Как установить пароль на любое приложение Android-смартфона

Безопасность буквально всего сегодня встала во главу угла. Люди пользуются паролями для разблокировки телефона, ставят дополнительные блокировки на учетные записи и шифруют все остальные части телефона, которые только можно зашифровать. В итоге, остаются только приложения, которые не всегда могут поставить пароль сами на себя и это приводит к тому, что они меньше защищены. Пользователям это не нравится, поэтому я хочу рассказать, как блокировать приложения от посторонних глаз и как это можно сделать стандартными средствами Android, а также при помощи сторонних приложений. В некоторых случаях производители сами побеспокоились и сделали все, как надо. Правда, мало кто знает, как пользоваться этими функциями.

Приложения для блокировки приложений на Android

В Play Store есть приложения, которые можно использовать для блокировки других приложений. Просто введите в поиске «блокировка приложения» и вы увидите десятки результатов. У всех есть свои плюсы и минусы, но многими из них пользоваться точно не стоит. Особенно, если у них плохие отзывы. В конце концов, это почти вмешательство в систему и возможны критические сбои во всей ее работе. А еще важно выбрать приложение, которое не будет требовать большого количества разрешений.

А еще важно помнить, что сторонние инструменты часто не могут полноценно и надежно защитить доступ к вашим приложениям. Многие пользователи при минимальной сноровке смогут обойти защиту, а некоторые блокираторы и вовсе блокируют приложение только через несколько секунд после запуска. За это время можно узнать многое.

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Я таким приложениям не доверяю и поэтому советовать не буду, но не сказать, что так можно, я не мог. В любом случае, лучше сначала попробуйте воспользоваться одним из способов приведенных ниже.

Блокировка приложений на телефоне Samsung

Смартфоны Samsung предлагают собственные инструменты блокировки сообщений, которые можно легко найти. Но самое главное, они будут намного надежней, чем сторонние приложения.

В защищенной папке вы можете хранить не только приложения, но также изображения и другие файлы. Все будет защищено от вашего основного аккаунта отдельным кодом. Такая защита даже не даст увидеть файлы, подключившись по проводу к компьютеру.

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Все уведомления будут отправляться из защищенной папки в ваш основной профиль. Меню настроек позволяет выбрать все, что угодно для более гибкой подгонки защиты под потребности каждого пользователя. Кому-то настройки могут показаться немного сложными, зато вы можете быть спокойны за сохранность ваших данных, так как все блокировки работают на системном уровне и у простого человека точно не получится их обойти.

Как заблокировать приложения на Huawei и Honor

Чтобы заблокировать приложения на Huawei и Honor тоже можно воспользоваться штатной утилитой, которая называется ”Блокировка приложений”. Находится она в настройках. Надо найти пункт ”Безопасность”, а внутри уже найти раздел ”Блокировка приложений”. Останется только выбрать отдельный пароль или использовать основной и можно выбирать приложения, которые будут заблокированы. При их запуске будет предложено ввести пароль.

Можно сделать еще проще и создать отдельного пользователя, но в этом случае надо будет настраивать все заново. Если вам надо просто защитить приложение от ребенка или еще кого-то, то первый вариант будет предпочтительным.

Функции Android для блокировки приложений

Если вам не по душе возможности оболочки ОС смартфона, можно воспользоваться возможностями самого Android. Во многом этот способ будет еще более надежным.

Неплохим вариантом будет создание дополнительной учетной записи. Для этого перейдите в ”Настройки” и в разделе ”Пользователи и аккуануты” найдите ”Пользователи” и выберите нужный вариант.

Если вы создадите гостя, то он получит возможность устанавливать приложения из Google Play со своей учетной записью, но не сможет просматривать ваши СМС или получать доступ к звонкам.

При создании нового пользователя, у него будет намного больше прав. Так можно делать, если вы пользуетесь одним телефоном с кем-то и хотите иметь более функциональное устройство для каждого пользователя.

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Менять пользователя между основным и гостевым или дополнительным можно при разблокировке телефона. В верхнем углу будет иконка пользователя. Если нажать на нее, то можно выбрать того, который нужен, и зайти с его данными. Если выбирать гостя, то каждый раз будет предложено запустить сессию заново или продолжить ее с установленными настройками.

Можно ли блокировать приложения паролем

Как видно из сказанного выше, блокировка приложений и данных возможна. Это можно сделать тремя способами.

Первый — это сторонние блокираторы. Сильно на них полагаться не стоит и лучше воспользоваться штатными средствами, которые предлагают многие производители и сам Android.

Второй способ заключается в блокировке приложений и данных именно штатными средствами оболочки операционной системы. Такие функции есть почти у всех именитых смартфонов и достаточно просто поискать в настройках телефона в разделах ”Безопасность” или ”Конфиденциальность”. Там есть все, что вам может понадобиться для блокировки приложений или данных.

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Третий способ — это создание отдельного пользователя, в рамках которого вы сможете передать смартфон другому человеку, не переживая за свои данные. Все просто и не надо ничего усложнять.