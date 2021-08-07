Как узнать, какие приложения используют камеру, микрофон и геолокацию

Несмотря на то что Android вроде бы никогда не был лидером по части безопасности, Google планомерно расширяет его защитные функции. Чего только стоит одна система привилегий, которая позволяет пользователям самим определять, что разрешить делать приложению, а что – нет. Другое дело, что большинство из нас вообще не обращает внимание, на что соглашаются. В результате приложения получают доступ к тем данным, к которым им по большому счёту доступ предоставлять бы явно не следовало. В Android 12 компания Google решит эту проблему. А что делать остальным?

В Android 12 появится специальный инструмент, который позволит отслеживать, к каким привилегиям приложения обращаются в данный момент. То есть, если приложение использует камеру или микрофон, записывая вас, вы это заметите.

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На экране просто появится специальный индикатор камеры или микрофона, который оповестит вас о записи. Жалко только, что эта фишка будет доступна только владельцам устройств, которым светит обновление. Однако для всех остальных существует приложение Privacy Dashboard.

Как посмотреть приложения, которые следят

Privacy Dashboard – это своего рода хаб, который записывает историю всех обращений приложений к критически важным данным или функциям вашего смартфона. С его помощью вы увидите, сколько раз и когда приложения обращались к камере, микрофону или службам геолокации и сможете либо ограничить их привилегии.

Privacy Dashboard хорош тем, что не только записывает историю обращений приложений к чувствительным функциям смартфона, но и сигнализирует об этом в реальном времени. Для удобства пользователей было решено отказаться от пуш-уведомлений в пользу цветного индикатора.

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Теперь, когда какое-либо приложение использует микрофон, камеру или службы геолокации, в правом верхнем углу экрана вашего смартфона появится цветной индикатор с соответствующим значком. По сути, это то же самое, что и система оповещений в iOS, с той лишь разницей, что Privacy Dashboard не ограничивается цветом, но и показывает, что именно фиксирует приложение: звук, ваше местоположение или фото и видео.

Скачайте Privacy Dashboard себе на смартфон из Google Play;

Запустите его и дайте ему разрешение на работу с разрешениями;

Теперь запустите любое приложение, использующее камеру или микрофон;

Обратите внимание на правый верхний угол – там появится индикатор оповещения.

Индикатор камеры на Android

После этого вы можете проверить историю обращений приложений к критически важным функциям. Например, я запустил функцию сканирования QR-кодов в приложениях Сбербанка и Тинькофф банка. Затем я открыл Privacy Dashboard и увидел, что приложение зафиксировало это и предложило мне при необходимости запретить им доступ к камере.

Чтобы отозвать разрешения у приложения, необходимо нажать на кнопку Manage permissions. Она перенесёт вас в системный раздел с привилегиями, где вы сможете отозвать у приложения те или иные разрешения, которые дали ему ранее. Это проще, чем кажется. Просто выберите нужную привилегию, найдите то приложение и запретите ему обращаться к камере, микрофону или геолокации.

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Очень круто, что Privacy Dashboard фиксирует случаи обращения к местоположению пользователя и даже предупреждает об этом индикатором на экране. Ни в iOS 14, ни в Android 12 такой возможности нет. Всё, что доступно пользователям этих версий ОС, — это индикация при обращении к камере и микрофону. Хотя геолокация не менее важна, чем аудио- и видеофиксация.

Не сказать, что я совсем не знал, как много разрешений я даю приложениям, которыми пользуюсь. Однако Privacy Dashboard открыл мне глаза на то, в каком количестве сценариев приложения обращаются к камере, микрофону и службам геолокации. Особенно это касается приложений Google, которые очень любят фиксировать ваши перемещения. После этого я всерьёз задумался, а нужны ли мне такие приложения.