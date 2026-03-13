Как установить MAX на компьютер — пошаговая инструкция

В настоящее время, когда все альтернативные сервисы становятся недоступны, приложение MAX превращается в безальтернативное средство коммуникации. Мы уже рассказывали, как пользоваться национальным мессенджером на Android. Но можно ли установить MAX на компьютер, или отечественное приложение предназначено исключительно для мобильных платформ? Если коротко — да, можно. Однако инструкция, как открыть MAX на компьютере, сильно отличается от плана действий для смартфона.

Веб-версия MAX на компьютере

Самый простой способ пользоваться национальным мессенджером на компьютере — веб-версия MAX. Она доступна на сайте web.max.ru и не требует установки дополнительных приложений. Все, что вам нужно — запустить браузер на компьютере, будь то Яндекс, Chrome, Safari или Edge. Платформа (Windows, macOS или Linux) не имеет значения.

Чтобы войти в MAX веб на компьютере, вам понадобится не только ПК, но и смартфон, а также наша пошаговая инструкция:

Откройте сайт web.max.ru на ПК, после чего на экране появится QR-код. Запустите MAX на телефоне. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Устройства». Нажмите кнопку «Войти по QR-коду». Наведите камеру смартфона на экран ПК с QR-кодом.

К сожалению, MAX веб по номеру телефона не работает. Доступ к мессенджеру в браузере осуществляется только посредством QR-кода. Но вы можете скачать приложение MAX для компьютера, где помимо QR предлагается вход по номеру.

Где скачать MAX на компьютер

Рекомендуем скачать MAX на компьютер с официального сайта, который расположен по адресу download.max.ru. Здесь вы сможете найти файл установки для разных платформ:

Просто подтвердите загрузку файла, после чего останется лишь установить MAX на компьютер при помощи простой инструкции, которая представлена далее в нашем материале.

Как установить MAX на компьютер

Установка MAX на компьютер выполняется одинаково вне зависимости от платформы (Windows, macOS или Linux). Действуйте по инструкции:

Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте установочный файл MAX. Нажмите кнопку «Далее». Выберите путь установки приложения. Подтвердите установку MAX на ПК. Дождитесь завершения установки.

Весь процесс займет всего пару минут, и вы сможете начать пользоваться MAX на компьютере. Но прежде понадобится выполнить вход в национальный мессенджер.

Как войти в MAX на компьютере

Вход в MAX с компьютера через приложение выполняется так же, как и в случае с веб-версией. То есть вам нужно отсканировать QR-код с помощью мессенджера на смартфоне. Но есть и альтернативный вариант — вход в MAX на компьютере по номеру телефона:

Запустите MAX на ПК. Нажмите кнопку «Войти по номеру телефона». Укажите свой номер. Введите шестизначный код подтверждения MAX.

После этого будет автоматически выполнен вход в аккаунт MAX, где сразу появятся ваши чаты и другие данные, которые предварительно были загружены в облако.