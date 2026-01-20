Как установить MAX в отдельный профиль на Android, чтобы скрыть другие приложения и данные

Герман Вологжанин

В условиях ограничения работы зарубежных мессенджеров приложение MAX стало обязательным в России. Многим людям приходится пользоваться им по работе или учебе, невзирая на все нюансы политики конфиденциальности. Есть и те, кто старается обезопасить себя, покупая для национального мессенджера второй смартфон. Однако существует более рациональный вариант защиты персональных данных без необходимости дополнительных трат. Нужно лишь безопасно установить MAX в отдельный профиль на Android, и тогда национальный мессенджер даже теоретически не сможет получить доступ к вашим данным.

Как установить MAX в отдельный профиль на Android, чтобы скрыть другие приложения и данные. Спасаем смартфон от MAX, не удаляя национальный мессенджер. Фото.

Спасаем смартфон от MAX, не удаляя национальный мессенджер

Что такое второе пространство на Андроид

На многих Android-смартфонах существует функция второго пространства, помогающая разделить личное и рабочее. По сути, она позволяет иметь в рамках одного устройства сразу две системы с разным набором данных. Ведь второе пространство после своего создания по умолчанию является пустым, то есть лишенным доступа ко всем вашим аккаунтам, приложениям и файлам.

Важно учесть, что второе пространство на телефоне — это не встроенная функция Android, а дополнительная опция, разрабатываемая производителями мобильных устройств. Поэтому она может называться иначе:

  • Конфиденциальное пространство;
  • Приватное пространство (Private Space);
  • Личное пространство;
  • Клонирование системы.

На некоторых смартфонах (например, Samsung) такой функции нет. Однако ее можно реализовать при помощи специальных приложений от Dual Workspace до Parallel Space.

Как сделать второе пространство

Прежде чем устанавливать MAX, вам нужно создать второе пространство на телефоне. Рассмотрим принцип его активации на примере смартфонов Xiaomi/REDMI/POCO:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Через поиск найдите раздел «Второе пространство».
  3. Нажмите кнопку «Создать второе пространство».
  4. Придумайте пароль или выберите другой способ защиты.
Как сделать второе пространство. Аналогичным образом второе пространство создается и на других телефонах. Фото.

Аналогичным образом второе пространство создается и на других телефонах

Теперь на вашем телефоне будет два пространство. Первое (основное) можно использовать для личных целей и хранения персональных данных, а второе — исключительно для работы с приложением MAX.

Как безопасно установить MAX

После создания второго пространства вы можете безопасно установить MAX любым удобным способом. Национальный мессенджер есть:

Важный нюанс, о котором многие забывают: скачивать приложение нужно через второй аккаунт. То есть он не должен совпадать с профилем, используемым в основном пространстве.

Как безопасно установить MAX. Установка во втором пространстве не отличается от обычной. Фото.

Установка во втором пространстве не отличается от обычной

Как только вы установите MAX, его иконка появится на рабочем столе второго пространств и будет только там. В основном профиле национальный мессенджер найти не удастся, и это повлияет на его работу.

Как пользоваться MAX в отдельном профиле

Поскольку MAX будет находиться в отдельном профиле, вам придется постоянно перемещаться между первым и вторым пространством, ведь уведомления там не синхронизированы. Нужно проверить сообщения в MAX? Запускайте второе пространство, а затем — сам национальный мессенджер, а после — возвращайтесь обратно.

Как пользоваться MAX в отдельном профиле. Для использования MAX придется переключаться между двумя пространствами. Фото.

Для использования MAX придется переключаться между двумя пространствами

В этой связи параллельное пространство хоть и является решением проблемы с безопасностью мессенджера, но во многих сценариях кажется менее удобным, чем покупка второго смартфона для MAX.

Лонгриды для вас
MAX или WhatsApp: какой мессенджер лучше и почему

На протяжении последних нескольких лет самым популярным мессенджером в России являлся WhatsApp. Как ни старался Павел Дуров, его Telegram так и не смог стать более востребованным, чем американское приложение. Однако в России придумали свой ответ — мессенджер MAX. Отечественная разработка появилась в медиапространстве только летом 2025 года, и при этом уже готова забрать пальму первенства у некогда безальтернативного приложения. Но что лучше: WhatsApp или MAX?

Читать далее
Когда и почему в России заблокируют звонки через WhatsApp и Telegram

Слухи о возможной блокировке WhatsApp и Telegram усиливаются с каждым днем. В России уже перестали работать YouTube, Viber и другие международные сервисы. На очереди, как утверждают СМИ, — популярные мессенджеры. Так, на этой неделе пользователи столкнулись с большими проблемами при попытке связаться с друзьями и родственниками посредством приложений, а теперь и вовсе появилась информация о неизбежной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp.

Читать далее
Как заплатить налоги через приложение Госуслуги на телефоне

1 декабря 2025 - последний день для уплаты налогов за 2024 год. И если вы откладывали этот момент или вообще забыли, самое время избавиться от долгов, чтобы не попасть на пени. Штрафные санкции не такие большие - всего 5,5 копеек за каждые 100 рублей. Но по факту со временем может набежать крупная сумма, которая подпортит вам настроение. Рассказываем, как заплатить налоги с телефона и не влететь на штраф.

Читать далее
