Как установить MAX на компьютер — пошаговая инструкция

В настоящее время, когда все альтернативные сервисы становятся недоступны, приложение MAX превращается в безальтернативное средство коммуникации. Мы уже рассказывали, как пользоваться национальным мессенджером на Android. Но можно ли установить MAX на компьютер, или отечественное приложение предназначено исключительно для мобильных платформ? Если коротко — да, можно. Однако инструкция, как открыть MAX на компьютере, сильно отличается от плана действий для смартфона.
Содержание
Веб-версия MAX на компьютере
Самый простой способ пользоваться национальным мессенджером на компьютере — веб-версия MAX. Она доступна на сайте web.max.ru и не требует установки дополнительных приложений. Все, что вам нужно — запустить браузер на компьютере, будь то Яндекс, Chrome, Safari или Edge. Платформа (Windows, macOS или Linux) не имеет значения.
Чтобы войти в MAX веб на компьютере, вам понадобится не только ПК, но и смартфон, а также наша пошаговая инструкция:
- Откройте сайт web.max.ru на ПК, после чего на экране появится QR-код.
- Запустите MAX на телефоне.
- Откройте вкладку «Профиль».
- Перейдите в раздел «Устройства».
- Нажмите кнопку «Войти по QR-коду».
- Наведите камеру смартфона на экран ПК с QR-кодом.
К сожалению, MAX веб по номеру телефона не работает. Доступ к мессенджеру в браузере осуществляется только посредством QR-кода. Но вы можете скачать приложение MAX для компьютера, где помимо QR предлагается вход по номеру.
Где скачать MAX на компьютер
Рекомендуем скачать MAX на компьютер с официального сайта, который расположен по адресу download.max.ru. Здесь вы сможете найти файл установки для разных платформ:
Просто подтвердите загрузку файла, после чего останется лишь установить MAX на компьютер при помощи простой инструкции, которая представлена далее в нашем материале.
Как установить MAX на компьютер
Установка MAX на компьютер выполняется одинаково вне зависимости от платформы (Windows, macOS или Linux). Действуйте по инструкции:
- Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте установочный файл MAX.
- Нажмите кнопку «Далее».
- Выберите путь установки приложения.
- Подтвердите установку MAX на ПК.
- Дождитесь завершения установки.
Весь процесс займет всего пару минут, и вы сможете начать пользоваться MAX на компьютере. Но прежде понадобится выполнить вход в национальный мессенджер.
Как войти в MAX на компьютере
Вход в MAX с компьютера через приложение выполняется так же, как и в случае с веб-версией. То есть вам нужно отсканировать QR-код с помощью мессенджера на смартфоне. Но есть и альтернативный вариант — вход в MAX на компьютере по номеру телефона:
- Запустите MAX на ПК.
- Нажмите кнопку «Войти по номеру телефона».
- Укажите свой номер.
- Введите шестизначный код подтверждения MAX.
После этого будет автоматически выполнен вход в аккаунт MAX, где сразу появятся ваши чаты и другие данные, которые предварительно были загружены в облако.