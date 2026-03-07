Как удалить сообщение в MAX на Android

После блокировки зарубежных аналогов все мы постепенно переходим в национальный мессенджер, невзирая на опасность приложения MAX, и начинаем заново учиться общаться через интернет. Сервис новый и неизведанный, а потому относительно его работы и отдельных функций возникает много вопросов. Например, как удалить сообщение в MAX? Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но, может, национальный мессенджер и здесь решил сыграть по своим правилам?
Как в MAX удалить сообщение в чате
Можно ли удалять сообщения в MAX? Да, в этом отношении национальный мессенджер не отличается от своих аналогов. Причем удалять можно как свои сообщения, так и чужие, но с нюансами:
- чужие сообщения можно удалять только у себя;
- удалить свои сообщения у собеседника можно в течение ограниченного промежутка времени.
Ну а теперь сама инструкция, как удалить в MAX ненужные сообщения:
- Откройте чат.
- Задержите палец на сообщении.
- При необходимости выделите другие сообщения.
- Нажмите на «корзину» в правом верхнем углу экрана.
- Выберите, у кого удалить сообщения: у себя или у всех.
После этого сообщение исчезнет из чата. Если вы удалили его только у себя, оно продолжит отображаться на устройстве собеседника.
Как удалить или очистить чат в MAX
Также можно сразу удалить все сообщения в MAX. Чтобы сделать это, воспользуйтесь инструкцией:
- Откройте чат.
- Нажмите на аватар собеседника.
- Нажмите на «Еще».
- Выберите «Очистить историю» или «Удалить чат».
- Подтвердите удаление.
Если нажать «Очистить историю», то на вашем устройстве сотрутся все сообщения, но сам чат останется в списке. При выборе «Удалить чат» исчезают как сообщения, так и сам чат.
Как восстановить переписку в MAX
Можно ли восстановить сообщения в MAX? Да, но снова не без нюансов:
- сообщения восстанавливаются только в случае очистки всей переписки;
- восстановить чат в MAX можно только в течение 5 секунд с момента удаления.
Чтобы восстановить удаленные сообщения в MAX, необходимо нажать кнопку «Отмена» в нижней части экрана, которая появится сразу после очистки или удаления чата.
Если не успеть это сделать, восстановить переписку в MAX не получится. Однако сообщения продолжат отображаться на устройстве собеседника, пока он сам не решит от них избавиться.