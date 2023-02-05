Как узнать год выпуска своего телефона

У всего на нашей планете есть жизненный цикл. В том числе это касается смартфонов. Со временем аппаратные компоненты, будь то экран, процессор или аккумулятор, начинают работать хуже или вовсе ломаются, после чего мы незамедлительно принимаем решение о покупке нового устройства. Поэтому важно знать год выпуска своего телефона. Располагая такой информацией, вы будете иметь представление о том, сколько еще времени осталось провести гаджету на этом свете и когда он перестанет работать.

Сколько живет телефон

Срок службы смартфона составляет 2-3 года, о чем свидетельствует информация, представленная на официальных сайтах производителей Android-устройств. Однако это не значит, что по истечение отведенного времени ваш аппарат превратится в тыкву. Все будет зависеть от того, как именно эксплуатируется телефон, а также от наличия или отсутствия заводского брака.

Человек, который активно пользуется устройством, буквально не выпуская его из рук, с высокой долей вероятности задумается о замене уже через пару лет. В течение этого срока на смартфоне просядет емкость аккумулятора и не исключено, что выгорит экран. Тем не менее, девайс продолжит работать, пускай и не сможет предложить тот уровень комфорта, который вы чувствовали после покупки.

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Как узнать год выпуска телефона

Самый просто способ узнать дату производства — посмотреть на коробку своего смартфона. Как правило, на нее наносится специальная наклейка, содержащая информацию об устройстве: название модели, серийный номер, IMEI и так далее. Помимо этих сведений там присутствует дата производства телефона — месяц и год, когда устройство сошло с конвейера.

Допустим, у вас нет под рукой коробки. Можно ли в таком случае узнать возраст телефона? Да, но сделать это будет немного сложнее. Меньше всего времени вы потратите, если скачаете приложение Phone Info. После установки сделайте следующее:

Запустите программу. Откройте вкладку «System». Ознакомьтесь с датой, представленной напротив пункта «Buld Time».

Приложение покажет год, месяц, число и даже точное время, когда на ваш смартфон была установлена операционная система. Стоит принять во внимание, что некоторые умельцы способны подделать эти сведения, перепрошивая устройство. Впрочем, и наклейку на коробку при большом желании можно наклеить свою, указав «нужную» дату.

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Год выпуска по серийному номеру

У каждого смартфона есть серийный номер — уникальная последовательность символов, закрепленная за каждой единицей техники. Она тоже содержит в себе информацию о дате производства. Чтобы узнать идентификатор, посмотрите на коробку устройства или введите через номеронабиратель команду *#06#.

К сожалению, расшифровку серийного номера дают не все производители, а потому бывает сложно определить дату производства. Но, если вам нужно узнать год выпуска Samsung, то обратите внимание на 7-й символ с конца. В нем-то и содержится нужная информация:

D — 2013;

F — 2014;

G — 2015;

H — 2016;

J — 2017;

K — 2018;

M — 2019;

N — 2020;

R — 2021;

T — 2022.

Если вы сомневаетесь, что нашли правильный символ, воспользуйтесь специальным сервисом для определения года выпуска по серийному номеру (только для смартфонов Samsung). Введите последовательность и нажмите кнопку «Узнать дату изготовления».

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В каком году вышел смартфон

Помимо информации о том, в каком году и месяце телефон сошел с конвейера, важно знать, когда состоялась его презентация и релиз. Это нужно для понимания, насколько актуальным является устройство, чтобы определить стоимость для перепродажи или принять решение о необходимости замены телефона. Для получения точных сведений о дате релиза советую обратиться к приложению GSMArena:

Запустите программу. Откройте вкладку «Phones». В поисковой строке введите название телефона и нажмите кнопку поиска. Выберите нужную модель. Изучите информацию в пункте «Announced».

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Владельцам смартфонов Xiaomi при наличии устройства на руках специальные программы не потребуются. Достаточно лишь немного покопаться в настройках:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Все параметры». Взгляните на пункт «Модель».

Первая пара цифр — год, а вторая — месяц, когда смартфон был сертифицирован (типовое название модели Xiaomi: 22081212UG). Конечно, в продажу он поступил позже, однако и эта информация позволяет сложить определенное представление об устройстве.