Как установить MAX в отдельный профиль на Android, чтобы скрыть другие приложения и данные

В условиях ограничения работы зарубежных мессенджеров приложение MAX стало обязательным в России. Многим людям приходится пользоваться им по работе или учебе, невзирая на все нюансы политики конфиденциальности. Есть и те, кто старается обезопасить себя, покупая для национального мессенджера второй смартфон. Однако существует более рациональный вариант защиты персональных данных без необходимости дополнительных трат. Нужно лишь безопасно установить MAX в отдельный профиль на Android, и тогда национальный мессенджер даже теоретически не сможет получить доступ к вашим данным.

Что такое второе пространство на Андроид

На многих Android-смартфонах существует функция второго пространства, помогающая разделить личное и рабочее. По сути, она позволяет иметь в рамках одного устройства сразу две системы с разным набором данных. Ведь второе пространство после своего создания по умолчанию является пустым, то есть лишенным доступа ко всем вашим аккаунтам, приложениям и файлам.

Важно учесть, что второе пространство на телефоне — это не встроенная функция Android, а дополнительная опция, разрабатываемая производителями мобильных устройств. Поэтому она может называться иначе:

Конфиденциальное пространство;

Приватное пространство (Private Space);

Личное пространство;

Клонирование системы.

На некоторых смартфонах (например, Samsung) такой функции нет. Однако ее можно реализовать при помощи специальных приложений от Dual Workspace до Parallel Space.

Как сделать второе пространство

Прежде чем устанавливать MAX, вам нужно создать второе пространство на телефоне. Рассмотрим принцип его активации на примере смартфонов Xiaomi/REDMI/POCO:

Откройте настройки устройства. Через поиск найдите раздел «Второе пространство». Нажмите кнопку «Создать второе пространство». Придумайте пароль или выберите другой способ защиты.

Теперь на вашем телефоне будет два пространство. Первое (основное) можно использовать для личных целей и хранения персональных данных, а второе — исключительно для работы с приложением MAX.

Как безопасно установить MAX

После создания второго пространства вы можете безопасно установить MAX любым удобным способом. Национальный мессенджер есть:

Важный нюанс, о котором многие забывают: скачивать приложение нужно через второй аккаунт. То есть он не должен совпадать с профилем, используемым в основном пространстве.

Как только вы установите MAX, его иконка появится на рабочем столе второго пространств и будет только там. В основном профиле национальный мессенджер найти не удастся, и это повлияет на его работу.

Как пользоваться MAX в отдельном профиле

Поскольку MAX будет находиться в отдельном профиле, вам придется постоянно перемещаться между первым и вторым пространством, ведь уведомления там не синхронизированы. Нужно проверить сообщения в MAX? Запускайте второе пространство, а затем — сам национальный мессенджер, а после — возвращайтесь обратно.

В этой связи параллельное пространство хоть и является решением проблемы с безопасностью мессенджера, но во многих сценариях кажется менее удобным, чем покупка второго смартфона для MAX.