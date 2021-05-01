Как ускорить Гугл Хром. Рабочее решение

Google Chrome – отличный браузер. Он удобный, логичный и функциональный. Даром, что медлительный и прожорливый. Если сравнить его напрямую с любым другим браузером, то окажется, что Chrome и страницы загружает медленнее, и компьютер нагружает сильнее, и оперативки при этом расходует больше. Но если на Android ситуацию ещё можно назвать более-менее приемлемой, то с десктопной версией, которая является самой популярной на рынке браузеров, проблем действительно немало. Хорошо, что теперь появился рабочий способ решить их все разом.

В Chrome на Android появился встроенный Google Ассистент

Стартап Mighty придумал запускать Chrome в облаке, чтобы нагрузка ложилась не на устройство пользователя, а на мощные дата-центры. В таком режиме браузер вообще не задействует штатную оперативку и ресурс процессора компьютера, но при этом обеспечивает максимальную производительность практически при любом количестве одновременно запущенных вкладок.

Google Chrome в облаке

Chrome в облаке запускается на мощных серверах с двумя процессорами Intel Xeon с тактовой частотой 4 ГГц, графическими сопроцессорами Nvidia с высокой скоростью обработки графики и 16 ГБ оперативки. Да, это не рекордный объём ОЗУ – многие современные компьютеры имеют и 32, и 64 ГБ. Но, как правило, это рабочие станции, а не пользовательские решения. Поэтому и 16 ГБ тут явно будет предостаточно.

Правда, для использования Chrome на серверах Mighty от пользователя тоже кое-что требуется. А именно – быстрое интернет-соединение. Для оптимальной работы разработчики Mighty требуют, чтобы скорость подключения была не ниже 100 Мбит/с. Это ключевое требование, без которого правильную и достаточно быструю работу Chrome не удастся обеспечить на должном уровне.

Google выпустила https://androidinsider.ru/soft/google-vypustila-bolshoe-obnovlenie-chrome-chto-novogo.html. Что нового

Благодаря работе на серверах Mighty браузер Chrome может:

Загружать более 100 вкладок одновременно без зависаний и замедления работы компьютера;

Работать со сверхтяжёлыми вкладками в Chrome (например, с Figma), не нагревая компьютер;

Не расходовать ресурс процессора и графического ускорителя компьютера, продлевая срок их службы;

Увеличить время автономной работы ноутбуков и портативных компьютеров до 2 часов кряду;

Повысить скорость работы Chrome по сравнению со сценариями, когда он запускается на компьютере;

Снижает расход оперативной памяти до 500 МБ, которые требует облачный клиент Mighty.

Google Chrome по подписке

Идея, которую реализовали разработчики Mighty, реально очень крута. Ведь это так логично – запускать браузер в облаке, не задействуя ресурс компьютера. Другое дело, что это не бесплатное удовольствие, поскольку обеспечение работы серверов, их обслуживание и регулярное обновление, не говоря уже текущих расходах, стоит денег.

Поэтому Mighty устанавливает плату за предоставление своих услуг, распространяя их по подписке стоимостью 30 долларов в месяц. Да, это немало, но и работа серверов требует немалых вложений. Тем более что на данном этапе предполагается, что пользоваться услугами Mighty будут не рядовые пользователи, а корпоративные, для которых Chrome в облаке будет актуальнее.

Не опять, а снова: как Google хочет ещё больше разогнать Chrome

Как бы там ни было, оспаривать перспективы такой услуги бессмысленно. Очевидно, что в обозримом будущем, когда облачные технологии прочнее войдут в нашу жизнь, многие сервисы перейдут в облако и будут предлагать возможность запускаться на мощных дата-центрах. Это освободит ресурс компьютера и обеспечит более высокую производительность, позволяя выполнять поставленные задачи быстрее и эффективнее.