Как установить пароль для входа в MAX на Android, чтобы защитить аккаунт в национальном мессенджере

Приложение MAX постепенно становится безальтернативным средством коммуникации в России. С каждым днем им начинает пользоваться все больше и больше людей, каждый из которых хочет максимально защитить свои данные даже с учетом всех нюансов конфиденциальности профиля в национальном мессенджере. Специально для этого в недавнем обновлении приложения был добавлен пароль для входа в MAX. Это не одноразовый код, который приходит в SMS, а дополнительное средство защиты.

Зачем нужен пароль для входа в MAX

Обычно, когда мы выполняем вход в MAX по номеру, нам поступает SMS с шестизначным кодом для подтверждения авторизации. Мы вводим его, и сразу попадаем на экран чатов. Но можно создать дополнительный барьер, коим является отдельный пароль для входа в MAX.

Пароль для входа в MAX — это постоянный пароль, который состоит из заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Он вводится уже после одноразового кода, и придумываете его вы сами.

Пароль дополнительно защищает аккаунт. Ведь, если представить, что кто-то заполучит ваш телефон с SIM-картой, то запросто войдет в MAX, прочитав SMS. А с паролем ему понадобится проходить дополнительный барьер, подбирая сочетание букв, цифр и символов.

Как поставить пароль для входа в MAX

Чтобы установить пароль на аккаунт MAX, нужно действовать по следующей инструкции:

Запустите мессенджер. Откройте вкладку «Профиль» и перейдите в раздел «Приватность», а затем — «Пароль для входа». Введите пароль и подтвердите его. При необходимости укажите подсказку. Укажите электронную почту для восстановления доступа на случай, если забудете пароль.

После выполнения всех шагов на экране появится сообщение «Вы установили пароль». Теперь, когда вы решите зайти в аккаунт на этом или любом другом устройстве, помимо одноразового кода понадобится ввести пароль. Если вдруг забудете его — сможете восстановить доступ через электронную почту.