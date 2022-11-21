Как узнать емкость аккумулятора своего телефона на Android

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Герман Вологжанин 0

Для каждого пользователя одной из главных характеристик смартфона является емкость аккумулятора. Она дает примерное представление о том, как долго устройство сможет работать от одного заряда. Чем больше емкость, тем выше потенциал телефона с точки зрения автономности. Поэтому каждому владельцу мобильного устройства нужно знать, какая емкость аккумулятора у его смартфона, в чем она измеряется и как проверяется. Сегодня мы разберем все способы, позволяющие проверить емкость батареи, а также сделаем несколько уточнений, о которых часто забывают пользователи, желающие, чтобы их телефон работал как можно дольше.

Как узнать емкость аккумулятора своего телефона на Android. Емкость батареи оказывает серьезное влияние на работоспособность вашего смартфона. Фото.

Емкость батареи оказывает серьезное влияние на работоспособность вашего смартфона

Емкость аккумулятора — что это

Емкость аккумулятора — это количество энергии, которое способна накопить батарея в процессе полного заряда от 0 до 100%. В случае со смартфонами и прочими мобильными устройствами данная величина измеряется в мАч (милиампер-час). 1 Ач = 1 000 мАч, а это значит, что аккумулятор такой емкости способен выдавать силу тока 1 А в течение одного часа.

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Емкость батареи телефона бывает номинальной и фактической. Говоря простым языком, первое значение — емкость, указанная в характеристиках устройства, а вторая — измеренная в рамках тестирования. Величины различаются просто из-за того, что со временем аккумуляторы смартфонов теряют свою емкость. Происходит это под влиянием самых разных факторов, наиболее важными среди которых являются условия эксплуатации гаджета и формат зарядки. Литий-ионные и литий-полимерные АКБ, используемые в мобильных устройствах, боятся высоких температур, а также не любят, когда их полностью разряжают и заряжают до 100%.

Емкость аккумулятора — что это. Со временем емкость аккумулятора уменьшается. Фото.

Со временем емкость аккумулятора уменьшается

Но, как бы бережно вы ни относились к аккумулятору, после каждого цикла зарядки он будет терять свою емкость. Всему виной химические реакции, протекающие внутри АКБ. Из-за них любая батарейка незначительно набухает и сжимается, что создает небольшие трещины внутри. Как итог — аккумулятор способен принять меньше энергии, чем раньше.

Как проверить емкость аккумулятора

Чтобы иметь представление о том, как долго способен работать смартфон от одного заряда, нужно знать не только, какая емкость аккумулятора у него номинальная, но и какая фактическая. Все это поможет оценить износ батареи и своевременно принять меря относительно необходимости замены АКБ.

Номинальная емкость аккумулятора

Первая величина является постоянной, и она не изменяется со временем, поскольку это — емкость нового аккумулятора, непотрепанного жизнью. Номинальную емкость батареи можно узнать, просто изучив характеристики смартфона на официальном сайте производителя. Откройте соответствующий раздел и ознакомьтесь с представленной здесь информацией.

Номинальная емкость аккумулятора. Номинальную емкость можно узнать на сайте производителя. Фото.

Номинальную емкость можно узнать на сайте производителя

Так вы проверите номинальную емкость батареи нового смартфона. Но, если вы приобретаете устройство, чье качество вызывает сомнения, и есть подозрения, что его аккумулятор могли заменить, лучше проверить характеристики при помощи специальных программ. Например, AIDA64. Запустите приложение, перейдите в раздел «Батарея» и уточните число, представленное напротив пункта «Емкость».

Номинальная емкость аккумулятора. Стороннее приложение покажет емкость реально установленного аккумулятора. Фото.

Стороннее приложение покажет емкость реально установленного аккумулятора

В любом случае эта характеристика является номинальной. И, сколько бы раз вы ни запускали приложение, она будет одной и той же, хотя фактическая емкость изменяется после каждой зарядки.

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Фактическая емкость аккумулятора

Реальная емкость батареи — куда более показательная характеристика, показывающая, на что способен аккумулятор после некоторого времени использования смартфона. В ее определении тоже помогают специальные приложения наподобие AccuBattery, однако узнать фактическую емкость удастся не сразу. Для этого придется выполнить некоторые действия:

  1. Запустите AccuBattery.
  2. Выдайте приложению все запрашиваемые разрешения.
  3. Во вкладке «Зарядка» дойдите до пункта «Оценка емкости», чтобы узнать номинальное значение. Реальное станет доступно после полного цикла зарядки от 20 до 80%.
  4. Перейдите во вкладку «Емкость» для оценки износа батареи.
Фактическая емкость аккумулятора. Чем дольше вы пользуетесь AccuBattery, тем точнее измерения. Фото.

Чем дольше вы пользуетесь AccuBattery, тем точнее измерения

Для получения более-менее достоверных сведений рекомендуется проверять информацию в AccuBattery после нескольких дней использования смартфона. Если вы являетесь владельцем устройства Xiaomi, то можете получить отчет о состоянии батареи без помощи специальных программ.

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Какая должна быть емкость аккумулятора

Какая должна быть емкость аккумулятора. Стандартная емкость аккумулятора — 5 000 мАч, но есть и больше. Фото.

Стандартная емкость аккумулятора — 5 000 мАч, но есть и больше

На конец 2022 года стандартной емкостью аккумулятора телефона является значение 5 000 мАч. Именно такой батарейкой оснащается большинство устройств, представленных на рынке. При этом смартфон с АКБ на 5 000 мАч может работать меньше, чем модель с аккумулятором на 4 500 мАч, так как на скорость разряда влияет не только емкость, но и вспомогательные факторы.

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Если вы хотите получить долгоиграющий смартфон, выбирайте устройства с батареей от 4 500 до 5 000 мАч, оснащенные AMOLED-экраном и процессором средней мощности, который не подвержен перегреву. Наконец, помните, что любой аккумулятор имеет ограниченный срок службы. После 500-800 циклов зарядки (от 0 до 100%) реальная емкость составляет 80% от номинальной.

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