Как установить Google Camera на смартфоны с процессорами Exynos

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что в Google Play доступна масса приложений камеры с разными эффектами и надстройками, единственное приложение, которое известно всем, — это Google Camera. По умолчанию его нельзя установить на другие смартфоны, кроме Google Pixel, но благодаря стараниям разработчиков-энтузиастов появилось множество портированных версий для самых разных аппаратов. Единственным требованием совместимости был процессор Snapdragon, потому что другие Гкам просто не поддерживал. Но теперь это в прошлом. Ну, частично.

Gcam

Gcam теперь поддерживает процессоры Exynos. Пусть и неофициально

Приложение Google Camera с ночным режимом вышло для дешёвых Android

Теперь Google Camera доступна пользователям смартфонов на базе процессоров Exynos. Она стала первой в своём роде рабочей версией порта, который поддерживает большую часть функций, доступных в оригинальном приложении.

Раньше доступ к ним открывался только владельцам аппаратов с процессорами Snapdragon, поскольку Google изначально не закладывала при проектировании приложения поддержку других чипов. Ей это было попросту не нужно, учитывая, что в год у компании выходит по 2-3 смартфона, и все работают на «камнях» Qualcomm.

Как установить Google Camera на Exynos

Установка Exynos-версии Google Camera ничем не отличается от установки «обычного» порта:

  • Перейдите в «Настройки» — «Безопасность» и включите «Неизвестные источники»;
  • Перейдите по этой ссылке и скачайте файл MGC_8.1.101_A9_PV0m.Eng.apk;
Gcam Exynos

Google Camera для Exynos — это специальная версия, не перепутайте

  • Откройте раздел «Скачанные файлы» в Chrome и установите приложение;
  • Запустите приложение Google Camera и предоставьте разрешения.

Как обновлённая Google Camera для Android снимает звёздное небо

В отличие от предыдущих попыток разработчиков-энтузиастов портировать Google Camera на Exynos, этот порт обладает широким перечнем функций, доступных на смартфонах Google Pixel. Тут есть и ночной режим Night Sight, который осветляет фотографии, снятые в условиях недостаточного освещения, и продвинутая портретная съёмка, и режим HDR+, и режим астографии для съёмки ночного неба. В общем, всё то, за что пользователи вообще любят Гугл камеру, теперь доступно пользователям смартфонов Samsung, Xiaomi и Meizu на базе чипов Exynos.

Почему не устанавливается Гугл камера

К сожалению, порт для Exynos является единственным портом для процессоров не от Qualcomm. То есть для «камней» Kirin и MediaTek, которые пользуются широкой популярностью и составляют значительную часть рынка, версии Google Camera нет.

Очевидно, это связано с аппаратными особенностями этих чипсетов. Несмотря на то что в их основе лежит архитектура ARM, они устроены несколько иначе, нежели Snapdragon. Поэтому добиться от Гкам правильной работы на устройства с этими процессорами оказывается невозможно.

Не работает Google Camera

Гугл камера

Если Гугл камера не запускается, дело необязательно в вашем устройстве

Впрочем, есть и другие причины, по которым Google Camera может не запускаться на, казалось бы, совместимых устройствах:

  • Старая версия Gcam. Возможно, разработчик прекратил её поддерживать, и нужно установить новую;
  • Смартфон не поддерживает сервисы Google. Если ваш аппарат из таких, попробуйте установить GMS вручную;
  • Старая версия Android. Google Camera работает только на Android 8 и новее, а некоторые версии только на Android 10;
  • Конфликт файлов конфигурации. Иногда приложение может спутать устройство с другим, для этого нужно очистить кэш в настройках;
  • Устройство не поддерживается. Может быть и такое, что устройство – даже если оно на чипе Snapdragon – может не поддерживаться Gcam. Тут не поможет ничего.

Google добавила в Android супер-удобный системный конвертер

Само собой, важно помнить, что загрузка портированной версии Google Camera – это риск. Велика вероятность нарваться на вредоносное приложение вместо рабочей версии, если скачать её где-нибудь не там. Поэтому скачивать Gcam нужно только по тем ссылкам, что приведены выше. Это исключит вероятность нарваться на подделку и схлопотать заражение вирусами или рекламными троянами.

А вот аналогов у Google Camera, к сожалению, нет. То есть ни в Google Play, ни за его пределами вы не найдёте приложение, которое бы предлагало аналогичные Gcam возможности фото- и видеосъёмки. Максимум, как вы можете приблизиться к возможностям этого приложения, — скачать «Google Фото» и оформить подписку на Google One. Тогда вам откроются некоторые функции, доступные в Google Camera.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Лонгриды для вас
Galaxy S21
В чём подвох, или Как легально получить Galaxy S21 за 1 рубль

Существует не так уж и много способов сэкономить на смартфоне, особенно, если исключить покупку на вторичке. Применение бонусных баллов, серая розница или рассрочка – вот, в общем-то, и всё. Но и то, много такими способами не выгадать – в лучшем случае 10-20%. Поэтому логично, что продажи флагманов стали постепенно снижаться, уступая место бюджетникам. Samsung это поняла и решила попробовать предотвратить отток аудитории от устройств топового сегмента и предложить на них особые условия.

Читать далее
Chrome
Обновлённый Google Chrome начал работать быстрее и перестал жрать батарею

Сегодня ночью Google выпустила очередное обновление браузера Chrome для всех платформ сразу. В отличие от экстренных патчей, направленных на исправление багов и критических уязвимостей, этот апдейт получил порядковый номер 87 и широкий ряд новых функций. Сама Google уверяет, что это одно и самых значимых обновлений Chrome за последние несколько лет как с точки зрения функциональных возможностей, так и с точки зрения улучшения качества работы браузера. Разбираемся, что нового прикрутили разработчики поискового гиганта и чему правда можно искренне удивиться.

Читать далее
Удаление приложений
Пользователи рассказали, какие приложения для Android нужно срочно удалить

Кто бы что ни говорил, но на Android явно больше вредоносного софта, чем на iOS. Мало того, что некоторые производители добровольно внедряют вирусный софт в прошивки своих смартфонов, независимые хакеры тоже не дремлют и то и дело выпускают в Google Play приложений с вредоносными скриптами. Но если раньше их поиском в основном занимались специалисты в области информационной безопасности, то теперь сами пользователи оказались настолько недрессированными, что стали выявлять их самостоятельно и рекомендовать к удалению всем остальным.

Читать далее
Новый комментарий