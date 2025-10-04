Как удалить стикеры в Telegram на Android

Герман Вологжанин

Разбавить общение в Telegram можно не только смайлами, но и при помощи стикеров — небольших изображений, помогающих выразить свои эмоции. Их легко добавить и сохранить, после чего они всегда отображаются в специально панели. Но удалить стикеры в Telegram намного сложнее. Нужно зайти в отдельное меню, найти лишний стикерпак, нажать на специальную кнопку. А как удалить избранные стикеры? Вопросов много, так что давайте разбираться по порядку.

Как удалить стикеры в Telegram на Android. Удаляем стикеры из Telegram на Android. Фото.

Удаляем стикеры из Telegram на Android

Как удалить стикеры в Telegram

Сначала поговорим о том, как удалить стикерпак в Telegram. Ведь сохранение всего набора приводит к тому, что стикеры из него постоянно отображаются в меню и мешают искать другие картинки:

  1. В окне чата откройте панель стикеров (эмодзи), нажав кнопку в левом нижнем углу экрана.
  2. Перейдите в настройки, нажав на кнопку с шестеренкой.
  3. Нажмите на «три точки» возле лишнего стикерпака и подтвердите удаление.
Как удалить стикеры в Telegram. Стикеры убираются прямо через панель. Фото.

Стикеры убираются прямо через панель

Также удалить стикеры в ТГ можно через настройки мессенджера. Для этого понадобится:

  1. Открыть настройки Telegram через меню, которое вызывается нажатием на «три полоски» в левом верхнем углу экрана.
  2. Перейти в раздел «Настройки чатов», а затем — «Стикеры и эмодзи».
  3. Выбрать стикерпак и удалить его.
Как удалить стикеры в Telegram. Также от них можно избавиться через настройки. Фото.

Также от них можно избавиться через настройки

Со стикерпаками, вроде, разобрались. А как быть с отдельными стикерами, которые добавлены в избранное и всегда отображаются в верхней части панели?

Как убрать избранные стикеры в Telegram

Удалить избранные стикеры нельзя через настройки мессенджера. Делается это только через окно чата:

  1. Откройте панель стикеров.
  2. Нажмите и удерживайте палец на стикере в избранном.
  3. Выберите опцию «Убрать из избранных».
Как убрать избранные стикеры в Telegram. Избранные стикеры убираются только через панель. Фото.

Избранные стикеры убираются только через панель

После этого стикер перестанет отображаться в верхней части панели, но продолжит оставаться доступным через стикерпак. Разумеется, если ранее вы не удалили весь набор.

Совет от Apple: как убрать мелкие царапины с iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
У женщин во время менструации изменяется мозг — ученые не знают причину
Почему брокеры бегут из России: отзывы NPBFX о форексе и офшорах
