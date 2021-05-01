Как ускорить Гугл Хром. Рабочее решение

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Google Chrome – отличный браузер. Он удобный, логичный и функциональный. Даром, что медлительный и прожорливый. Если сравнить его напрямую с любым другим браузером, то окажется, что Chrome и страницы загружает медленнее, и компьютер нагружает сильнее, и оперативки при этом расходует больше. Но если на Android ситуацию ещё можно назвать более-менее приемлемой, то с десктопной версией, которая является самой популярной на рынке браузеров, проблем действительно немало. Хорошо, что теперь появился рабочий способ решить их все разом.

Chrome

Chrome можно запускать в облаке, и это очень круто

В Chrome на Android появился встроенный Google Ассистент

Стартап Mighty придумал запускать Chrome в облаке, чтобы нагрузка ложилась не на устройство пользователя, а на мощные дата-центры. В таком режиме браузер вообще не задействует штатную оперативку и ресурс процессора компьютера, но при этом обеспечивает максимальную производительность практически при любом количестве одновременно запущенных вкладок.

Google Chrome в облаке

Chrome в облаке запускается на мощных серверах с двумя процессорами Intel Xeon с тактовой частотой 4 ГГц, графическими сопроцессорами Nvidia с высокой скоростью обработки графики и 16 ГБ оперативки. Да, это не рекордный объём ОЗУ – многие современные компьютеры имеют и 32, и 64 ГБ. Но, как правило, это рабочие станции, а не пользовательские решения. Поэтому и 16 ГБ тут явно будет предостаточно.


Правда, для использования Chrome на серверах Mighty от пользователя тоже кое-что требуется. А именно – быстрое интернет-соединение. Для оптимальной работы разработчики Mighty требуют, чтобы скорость подключения была не ниже 100 Мбит/с. Это ключевое требование, без которого правильную и достаточно быструю работу Chrome не удастся обеспечить на должном уровне.

Google выпустила https://androidinsider.ru/soft/google-vypustila-bolshoe-obnovlenie-chrome-chto-novogo.html. Что нового

Благодаря работе на серверах Mighty браузер Chrome может:

  • Загружать более 100 вкладок одновременно без зависаний и замедления работы компьютера;
  • Работать со сверхтяжёлыми вкладками в Chrome (например, с Figma), не нагревая компьютер;
  • Не расходовать ресурс процессора и графического ускорителя компьютера, продлевая срок их службы;
  • Увеличить время автономной работы ноутбуков и портативных компьютеров до 2 часов кряду;
  • Повысить скорость работы Chrome по сравнению со сценариями, когда он запускается на компьютере;
  • Снижает расход оперативной памяти до 500 МБ, которые требует облачный клиент Mighty.

Google Chrome по подписке

Идея, которую реализовали разработчики Mighty, реально очень крута. Ведь это так логично – запускать браузер в облаке, не задействуя ресурс компьютера. Другое дело, что это не бесплатное удовольствие, поскольку обеспечение работы серверов, их обслуживание и регулярное обновление, не говоря уже текущих расходах, стоит денег.

Mighty

Mighty — это будущее облачного веб-браузинга

Поэтому Mighty устанавливает плату за предоставление своих услуг, распространяя их по подписке стоимостью 30 долларов в месяц. Да, это немало, но и работа серверов требует немалых вложений. Тем более что на данном этапе предполагается, что пользоваться услугами Mighty будут не рядовые пользователи, а корпоративные, для которых Chrome в облаке будет актуальнее.

Не опять, а снова: как Google хочет ещё больше разогнать Chrome

Как бы там ни было, оспаривать перспективы такой услуги бессмысленно. Очевидно, что в обозримом будущем, когда облачные технологии прочнее войдут в нашу жизнь, многие сервисы перейдут в облако и будут предлагать возможность запускаться на мощных дата-центрах. Это освободит ресурс компьютера и обеспечит более высокую производительность, позволяя выполнять поставленные задачи быстрее и эффективнее.

Теги
Лонгриды для вас
Xiaomi Mi Mix Fold
Xiaomi выпустила складной телефон для «бедных»

Мы видели множество слухов и утечек, указывающих на скорое появление в продаже первого складного смартфона Xiaomi. Теперь это стало реальностью! Речь именно о смартфоне, который можно будет купить, а не об очередном концепте. Новой раскладушкой стал четвертый представитель серии Mi Mix. Вот только называется он не Xiaomi Mi Mix 4, а Xiaomi Mi Mix Fold. Пусть линейка и была всегда символом технологий, предлагая самые смелые решения китайского бренда, но складная конструкция, судя по всему, является слишком важной вехой, чтобы просто выпустить номерную модель. Надо обязательно подчеркнуть ее особенности в названии. Новинку представили сегодня во время прямой трансляции презентации, и вот, что она из себя представляет.

Читать далее
игра
Лучшие новые игры для Android: май 2021

Если вам кажется, что Google Play уже не может удивить новыми играми и выдумаете, что все выходящее в нем не более, чем переиздание и копирование, то вы ошибаетесь. Это многогранный мир, который во многом недооценен. Если в нем и встречаются подобные игры, это не значит, что они плохие или скопированные. Вы же не удивляетесь, когда в кино выходит новый боевик или комедия, хотя в этих жанрах фильмы были и до этого. Так и с играми - жанр может быть схожим, но сами игры разные. У нас есть для вас подборка свежака, которая никого не должна оставить равнодушной. Ниже вы найдете игры разных жанров, но объединяет их одно - желание разработчиков в очередной раз вас удивить.

Читать далее
Gcam
Почему не работает Гугл камера и что с этим делать

Самое лучшее приложение камеры для Android – это GCam, или, как её ещё называют, Google Camera, Гугл камера или гкам. Его единственным недостатком является разве что ограниченная доступность. Ведь изначально Google проектировала Гугл камеру именно для смартфонов Pixel. Только много позже разработчики-энтузиасты смогли портировать приложение для других смартфонов. Но поскольку они не смогли предусмотреть все переменные, на многих аппаратах оно просто не заработало. Разбираемся, почему Google Camera не работает и что делать, чтобы она заработала.

Читать далее
Новый комментарий