Как удалить стикеры в Telegram на Android

Разбавить общение в Telegram можно не только смайлами, но и при помощи стикеров — небольших изображений, помогающих выразить свои эмоции. Их легко добавить и сохранить, после чего они всегда отображаются в специально панели. Но удалить стикеры в Telegram намного сложнее. Нужно зайти в отдельное меню, найти лишний стикерпак, нажать на специальную кнопку. А как удалить избранные стикеры? Вопросов много, так что давайте разбираться по порядку.

Как удалить стикеры в Telegram

Сначала поговорим о том, как удалить стикерпак в Telegram. Ведь сохранение всего набора приводит к тому, что стикеры из него постоянно отображаются в меню и мешают искать другие картинки:

В окне чата откройте панель стикеров (эмодзи), нажав кнопку в левом нижнем углу экрана. Перейдите в настройки, нажав на кнопку с шестеренкой. Нажмите на «три точки» возле лишнего стикерпака и подтвердите удаление.

Также удалить стикеры в ТГ можно через настройки мессенджера. Для этого понадобится:

Открыть настройки Telegram через меню, которое вызывается нажатием на «три полоски» в левом верхнем углу экрана. Перейти в раздел «Настройки чатов», а затем — «Стикеры и эмодзи». Выбрать стикерпак и удалить его.

Со стикерпаками, вроде, разобрались. А как быть с отдельными стикерами, которые добавлены в избранное и всегда отображаются в верхней части панели?

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как убрать избранные стикеры в Telegram

Удалить избранные стикеры нельзя через настройки мессенджера. Делается это только через окно чата:

Откройте панель стикеров. Нажмите и удерживайте палец на стикере в избранном. Выберите опцию «Убрать из избранных».

После этого стикер перестанет отображаться в верхней части панели, но продолжит оставаться доступным через стикерпак. Разумеется, если ранее вы не удалили весь набор.