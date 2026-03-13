Как установить MAX на компьютер — пошаговая инструкция

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

В настоящее время, когда все альтернативные сервисы становятся недоступны, приложение MAX превращается в безальтернативное средство коммуникации. Мы уже рассказывали, как пользоваться национальным мессенджером на Android. Но можно ли установить MAX на компьютер, или отечественное приложение предназначено исключительно для мобильных платформ? Если коротко — да, можно. Однако инструкция, как открыть MAX на компьютере, сильно отличается от плана действий для смартфона.

Веб-версия MAX на компьютере

Самый простой способ пользоваться национальным мессенджером на компьютере — веб-версия MAX. Она доступна на сайте web.max.ru и не требует установки дополнительных приложений. Все, что вам нужно — запустить браузер на компьютере, будь то Яндекс, Chrome, Safari или Edge. Платформа (Windows, macOS или Linux) не имеет значения.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Чтобы войти в MAX веб на компьютере, вам понадобится не только ПК, но и смартфон, а также наша пошаговая инструкция:

  1. Откройте сайт web.max.ru на ПК, после чего на экране появится QR-код.
  2. Запустите MAX на телефоне.
  3. Откройте вкладку «Профиль».
  4. Перейдите в раздел «Устройства».
  5. Нажмите кнопку «Войти по QR-коду».
  6. Наведите камеру смартфона на экран ПК с QR-кодом.

К сожалению, MAX веб по номеру телефона не работает. Доступ к мессенджеру в браузере осуществляется только посредством QR-кода. Но вы можете скачать приложение MAX для компьютера, где помимо QR предлагается вход по номеру.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Где скачать MAX на компьютер

Рекомендуем скачать MAX на компьютер с официального сайта, который расположен по адресу download.max.ru. Здесь вы сможете найти файл установки для разных платформ:

Просто подтвердите загрузку файла, после чего останется лишь установить MAX на компьютер при помощи простой инструкции, которая представлена далее в нашем материале.

Как установить MAX на компьютер

Установка MAX на компьютер выполняется одинаково вне зависимости от платформы (Windows, macOS или Linux). Действуйте по инструкции:

  1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте установочный файл MAX.
  2. Нажмите кнопку «Далее».
  3. Выберите путь установки приложения.
  4. Подтвердите установку MAX на ПК.
  5. Дождитесь завершения установки.

Весь процесс займет всего пару минут, и вы сможете начать пользоваться MAX на компьютере. Но прежде понадобится выполнить вход в национальный мессенджер.

Как войти в MAX на компьютере

Вход в MAX с компьютера через приложение выполняется так же, как и в случае с веб-версией. То есть вам нужно отсканировать QR-код с помощью мессенджера на смартфоне. Но есть и альтернативный вариант — вход в MAX на компьютере по номеру телефона:

  1. Запустите MAX на ПК.
  2. Нажмите кнопку «Войти по номеру телефона».
  3. Укажите свой номер.
  4. Введите шестизначный код подтверждения MAX.

После этого будет автоматически выполнен вход в аккаунт MAX, где сразу появятся ваши чаты и другие данные, которые предварительно были загружены в облако.

Теги
Новости по теме
Презентация Samsung Galaxy S26: когда и где смотреть, что покажут
Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon. Какой смартфон лучше?
Почему я перестал ждать обновления Android для своего смартфона
Лонгриды для вас
Как правильно настроить уведомления в MAX на Android

Миллионы людей вольно или невольно переходят в MAX, пытаясь таким образом остаться на связи после неизбежной блокировки Telegram в России и других мессенджеров. Однако, будучи относительно новым продуктом, отечественное приложение нуждается в настройке со стороны самого пользователя. В частности, он должен знать, как сделать уведомления в MAX, чтобы не пропускать входящие звонки и сообщения от своих собеседников.

Читать далее
Смартфоны 2026 года: персональный контекстный процессор

Читать далее
Читать далее
Новости партнеров
Зачем нужен аппендикс и почему его зря считали бесполезным
Зачем нужен аппендикс и почему его зря считали бесполезным