Как увеличить яркость экрана Android-смартфона, если ее не хватает

Яркость телефона играет важнейшую роль, ведь именно от нее зависит, насколько комфортно вам будет пользоваться устройством в солнечную погоду. Ее величина в первую очередь зависит от характеристик экрана: на AMOLED-матрицах она выше, чем на IPS. Вместе с тем большое влияние оказывают настройки Android. И сейчас вы узнаете, как сделать экран телефоне ярче, и что для этого потребуется изменить.

Автояркость на Андроид

Автояркость на телефоне — спорная функция, которая мешает многим людям, поскольку параметры зачастую выбираются неверно. Однако именно она позволяет увеличить яркость экрана при попадании прямых солнечных людей, поэтому обязательно включите ее через шторку уведомлений (Центр управления) или настройки Андроид.

В чем заключается секрет это функции? Дело в том, что телефон может поддерживать максимальную яркость в течение ограниченного количества времени. В противном случае устройство сильно нагреется и быстро потеряет заряд. По этой причине разработчики не позволяют выставить пиковое значение вручную, отдавая максимальные показатели на откуп автонастройке.

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Дневной режим яркости

Что делать, если вы терпеть не можете автонастройку? Для таких людей некоторые производители оснащают свои устройства дневным режимом яркости. Он позволяет временно повысить максимальное значение, если датчик освещения зафиксирует попадание прямых солнечных лучей. Включается функция следующим образом:

Открываем настройки смартфона. Переходим в раздел «Экран», а затем — «Яркость». Активируем «Дневной режим».

Дневной режим не работает одновременно с автонастройкой. Плюс ко всему он доступен далеко не на всех смартфонах. И даже в случае, если вы активируете его, не факт, что тусклый экран станет ярче, поскольку влияние оказывают и другие факторы.

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Как убрать экономию энергии на телефоне

Если вам мало яркости на телефоне, ни в коем случае не используйте режим экономии энергии. На многих устройствах он ограничивает пиковое значение ради улучшения автономности. Так что перед выходом на улицу не забудьте отключить экономию энергии:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Батарея» или «Питания» (в зависимости от производителя смартфона называется по-разному). Отключите экономию энергию или выберите сбалансированный режим работы.

Когда вам потребуется активировать энергосбережение на телефоне, не забывайте, что функция оказывает негативное влияние на яркость, ну а сам яркий экран становится одной из главных причин плохой автономности.

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Оптимизация телефона на Андроид

Телефон принудительно снижает яркость, когда его датчики фиксируют перегрев. Обычно это происходит при выполнении ресурсоемких задач, но также причиной возникновения проблемы является плохая оптимизация устройства. Устранить неполадки можно при помощи специальных приложений для Android. На некоторых смартфонах подобные программы доступны по умолчанию.

Кроме того, примите к сведению еще несколько советов:

регулярно очищайте оперативную память телефона;

удалите редко используемые приложения;

запретите наименее важным программам отправлять уведомления.

Все это поможет снизить нагрев, в следствие чего яркость перестанет снижаться. Однако проблема повторится вновь, когда вы запустите игру или, например, начнете пользоваться смартфоном, параллельно заряжая его.

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Для чего нужно включать темную тему

Если смартфон оснащен AMOLED-экраном, можно воспользоваться еще одним лайфхаком, включив темную тему на Android:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Экран». Выберите темную тему.

Что, действительно помогает? Да, ведь при использовании темной темы на AMOLED превалирующий в интерфейсе черный цвет отображается за счет банального отключения пикселей. В этой ситуации смартфон может дольше поддерживать высокую яркость белых участков и порой позволяет достичь пиковых значений.