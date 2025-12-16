Как установить пароль для входа в MAX на Android, чтобы защитить аккаунт в национальном мессенджере

Приложение MAX постепенно становится безальтернативным средством коммуникации в России. С каждым днем им начинает пользоваться все больше и больше людей, каждый из которых хочет максимально защитить свои данные даже с учетом всех нюансов конфиденциальности профиля в национальном мессенджере. Специально для этого в недавнем обновлении приложения был добавлен пароль для входа в MAX. Это не одноразовый код, который приходит в SMS, а дополнительное средство защиты.
Зачем нужен пароль для входа в MAX
Обычно, когда мы выполняем вход в MAX по номеру, нам поступает SMS с шестизначным кодом для подтверждения авторизации. Мы вводим его, и сразу попадаем на экран чатов. Но можно создать дополнительный барьер, коим является отдельный пароль для входа в MAX.
Пароль для входа в MAX — это постоянный пароль, который состоит из заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Он вводится уже после одноразового кода, и придумываете его вы сами.
Пароль дополнительно защищает аккаунт. Ведь, если представить, что кто-то заполучит ваш телефон с SIM-картой, то запросто войдет в MAX, прочитав SMS. А с паролем ему понадобится проходить дополнительный барьер, подбирая сочетание букв, цифр и символов.
Как поставить пароль для входа в MAX
Чтобы установить пароль на аккаунт MAX, нужно действовать по следующей инструкции:
- Запустите мессенджер.
- Откройте вкладку «Профиль» и перейдите в раздел «Приватность», а затем — «Пароль для входа».
- Введите пароль и подтвердите его.
- При необходимости укажите подсказку.
- Укажите электронную почту для восстановления доступа на случай, если забудете пароль.
После выполнения всех шагов на экране появится сообщение «Вы установили пароль». Теперь, когда вы решите зайти в аккаунт на этом или любом другом устройстве, помимо одноразового кода понадобится ввести пароль. Если вдруг забудете его — сможете восстановить доступ через электронную почту.