Как установить приложение сразу на все свои устройства с Android: в Google Play появилась новая функция

Магазин приложений Google Play не только загружает апдейты установленных вами программ, но и обновляется сам. Как правило, стандартный апстор Android редко обрастает интересными функциями, однако в последнее время он сильно изменился. Недавно вместо зеленой цветовой гаммы там начал превалировать голубой цвет, а сегодня я заметил, что в магазине появилась возможность устанавливать приложения на два телефона. И сейчас вы поймете, почему это очень крутая фишка.

В конце мая я рассказывал, как перенести приложения с телефона на телефон. И хотя в тексте были собраны все способы, ни один из них не был максимально удобным. Приходилось то выходить и снова заходить в аккаунт Google, то использовать для переноса сторонний софт. Короче говоря, костыли. Но вот та самая новая фишка Google Play должна устранить все нудобства, позволив автоматически синхронизировать приложения на Android.

Что нужно для синхронизации приложений

Во-первых, отмечу, что возможность устанавливать приложения на другой телефон будет доступна только в том случае, если на обоих устройствах используется одна и та же учетная запись. Поэтому сначала вам нужно узнать аккаунт Гугл на Андроид:

Запустите Google Play на обоих смартфонах. Нажмите на иконку аккаунта, расположенную в правом верхнем углу. Убедитесь, что на обоих устройствах один и тот же профиль. Если на втором смартфоне другая учетная запись, то нажмите на стрелку, направленную вниз, а затем — «Добавить аккаунт». Далее войдите в профиль, который используется на первом Андроиде.

Второе условие — наличие актуальной версии Google Play. Обычно магазин обновляется сам, помогая минимизировать участие пользователя. Но на всякий случай прочитайте наш материал, где мы рассказывали, как обновить Play Маркет на Android. И не забывайте, что для установки приложений на телефон необходимо подключение к интернету на обоих устройствах.

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Как установить приложение на другой телефон

Если на обоих устройствах используется один и тот же аккаунт и последняя версия Google Play, то вы можете установить приложение на два телефона. Делается это следующим образом:

Откройте страницу любого приложения в Google Play. Нажмите на стрелку, расположенную в правом части кнопки «Установить». Поставьте галочку напротив нужных устройств. Нажмите «Установить».

Сначала приложение загрузится на текущее устройство, а затем — на отмеченное. При этом удалить программу с другого телефона не получится. Для деинсталляции нужно брать в руки каждый девайс по отдельности.

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Теперь рассмотрим другой сценарий, когда программа уже есть на одном устройстве, и вы хотите установить приложение на другой телефон. Чтобы это сделать, понадобится:

Посетить страницу установленной программы в Google Play на первом смартфоне. Открыть вкладку «Можно установить на другие устройства». Нажать кнопку «Установить» напротив второго смартфона.

Также вы можете перенести приложение на другой телефон через Google Play, о чем мы рассказывали еще в 2021 году. Эта функция стала доступна намного раньше, но работает по схожему принципу.

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Синхронизация приложений на Андроид

Ручная установка приложений через другой телефон полезна, но все равно не очень удобна, ведь одинаковую последовательность нужно проделывать для каждой программы в отдельности. Осознавая это, в Google Play добавили еще одну функцию. Называется она синхронизацией приложений. С ее помощью каждая игра или прога, которую вы будете устанавливать на первый смартфон, будет появляться на втором:

Запустите Google Play и нажмите на иконку учетной записи. Перейдите в раздел «Управление приложениями и устройством», а затем — «Синхронизация приложений с устройством». Поставьте галочку напротив нужного смартфона.

На момент публикации материала функция работает не так, как того ожидаешь. Включая синхронизацию приложений на Андроид, я полагал, что после ее активации все программы с первого устройства перекинутся на второе. Но этого не произошло. Синхронизация используется только в случае с новыми приложениями, которые вы устанавливаете уже после ее включения.

Наконец, по умолчанию опция работает в одну сторону. То есть, если вы будете устанавливать программу на втором смартфоне, на первом она не появится. Придется принудительно включить синхронизацию приложений в его настройках, чтобы функция заработала в обе стороны.