Как урвать подписку Яндекса со скидкой до повышения цены 1 декабря

Инфляция не щадит никого. Со временем дорожают не только товары, которые можно пощупать, но и цифровые сервисы, предлагаемые по подписке. Так, в минувшие выходные пользователи Яндекса получили «письмо счастья» с сообщением о повышении цены Яндекс Плюс. Ежемесячный доступ к цифровым услугам компании в очередной раз стал дороже. Но, к счастью, есть несколько способов сэкономить на подписке Яндекса.

Сколько стоит подписка Яндекса

С 1 декабря 2025 года стоимость Яндекс Плюс составит 449 ₽/мес, то есть она увеличится на 50 ₽ с нынешних 399 ₽/мес. Таким образом, за будущий год подписка опустошит ваш карман на 5 388 ₽ — именно столько набежит за Яндекс Плюс по новому прайсу.

Стоит заметить, что нынешнее повышение цены Яндекс Плюс — далеко не первое. В последний раз подобное случалось ровно год назад, а вот, как выглядит изменение стоимости подписки с момента ее появления:

2025 год: 399 ₽/мес => 449 ₽/мес;

=> 449 ₽/мес; 2024 год: 299 ₽/мес => 399 ₽/мес;

=> 399 ₽/мес; 2022 год: 199 ₽/мес => 299 ₽/мес;

=> 299 ₽/мес; 2020 год: 169 ₽/мес => 199 ₽/мес.

Таким образом, только с 2022 года подписка Яндекса подорожала более чем в 2 раза со 199 ₽/мес до 449 ₽/мес. Очевидно, что текущее повышение вряд ли окажется последним, и цена продолжит расти.

Скидка на Яндекс Плюс на год

Возможность подключить Яндекс Плюс бесплатно есть только у новых пользователей, которым предлагается короткий промо-период. Для всех остальных единственным способом экономии является годовая подписка Яндекса.

Официально Яндекс Плюс на год стоит 3 490 ₽. То есть в пересчете на месяц цена составляет всего 291 ₽/мес, не считая бонусов, которые начисляются за подключение годовой подписки на странице plus.yandex.ru/my.

Но можно сэкономить еще больше, если купить годовую подписку Яндекса на Маркете. Там она стоит 2 822 ₽, а в пересчете на месяц — 235 ₽/мес.

Купить Яндекс Плюс на год

При покупке годовой подписки на Яндекс Маркете вы получаете цифровой ключ на адрес привязанной почты. Причем можно приобрести несколько ключей, и тогда вый продлите доступ не на один год, а сразу на несколько лет (приобретенные подписки суммируются).

Как активировать промокод Яндекс Плюс

Цифровой ключ, купленный на Яндекс Маркете, необходимо активировать на странице plus.yandex.ru/gift. После этого ваша подписка будет продлена ровно на 1 год.

Выбрать аккаунт для подписки Яндекса можно как перед активацией ключа, авторизовавшись в своей учетной записи, так и после ввода: система предложит указать учетную запись для доступа к сервисам.