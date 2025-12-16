Как установить пароль для входа в MAX на Android, чтобы защитить аккаунт в национальном мессенджере

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Приложение MAX постепенно становится безальтернативным средством коммуникации в России. С каждым днем им начинает пользоваться все больше и больше людей, каждый из которых хочет максимально защитить свои данные даже с учетом всех нюансов конфиденциальности профиля в национальном мессенджере. Специально для этого в недавнем обновлении приложения был добавлен пароль для входа в MAX. Это не одноразовый код, который приходит в SMS, а дополнительное средство защиты.

Как установить пароль для входа в MAX на Android, чтобы защитить аккаунт в национальном мессенджере. Для входа в MAX теперь можно установить пароль. Фото.

Для входа в MAX теперь можно установить пароль

Зачем нужен пароль для входа в MAX

Обычно, когда мы выполняем вход в MAX по номеру, нам поступает SMS с шестизначным кодом для подтверждения авторизации. Мы вводим его, и сразу попадаем на экран чатов. Но можно создать дополнительный барьер, коим является отдельный пароль для входа в MAX.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Пароль для входа в MAX — это постоянный пароль, который состоит из заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Он вводится уже после одноразового кода, и придумываете его вы сами.

Зачем нужен пароль для входа в MAX. Пароль для входа станет дополнительным барьером. Фото.

Пароль для входа станет дополнительным барьером

Пароль дополнительно защищает аккаунт. Ведь, если представить, что кто-то заполучит ваш телефон с SIM-картой, то запросто войдет в MAX, прочитав SMS. А с паролем ему понадобится проходить дополнительный барьер, подбирая сочетание букв, цифр и символов.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как поставить пароль для входа в MAX

Чтобы установить пароль на аккаунт MAX, нужно действовать по следующей инструкции:

  1. Запустите мессенджер.
  2. Откройте вкладку «Профиль» и перейдите в раздел «Приватность», а затем — «Пароль для входа».
    3. Как поставить пароль для входа в MAX. Здесь мы будем регистрировать пароль. Фото.

    Здесь мы будем регистрировать пароль

  3. Введите пароль и подтвердите его.
  4. При необходимости укажите подсказку.
  5. Укажите электронную почту для восстановления доступа на случай, если забудете пароль.

    6. Как поставить пароль для входа в MAX. При создании пароля нужно указать электронную почту. Фото.

    При создании пароля нужно указать электронную почту

После выполнения всех шагов на экране появится сообщение «Вы установили пароль». Теперь, когда вы решите зайти в аккаунт на этом или любом другом устройстве, помимо одноразового кода понадобится ввести пароль. Если вдруг забудете его — сможете восстановить доступ через электронную почту.

Теги
Новости по теме
Почему перестал работать VPN на Android
Как правильно перенести WhatsApp с одного Android-смартфона на другой, чтобы точно получить код и не потерять данные
Заблокируют ли Minecraft в России, и когда это произойдет
Лонгриды для вас
Российские пользователи смогут запретить звонки из-за рубежа

Министерство цифрового развития России представило комплексный пакет мер, направленных на усиление защиты граждан от кибермошенничества. Новые законодательные инициативы затрагивают ключевые аспекты цифровой безопасности и предусматривают довольно сильыне изменения в подходах к борьбе с киберпреступностью. Она стала наиболее активной в последнее время и такой подход в целом кажется очень своевременным. И теперь подоспела новая мера, которая может нас защитить.

Читать далее
Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi

AnTuTu — универсальное мерило производительности смартфонов. Этот бенчмарк тестирует мощность центрального процессора, графического ускорителя, памяти и общих пользовательских ощущений. Оттолкнувшись от результатов, вы сможете оценить производительность как своего устройства, так и приглянувшихся моделей. Мы выяснили, сколько набирают Xiaomi AnTuTu, и готовы рассказать, какой смартфон компании является самым мощным.

Читать далее
Как на самом деле фотографирует Pixel 10 Pro со 100-кратным зумом

Хотя в Pixel 10 Pro компания Google никак не поменяла камеры, оставив тот же набор сенсоров, что и у «девятки», в юбилейном поколении разработчики представили функцию Pro Res Zoom со 100-кратным приближением. Без замены аппаратных компонентов «корпорация добра» смогла увеличить максимальный зум с 30X на Pixel 9 Pro до 100X в новом смартфоне, пообещав непревзойденное качество, которому позавидуют флагманы Galaxy и китайские камерофоны. Но в действительности рекордное для Google приближение получилось не таким впечатляющим.

Читать далее
Новости партнеров
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора
Сон или физическая активность: что важнее для здоровья и как они влияют друг на друга
Сон или физическая активность: что важнее для здоровья и как они влияют друг на друга
Что делать, если фотографии в галерее iPhone стали красными после установки iOS 26.2
Что делать, если фотографии в галерее iPhone стали красными после установки iOS 26.2