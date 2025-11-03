Как урвать подписку Яндекса со скидкой до повышения цены 1 декабря

Герман Вологжанин

Инфляция не щадит никого. Со временем дорожают не только товары, которые можно пощупать, но и цифровые сервисы, предлагаемые по подписке. Так, в минувшие выходные пользователи Яндекса получили «письмо счастья» с сообщением о повышении цены Яндекс Плюс. Ежемесячный доступ к цифровым услугам компании в очередной раз стал дороже. Но, к счастью, есть несколько способов сэкономить на подписке Яндекса.

Как урвать подписку Яндекса со скидкой до повышения цены 1 декабря. Подписка Яндекса снова подорожала. Изображение: Яндекс. Фото.

Подписка Яндекса снова подорожала. Изображение: Яндекс

Сколько стоит подписка Яндекса

С 1 декабря 2025 года стоимость Яндекс Плюс составит 449 ₽/мес, то есть она увеличится на 50 ₽ с нынешних 399 ₽/мес. Таким образом, за будущий год подписка опустошит ваш карман на 5 388 ₽ — именно столько набежит за Яндекс Плюс по новому прайсу.

Стоит заметить, что нынешнее повышение цены Яндекс Плюс — далеко не первое. В последний раз подобное случалось ровно год назад, а вот, как выглядит изменение стоимости подписки с момента ее появления:

  • 2025 год: 399 ₽/мес => 449 ₽/мес;
  • 2024 год: 299 ₽/мес => 399 ₽/мес;
  • 2022 год: 199 ₽/мес => 299 ₽/мес;
  • 2020 год: 169 ₽/мес => 199 ₽/мес.

Таким образом, только с 2022 года подписка Яндекса подорожала более чем в 2 раза со 199 ₽/мес до 449 ₽/мес. Очевидно, что текущее повышение вряд ли окажется последним, и цена продолжит расти.

Скидка на Яндекс Плюс на год

Возможность подключить Яндекс Плюс бесплатно есть только у новых пользователей, которым предлагается короткий промо-период. Для всех остальных единственным способом экономии является годовая подписка Яндекса.

Официально Яндекс Плюс на год стоит 3 490 ₽. То есть в пересчете на месяц цена составляет всего 291 ₽/мес, не считая бонусов, которые начисляются за подключение годовой подписки на странице plus.yandex.ru/my.

Скидка на Яндекс Плюс на год. Годовая подписка выходит реально дешевле. Фото.

Годовая подписка выходит реально дешевле

Но можно сэкономить еще больше, если купить годовую подписку Яндекса на Маркете. Там она стоит 2 822 ₽, а в пересчете на месяц — 235 ₽/мес.

Скидка на Яндекс Плюс на год. Самая низкая цена на сегодняшний день. Фото.

Самая низкая цена на сегодняшний день

Купить Яндекс Плюс на год

При покупке годовой подписки на Яндекс Маркете вы получаете цифровой ключ на адрес привязанной почты. Причем можно приобрести несколько ключей, и тогда вый продлите доступ не на один год, а сразу на несколько лет (приобретенные подписки суммируются).

Как активировать промокод Яндекс Плюс

Цифровой ключ, купленный на Яндекс Маркете, необходимо активировать на странице plus.yandex.ru/gift. После этого ваша подписка будет продлена ровно на 1 год.

Как активировать промокод Яндекс Плюс. Цифровой ключ нуждается в активации. Фото.

Цифровой ключ нуждается в активации

Выбрать аккаунт для подписки Яндекса можно как перед активацией ключа, авторизовавшись в своей учетной записи, так и после ввода: система предложит указать учетную запись для доступа к сервисам.

Отвечаю: эти прошлогодние смартфоны круче всех новых

Глядя на то, как новые модели смартфонов расправляются со своими предшественниками в прямых сравнениях, мы часто забываем о том, что «старички» дешевеют. Вчерашний флагман становится представителем среднего класса и меняет правила игра. Лишнее тому доказательство — подборка прошлогодних смартфонов, которые не только подешевели, но и оказались лучше своих наследников в технических аспектах.

Как и для чего взламывают наши Bluetooth-наушники

Почти все мы защищаем свои смартфоны, устанавливая пароли и отпечатки. Производители мобильных устройств тоже усиливают безопасность, а Google и вовсе регулярно выпускает специальные патчи Android. По сути, нам-то и делать ничего не нужно — смартфон надежно защищен, а взломать его могут только из-за нашей невнимательности и непреодолимого желания установить «левый» APK. Совсем иначе дела обстоят с аксессуарами, которые мы используем в связке. Так, злоумышленники могут без особого труда взломать беспроводные наушники, и смартфон им для этого не понадобится. Но зачем получать доступ к устройству, через которое мы просто слушаем музыку?

Игрушка Лабубу: что это, почему так популярна и где купить оригинал

К китайским товарам принято относиться скептически. Чего, например, стоят машины из Поднебесной, на качество которых не жаловался только ленивый автолюбитель. Однако среди товаров из Китая есть настоящие феномены, заставляющие людей стоять в очередях по всему миру ради их покупки. Если что, речь не о смартфонах, а про игрушку Лабубу, взорвавшую информационное пространство. Именно за этой китайской штуковиной идет настоящая охота. Но почему?

