Как узнать год выпуска своего телефона

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Герман Вологжанин 0

У всего на нашей планете есть жизненный цикл. В том числе это касается смартфонов. Со временем аппаратные компоненты, будь то экран, процессор или аккумулятор, начинают работать хуже или вовсе ломаются, после чего мы незамедлительно принимаем решение о покупке нового устройства. Поэтому важно знать год выпуска своего телефона. Располагая такой информацией, вы будете иметь представление о том, сколько еще времени осталось провести гаджету на этом свете и когда он перестанет работать.

Как узнать год выпуска своего телефона. По году выпуска вы сможете оценить актуальность смартфона. Фото.

По году выпуска вы сможете оценить актуальность смартфона

Сколько живет телефон

Срок службы смартфона составляет 2-3 года, о чем свидетельствует информация, представленная на официальных сайтах производителей Android-устройств. Однако это не значит, что по истечение отведенного времени ваш аппарат превратится в тыкву. Все будет зависеть от того, как именно эксплуатируется телефон, а также от наличия или отсутствия заводского брака.

Сколько живет телефон. Чем активнее вы пользуетесь смартфоном, тем выше вероятность, что его придется менять раньше времени. Фото.

Чем активнее вы пользуетесь смартфоном, тем выше вероятность, что его придется менять раньше времени

Человек, который активно пользуется устройством, буквально не выпуская его из рук, с высокой долей вероятности задумается о замене уже через пару лет. В течение этого срока на смартфоне просядет емкость аккумулятора и не исключено, что выгорит экран. Тем не менее, девайс продолжит работать, пускай и не сможет предложить тот уровень комфорта, который вы чувствовали после покупки.

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Как узнать год выпуска телефона

Самый просто способ узнать дату производства — посмотреть на коробку своего смартфона. Как правило, на нее наносится специальная наклейка, содержащая информацию об устройстве: название модели, серийный номер, IMEI и так далее. Помимо этих сведений там присутствует дата производства телефона — месяц и год, когда устройство сошло с конвейера.

Как узнать год выпуска телефона. Дата производства всегда указывается на коробке смартфона. Фото.

Дата производства всегда указывается на коробке смартфона

Допустим, у вас нет под рукой коробки. Можно ли в таком случае узнать возраст телефона? Да, но сделать это будет немного сложнее. Меньше всего времени вы потратите, если скачаете приложение Phone Info. После установки сделайте следующее:

  1. Запустите программу.
  2. Откройте вкладку «System».
  3. Ознакомьтесь с датой, представленной напротив пункта «Buld Time».
Как узнать год выпуска телефона. Приложение покажет, когда на смартфон была установлена операционная система. Фото.

Приложение покажет, когда на смартфон была установлена операционная система

Приложение покажет год, месяц, число и даже точное время, когда на ваш смартфон была установлена операционная система. Стоит принять во внимание, что некоторые умельцы способны подделать эти сведения, перепрошивая устройство. Впрочем, и наклейку на коробку при большом желании можно наклеить свою, указав «нужную» дату.

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Год выпуска по серийному номеру

У каждого смартфона есть серийный номер — уникальная последовательность символов, закрепленная за каждой единицей техники. Она тоже содержит в себе информацию о дате производства. Чтобы узнать идентификатор, посмотрите на коробку устройства или введите через номеронабиратель команду *#06#.

Год выпуска по серийному номеру. После ввода этого года на экране появится IMEI и серийный номер смартфона. Фото.

После ввода этого года на экране появится IMEI и серийный номер смартфона

К сожалению, расшифровку серийного номера дают не все производители, а потому бывает сложно определить дату производства. Но, если вам нужно узнать год выпуска Samsung, то обратите внимание на 7-й символ с конца. В нем-то и содержится нужная информация:

  • D — 2013;
  • F — 2014;
  • G — 2015;
  • H — 2016;
  • J — 2017;
  • K — 2018;
  • M — 2019;
  • N — 2020;
  • R — 2021;
  • T — 2022.

Если вы сомневаетесь, что нашли правильный символ, воспользуйтесь специальным сервисом для определения года выпуска по серийному номеру (только для смартфонов Samsung). Введите последовательность и нажмите кнопку «Узнать дату изготовления».

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В каком году вышел смартфон

Помимо информации о том, в каком году и месяце телефон сошел с конвейера, важно знать, когда состоялась его презентация и релиз. Это нужно для понимания, насколько актуальным является устройство, чтобы определить стоимость для перепродажи или принять решение о необходимости замены телефона. Для получения точных сведений о дате релиза советую обратиться к приложению GSMArena:

  1. Запустите программу.
  2. Откройте вкладку «Phones».
  3. В поисковой строке введите название телефона и нажмите кнопку поиска.
  4. Выберите нужную модель.
  5. Изучите информацию в пункте «Announced».
В каком году вышел смартфон. С помощью этого приложения вы узнаете характеристики любого интересующего вас смартфона. Фото.

С помощью этого приложения вы узнаете характеристики любого интересующего вас смартфона

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Владельцам смартфонов Xiaomi при наличии устройства на руках специальные программы не потребуются. Достаточно лишь немного покопаться в настройках:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Все параметры».
  3. Взгляните на пункт «Модель».
В каком году вышел смартфон. В названии модели смартфона Xiaomi зашифрована дата ее сертификации. Фото.

В названии модели смартфона Xiaomi зашифрована дата ее сертификации

Первая пара цифр — год, а вторая — месяц, когда смартфон был сертифицирован (типовое название модели Xiaomi: 22081212UG). Конечно, в продажу он поступил позже, однако и эта информация позволяет сложить определенное представление об устройстве.

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