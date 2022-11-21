Как узнать емкость аккумулятора своего телефона на Android

Для каждого пользователя одной из главных характеристик смартфона является емкость аккумулятора. Она дает примерное представление о том, как долго устройство сможет работать от одного заряда. Чем больше емкость, тем выше потенциал телефона с точки зрения автономности. Поэтому каждому владельцу мобильного устройства нужно знать, какая емкость аккумулятора у его смартфона, в чем она измеряется и как проверяется. Сегодня мы разберем все способы, позволяющие проверить емкость батареи, а также сделаем несколько уточнений, о которых часто забывают пользователи, желающие, чтобы их телефон работал как можно дольше.

Емкость аккумулятора — что это

Емкость аккумулятора — это количество энергии, которое способна накопить батарея в процессе полного заряда от 0 до 100%. В случае со смартфонами и прочими мобильными устройствами данная величина измеряется в мАч (милиампер-час). 1 Ач = 1 000 мАч, а это значит, что аккумулятор такой емкости способен выдавать силу тока 1 А в течение одного часа.

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Емкость батареи телефона бывает номинальной и фактической. Говоря простым языком, первое значение — емкость, указанная в характеристиках устройства, а вторая — измеренная в рамках тестирования. Величины различаются просто из-за того, что со временем аккумуляторы смартфонов теряют свою емкость. Происходит это под влиянием самых разных факторов, наиболее важными среди которых являются условия эксплуатации гаджета и формат зарядки. Литий-ионные и литий-полимерные АКБ, используемые в мобильных устройствах, боятся высоких температур, а также не любят, когда их полностью разряжают и заряжают до 100%.

Но, как бы бережно вы ни относились к аккумулятору, после каждого цикла зарядки он будет терять свою емкость. Всему виной химические реакции, протекающие внутри АКБ. Из-за них любая батарейка незначительно набухает и сжимается, что создает небольшие трещины внутри. Как итог — аккумулятор способен принять меньше энергии, чем раньше.

Как проверить емкость аккумулятора

Чтобы иметь представление о том, как долго способен работать смартфон от одного заряда, нужно знать не только, какая емкость аккумулятора у него номинальная, но и какая фактическая. Все это поможет оценить износ батареи и своевременно принять меря относительно необходимости замены АКБ.

Номинальная емкость аккумулятора

Первая величина является постоянной, и она не изменяется со временем, поскольку это — емкость нового аккумулятора, непотрепанного жизнью. Номинальную емкость батареи можно узнать, просто изучив характеристики смартфона на официальном сайте производителя. Откройте соответствующий раздел и ознакомьтесь с представленной здесь информацией.

Так вы проверите номинальную емкость батареи нового смартфона. Но, если вы приобретаете устройство, чье качество вызывает сомнения, и есть подозрения, что его аккумулятор могли заменить, лучше проверить характеристики при помощи специальных программ. Например, AIDA64. Запустите приложение, перейдите в раздел «Батарея» и уточните число, представленное напротив пункта «Емкость».

В любом случае эта характеристика является номинальной. И, сколько бы раз вы ни запускали приложение, она будет одной и той же, хотя фактическая емкость изменяется после каждой зарядки.

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Фактическая емкость аккумулятора

Реальная емкость батареи — куда более показательная характеристика, показывающая, на что способен аккумулятор после некоторого времени использования смартфона. В ее определении тоже помогают специальные приложения наподобие AccuBattery, однако узнать фактическую емкость удастся не сразу. Для этого придется выполнить некоторые действия:

Запустите AccuBattery. Выдайте приложению все запрашиваемые разрешения. Во вкладке «Зарядка» дойдите до пункта «Оценка емкости», чтобы узнать номинальное значение. Реальное станет доступно после полного цикла зарядки от 20 до 80%. Перейдите во вкладку «Емкость» для оценки износа батареи.

Для получения более-менее достоверных сведений рекомендуется проверять информацию в AccuBattery после нескольких дней использования смартфона. Если вы являетесь владельцем устройства Xiaomi, то можете получить отчет о состоянии батареи без помощи специальных программ.

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Какая должна быть емкость аккумулятора

На конец 2022 года стандартной емкостью аккумулятора телефона является значение 5 000 мАч. Именно такой батарейкой оснащается большинство устройств, представленных на рынке. При этом смартфон с АКБ на 5 000 мАч может работать меньше, чем модель с аккумулятором на 4 500 мАч, так как на скорость разряда влияет не только емкость, но и вспомогательные факторы.

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Если вы хотите получить долгоиграющий смартфон, выбирайте устройства с батареей от 4 500 до 5 000 мАч, оснащенные AMOLED-экраном и процессором средней мощности, который не подвержен перегреву. Наконец, помните, что любой аккумулятор имеет ограниченный срок службы. После 500-800 циклов зарядки (от 0 до 100%) реальная емкость составляет 80% от номинальной.