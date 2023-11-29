Как увеличить яркость экрана Android-смартфона, если ее не хватает

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Герман Вологжанин

Яркость телефона играет важнейшую роль, ведь именно от нее зависит, насколько комфортно вам будет пользоваться устройством в солнечную погоду. Ее величина в первую очередь зависит от характеристик экрана: на AMOLED-матрицах она выше, чем на IPS. Вместе с тем большое влияние оказывают настройки Android. И сейчас вы узнаете, как сделать экран телефоне ярче, и что для этого потребуется изменить.

Как увеличить яркость экрана Android-смартфона, если ее не хватает. Некоторые лайфхаки вас удивят. Фото: Matthew Moniz. Фото.

Некоторые лайфхаки вас удивят. Фото: Matthew Moniz

Автояркость на Андроид

Автояркость на телефоне — спорная функция, которая мешает многим людям, поскольку параметры зачастую выбираются неверно. Однако именно она позволяет увеличить яркость экрана при попадании прямых солнечных людей, поэтому обязательно включите ее через шторку уведомлений (Центр управления) или настройки Андроид.

Автояркость на Андроид. Многие смартфоны только при автонастройке выдают максимальную яркость. Фото.

Многие смартфоны только при автонастройке выдают максимальную яркость

В чем заключается секрет это функции? Дело в том, что телефон может поддерживать максимальную яркость в течение ограниченного количества времени. В противном случае устройство сильно нагреется и быстро потеряет заряд. По этой причине разработчики не позволяют выставить пиковое значение вручную, отдавая максимальные показатели на откуп автонастройке.

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Дневной режим яркости

Что делать, если вы терпеть не можете автонастройку? Для таких людей некоторые производители оснащают свои устройства дневным режимом яркости. Он позволяет временно повысить максимальное значение, если датчик освещения зафиксирует попадание прямых солнечных лучей. Включается функция следующим образом:

  1. Открываем настройки смартфона.
  2. Переходим в раздел «Экран», а затем — «Яркость».
  3. Активируем «Дневной режим».
Дневной режим яркости. Режим для тех, кого бесит автояркость. Фото.

Режим для тех, кого бесит автояркость

Дневной режим не работает одновременно с автонастройкой. Плюс ко всему он доступен далеко не на всех смартфонах. И даже в случае, если вы активируете его, не факт, что тусклый экран станет ярче, поскольку влияние оказывают и другие факторы.

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Как убрать экономию энергии на телефоне

Если вам мало яркости на телефоне, ни в коем случае не используйте режим экономии энергии. На многих устройствах он ограничивает пиковое значение ради улучшения автономности. Так что перед выходом на улицу не забудьте отключить экономию энергии:

  1. Откройте настройки Андроид.
  2. Перейдите в раздел «Батарея» или «Питания» (в зависимости от производителя смартфона называется по-разному).
  3. Отключите экономию энергию или выберите сбалансированный режим работы.
Как убрать экономию энергии на телефоне. Не пользуйтесь экономией энергии, если экран кажется слишком тусклым. Фото.

Не пользуйтесь экономией энергии, если экран кажется слишком тусклым

Когда вам потребуется активировать энергосбережение на телефоне, не забывайте, что функция оказывает негативное влияние на яркость, ну а сам яркий экран становится одной из главных причин плохой автономности.

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Оптимизация телефона на Андроид

Телефон принудительно снижает яркость, когда его датчики фиксируют перегрев. Обычно это происходит при выполнении ресурсоемких задач, но также причиной возникновения проблемы является плохая оптимизация устройства. Устранить неполадки можно при помощи специальных приложений для Android. На некоторых смартфонах подобные программы доступны по умолчанию.

Оптимизация телефона на Андроид. Для оптимизации смартфона необходимо закрыть приложения в фоне. Фото.

Для оптимизации смартфона необходимо закрыть приложения в фоне

Кроме того, примите к сведению еще несколько советов:

Все это поможет снизить нагрев, в следствие чего яркость перестанет снижаться. Однако проблема повторится вновь, когда вы запустите игру или, например, начнете пользоваться смартфоном, параллельно заряжая его.

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Для чего нужно включать темную тему

Если смартфон оснащен AMOLED-экраном, можно воспользоваться еще одним лайфхаком, включив темную тему на Android:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Экран».
  3. Выберите темную тему.
Для чего нужно включать темную тему. Владельцам смартфонов с IPS-экраном это не поможет. Фото.

Владельцам смартфонов с IPS-экраном это не поможет

Что, действительно помогает? Да, ведь при использовании темной темы на AMOLED превалирующий в интерфейсе черный цвет отображается за счет банального отключения пикселей. В этой ситуации смартфон может дольше поддерживать высокую яркость белых участков и порой позволяет достичь пиковых значений.

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