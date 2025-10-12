Как удалить свой Цифровой ID в мессенджере MAX

Вы наверняка слышали, что у создателей MAX в планах превратить свой продукт из обычного мессенджера, сделанного по образу и подобию Telegram, в суперприложение, которое помимо прочего объединяет в себе государственные сервисы. Причем работа в этом направлении уже активно введется. Так, с 15 сентября всем пользователям национального мессенджера доступен собственный Цифровой ID в MAX. Название прямо как из антиутопии. И как же избавиться от этого технологического ноу-хау, если не хочется присваивать себе некий ID?

Что такое Цифровой ID в MAX

Цифровой ID — это сервис, представляющий собой электронный аналог бумажных документов. Вместо того, чтобы доставать паспорт, СНИЛС, полис ОМС и прочие бумажки из сумки, с его помощью вы можете подтвердить личность через MAX на своем смартфоне.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

На момент публикации материала использование Цифрового ID является добровольным. Причем для доступа к сервису его сначала нужно подключить, о чем мы рассказывали в отдельном материале. Поэтому, если вы впервые слышите о нем, не переживайте: по умолчанию никакого Цифрового ID у вас нет, а потому его не нужно удалять.

Как удалить Цифровой ID в MAX

Если вы все-таки подключили сервис и пришли к выводу, что лучше бы удалить Цифровой ID, то можете сделать это следующим образом:

Запустите мессенджер MAX. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Цифровой ID», а затем — «Настройки Цифрового ID». Нажмите кнопку «Удалить Цифровой ID» и подтвердите отказ от использования цифровых документов.

После удаления вы можете в любой момент снова создать Цифровой ID по нашей инструкции из специального материала. Для этого понадобится аккаунт на Госуслугах с привязанными к нему документами и ваше селфи.