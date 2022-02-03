Как управлять телевизором с телефона

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Иван Герасимов 0

Современные телевизоры со Smart TV поставляются с удобными пультами. Многие из них работают по Bluetooth и подключаются через настройки как обычное Bluetooth устройство. У них большое количество плюсов: хороший радиус действия, отсутствие помех и направлять такой пульт можно в любую сторону, чтобы переключить канал или запустить приложение. К сожалению, основная проблема никуда не делась: кнопки не имеют подсветки, из-за чего управление производится вслепую, да и пульты все время куда-нибудь проваливаются и теряются. Как быть? Чем заменить его? Не вопрос: можно использовать, скажем, ваш смартфон.

Разбираемся, как управлять телевизором со смартфона

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Приложение Google TV для Android

Раньше официальное приложение для управления телевизором на Android TV со смартфона было доступно в Google Play, но не так давно оно было интегрировано в Google TV. Вам необходимо иметь Android 4.3 или более поздней версии и приложение Google TV версии 4.27.8.93 и новее. Загрузить его можно в магазине приложений или на сайте APK Mirror.

Достаточно выбрать TV Remote внизу и настроить смартфон

  • Чтобы начать использовать телефон как пульт, вам понадобится установить приложение Google TV на ваш смартфон.
  • Откройте приложение и нажмите кнопку TV Remote.
  • Выберите «Поиск устройств».
  • Выберите в списке ваш телевизор, включите его и запомните код.
  • Введите код в приложении.
  • Все работает вне зависимости от того, вошли ли вы в свою учетную запись Google в приложении Google TV или нет.

После сопряжения смартфона и телевизора можно пользоваться виртуальным пультом для запуска Google Assistant, регулировки громкости, отключения звука или поиска контента, а также навигации по интерфейсу. Большой плюс — это тактильный отклик элементов управления. Нажимая кнопку на экране, вы будете ощущать вибрацию, следовательно, не промахнетесь мимо нее, нажимая вслепую.

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Как включить телевизор с телефона

Концепция умного дома хороша тем, что бытовые приборы можно запускать удаленно, находясь, например, на работе. Прошлым летом стояла страшная жара, от которой было нереально тяжело животным дома. С помощью умных розеток я запускал кондиционер и отключал его прямо с телефона. То же самое можно делать, например, с лампочками. Или с телевизором: допустим, если кто-то из домашних не может этого сделать или пульт попросту потерялся.

Вы можете запросто запустить Android TV через Google TV или с помощью Google Assistant на телефоне, достаточно сказать «Окей Гугл, включи телевизор». Если вы подключили сразу несколько телевизоров, то им необходимо дать имя и указать при запуске, какой хотите включить. Например, телевизор на кухне.

Запускаем Google Assistant на пульте

Работает эта фишка благодаря HDMI CEC — технологии, которая позволяет объединить сразу несколько умных устройств в доме. Иногда она отключена по умолчанию, но ее можно включить в настройках. Стоит учитывать, что не все телевизоры ее могут поддерживать. Особенно, если речь идет о многочисленных производителях, выпускающих устройства с Android TV.

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Почему не работает пульт на телефоне

Иногда приложение может работать некорректно на вашем телефоне — не отображается сам телевизор в списке устройств. Что делать?

Удобный пульт с тактильным откликом

  • Нажмите «Домой» в приложении Google TV и выберите параметры.
  • В разделе «Сеть и аксессуары» выберите «Сеть», затем «Дополнительно».
  • Зайдите в «Состояние сети» и убедитесь в том, что ваш смартфон и телевизор подключены к одной и той же точке доступа. Иногда бывает и так, что смартфон подключен к сети 2,4 Ггц, а телевизор находится в сети 5 Ггц.
  • Затем перезагрузите телевизор. Можете сделать это вручную, отключив его из розетки, или системно в настройках Android TV.
  • Перезагрузите ваш телефон. Иногда ошибка может быть в нем.

Чтобы приучить себя пользоваться пультом через Google TV, вы можете закрепить его на рабочем столе, добавив в быстрый доступ. Кроме того, быстрый доступ к пульту в смартфоне доступен через Google Home, если управляете умным домом через это приложение. К сожалению, управление с помощью iPhone доступно только через Google Home — приложения Google TV для iOS пока нет. В App Store есть множество других аналогичных приложений, которые помогут управлять телевизором с iPhone.

А вы уже пользуетесь таким пультом? Расскажите в нашем Telegram-чате о других хитростях

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