепенно переходим в национальный мессенджер, невзирая на опасность приложения MAX, и начинаем заново учиться общаться через интернет. Сервис новый и неизведанный, а потому относительно его работы и отдельных функций возникает много вопросов. Например, как удалить сообщение в MAX? Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но, может, национальный мессенджер и здесь решил сыграть по своим правилам?

Как в MAX удалить сообщение в чате

Можно ли удалять сообщения в MAX? Да, в этом отношении национальный мессенджер не отличается от своих аналогов. Причем удалять можно как свои сообщения, так и чужие, но с нюансами:

чужие сообщения можно удалять только у себя;

удалить свои сообщения у собеседника можно в течение ограниченного промежутка времени.

Ну а теперь сама инструкция, как удалить в MAX ненужные сообщения:

Откройте чат. Задержите палец на сообщении. При необходимости выделите другие сообщения. Нажмите на «корзину» в правом верхнем углу экрана. Выберите, у кого удалить сообщения: у себя или у всех.

После этого сообщение исчезнет из чата. Если вы удалили его только у себя, оно продолжит отображаться на устройстве собеседника.

Как удалить или очистить чат в MAX

Также можно сразу удалить все сообщения в MAX. Чтобы сделать это, воспользуйтесь инструкцией:

Откройте чат. Нажмите на аватар собеседника. Нажмите на «Еще». Выберите «Очистить историю» или «Удалить чат». Подтвердите удаление.

Если нажать «Очистить историю», то на вашем устройстве сотрутся все сообщения, но сам чат останется в списке. При выборе «Удалить чат» исчезают как сообщения, так и сам чат.

Как восстановить переписку в MAX

Можно ли восстановить сообщения в MAX? Да, но снова не без нюансов:

сообщения восстанавливаются только в случае очистки всей переписки;

восстановить чат в MAX можно только в течение 5 секунд с момента удаления.

Чтобы восстановить удаленные сообщения в MAX, необходимо нажать кнопку «Отмена» в нижней части экрана, которая появится сразу после очистки или удаления чата.

Если не успеть это сделать, восстановить переписку в MAX не получится. Однако сообщения продолжат отображаться на устройстве собеседника, пока он сам не решит от них избавиться.