Как узнать, что тебя заблокировали в MAX на Android

Герман Вологжанин

Будучи национальным мессенджером, MAX сильно отличается от зарубежных аналогов. В отличие от того же Telegram, он прямо заявляет о возможности передачи данных третьим лицам, да и вообще играет по другим правилам. Оттого не совсем ясно, как устроено общение в рамках национального мессенджера. В частности, для многих людей остается неизвестным, как понять, что пользователь заблокировал в MAX тебя, и можешь ли ты об этом узнать. Но мы разобрались.

Как узнать, что тебя заблокировали в MAX на Android. Изучаем признаки блокировки в MAX. Фото.

Изучаем признаки блокировки в MAX

Есть ли черный список в MAX

Хоть национальный мессенджер и живет по другим правилам, функция добавления в черный список здесь доступна. О ней мы подробно рассказывали в материале про то, как заблокировать контакт в MAX.

То есть теоретически любого из нас могут внести в ЧС в MAX. Но как об этом узнать? Сообщает ли мессенджер о блокировке или приходится ориентироваться на косвенные признаки?

Как понять, что меня заблокировали в MAX

Мессенджер не сообщает, что вас заблокировал в MAX другой пользователь. То есть признаки добавления в ЧС есть только косвенные. Что видит заблокированный в MAX? Аватар видит и время захода тоже, если оно не скрыто в настройках приватности пользователя. И как тогда понять, что тебя добавили в черный список MAX? Есть только два признака:

  • не отправляются сообщения в MAX;
  • при попытке позвонить появляется сообщение «Принимает звонки только от контактов».

При этом стопроцентным подтверждением блокировки косвенные признаки не являются. Одна галочка в MAX может свидетельствовать о том, что пользователь просто не прочитал сообщение, а уведомление «Принимает звонки только от контактов» — это зачастую особенности настроек безопасности MAX, где человек действительно может запретить вызовы от людей, которых нет в его телефонной книге.

Как понять, что меня заблокировали в MAX. Признаки блокировки только косвенные. Фото.

Признаки блокировки только косвенные

Таким образом, точно узнать, что ты в черном списке MAX, нельзя, а косвенные признаки могут лишь ввести вас в заблуждение. Но проверить все равно стоит, ведь иначе ничего не поймешь.

