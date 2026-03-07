Как удалить сообщение в MAX на Android

Герман Вологжанин

После блокировки зарубежных аналогов все мы постепенно переходим в национальный мессенджер, невзирая на опасность приложения MAX, и начинаем заново учиться общаться через интернет. Сервис новый и неизведанный, а потому относительно его работы и отдельных функций возникает много вопросов. Например, как удалить сообщение в MAX? Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но, может, национальный мессенджер и здесь решил сыграть по своим правилам?

Как удалить сообщение в MAX на Android. Учимся правильно удалять сообщения в MAX. Фото.

Учимся правильно удалять сообщения в MAX

Как в MAX удалить сообщение в чате

Можно ли удалять сообщения в MAX? Да, в этом отношении национальный мессенджер не отличается от своих аналогов. Причем удалять можно как свои сообщения, так и чужие, но с нюансами:

  • чужие сообщения можно удалять только у себя;
  • удалить свои сообщения у собеседника можно в течение ограниченного промежутка времени.

Ну а теперь сама инструкция, как удалить в MAX ненужные сообщения:

  1. Откройте чат.
  2. Задержите палец на сообщении.
  3. При необходимости выделите другие сообщения.
  4. Нажмите на «корзину» в правом верхнем углу экрана.
  5. Выберите, у кого удалить сообщения: у себя или у всех.
Как в MAX удалить сообщение в чате. Некоторые сообщения получится удалить как у себя, так и у собеседника. Фото.

Некоторые сообщения получится удалить как у себя, так и у собеседника

После этого сообщение исчезнет из чата. Если вы удалили его только у себя, оно продолжит отображаться на устройстве собеседника.

Как удалить или очистить чат в MAX

Также можно сразу удалить все сообщения в MAX. Чтобы сделать это, воспользуйтесь инструкцией:

  1. Откройте чат.
  2. Нажмите на аватар собеседника.
  3. Нажмите на «Еще».
  4. Выберите «Очистить историю» или «Удалить чат».
  5. Подтвердите удаление.
Как удалить или очистить чат в MAX. Вместе с чатом удаляются и сообщения. Фото.

Вместе с чатом удаляются и сообщения

Если нажать «Очистить историю», то на вашем устройстве сотрутся все сообщения, но сам чат останется в списке. При выборе «Удалить чат» исчезают как сообщения, так и сам чат.

Как восстановить переписку в MAX

Можно ли восстановить сообщения в MAX? Да, но снова не без нюансов:

  • сообщения восстанавливаются только в случае очистки всей переписки;
  • восстановить чат в MAX можно только в течение 5 секунд с момента удаления.

Чтобы восстановить удаленные сообщения в MAX, необходимо нажать кнопку «Отмена» в нижней части экрана, которая появится сразу после очистки или удаления чата.

Как восстановить переписку в MAX. Отменить удаление можно в течение 5 секунд. Фото.

Отменить удаление можно в течение 5 секунд

Если не успеть это сделать, восстановить переписку в MAX не получится. Однако сообщения продолжат отображаться на устройстве собеседника, пока он сам не решит от них избавиться.

