Как ускорить любой браузер на Android

Браузер на телефоне — одно из главных приложений, которым мы пользуемся каждый день для поиска информации в интернете. Вместе с тем оно является и очень прожорливым, в связи с чем после открытия нескольких сайтов программа может начать жутко тормозить, что неминуемо приведет к падению уровню комфорта. То страницы загружаются долго или не открываются вовсе, то приложение постоянно вылетает — все эти проблемы являются частыми, но исправимыми. Чтобы минимизировать риск возникновения неполадок, познакомьтесь со способами, как ускорить браузер на Андроид.

Очистка оперативной памяти на Андроид

Если у вас сильно тормозит браузер, то в первую очередь вы должны вспомнить, что скорость его работы напрямую зависит от производительности смартфона. Ни одна модель на слабом процессоре не сможет обеспечить высокий уровень быстродействия. Однако никто не запрещает вам заняться оптимизацией смартфона, в частности, очистив оперативную память на Андроид:

Откройте список запущенных процессов нажатием на специальную кнопку или свайпом от нижней части экрана к середине. Поочередно смахните миниатюры всех приложений. Не забудьте оставить в списке браузер.

Можно поступить немного иначе, закрепив браузер в оперативной памяти, чтобы затем всегда выполнять очистку оперативной памяти одним нажатием:

Откройте список активных процессов. Задержите палец на миниатюре браузера. Нажмите кнопку с замком для закрепления приложения в фоне. Нажмите на крестик для закрытия остальных программ.

Закрытие фоновых приложений поможет направить все ресурсы смартфона на браузер, а закрепление веб-обозревателя позволит не выгружать программу из оперативной памяти, что заметно ускорит процесс ее последующих запусков.

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Как закрыть вкладки в браузере

Немало ресурсов смартфона потребляет и сам веб-обозреватель. Особенно активно это происходит, когда у вас открыто много вкладок в браузере. Для оптимизации работы приложения их нужно закрыть:

Запустите браузер. Нажмите на кнопку с количеством открытых вкладок. Нажмите на крестик, чтобы поочередно закрыть каждую вкладку, или на иконку с корзиной для полной очистки.

Принудительно закрывать активные интернет-страницы не очень удобно. К счастью, многие приложения позволяют настроить автоматическое закрытие вкладок. Так, подобная функция доступна в Яндексе:

Откройте настройки браузера. При помощи поиска перейдите в раздел «Закрытие вкладок». Установите значение «При выходе из приложения» или выберите другой вариант по своему усмотрению.

Чем меньше вкладок открыто, тем быстрее работает приложение. Помните об этом, чтобы в нужный момент вы уже представляли план действий на случай, если браузер стал тормозить.

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Почему важно чистить историю в браузере

В процессе использования браузер сохраняет во внутренней памяти смартфона кэш, большая часть которого состоит из истории посещенных страниц. С одной стороны, это удобно, а с другой — занимает много места на устройстве, что в итоге приводит к замедлению работы. На примере Google Chrome разберемся, как очистить кэш в браузере:

Откройте меню нажатием на три точки. Перейдите в раздел «История». Нажмите кнопку «Очистить историю». Подтвердите очистку.

Не ставьте галочки напротив паролей, иначе после очистки истории вам придется заново проходить авторизацию на сайтах. Также обратите внимание, что иногда удалить весь кэш удается только путем полной переустановки браузера, как в случае с Яндексом.

Какие еще приложения тайком пожирают память смартфона

Как ускорить загрузку в браузере

Одной из причин, почему тормозит браузер, может быть низкая скорость интернета или, если взглянуть на проблему под другим углом, — перегруженность веб-страниц. Впрочем, это дело поправимое. В некоторых веб-обозревателях, включая Opera, есть функция экономии трафика, позволяющая ускорить загрузку в браузере:

Запустите браузер. Откройте настройки. Активируйте опцию «Экономия трафика».

В других приложениях функция может называться, а где-то ее наверняка и вовсе нет. В любом случае постарайтесь отыскать в настройках экономию трафика или турбо-режим, чтобы ускорить загрузку страниц в браузере.

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Легкие браузеры на Андроид

И последнее. Если у вас очень слабый Андроид, ему не поможет никакая оптимизация. Лучший выход в подобной ситуации (за исключением покупки нового устройства) — переход на легкий браузер для телефона:

Об этих и других приложениях мы подробно рассказывали в рамках подборки легких браузеров на Андроид. Познакомьтесь с ней, чтобы выбрать оптимальную программу для выхода в интернет, которая с высокой долей вероятности не будет тормозить.