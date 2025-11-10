Как узнать нарисовано ли изображение нейросетью. Тестируем сервис проверки на ИИ от Wildberries

Расцвет нейросетей пришелся на эпоху тотальных фейков, когда сгенерированный контент постоянно выдается за реальный, из-за чего становится сложно отличить правду от лжи. Порой ты даже не знаешь, настоящий человек на фото или нет, ведь искусственный интеллект уже сейчас размывает грани между вымыслом и реальностью. В наше время как никогда важно уметь отличать ложь от фейков, и российский маркетплейс Wildberries придумал бесплатный сервис проверки фото на ИИ, а мы проверили, как и насколько эффективно он работает.

Как работает проверка ИИ от Wildberries

Сервис проверки на нейросеть получил название AI Detector. Его разработкой занималась компания Wildberries, которую в последнее время часто обвиняют в большом сгенерированных изображений в карточках товаров на марркетплейсе. Сервис проверки на ИИ выглядит как своего рода ответ и предлагает разностороннюю защиту от фейков.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

На сайте сервиса утверждается, что он способен проверять новости и фейки в брендах, но, в целом, он подходит для любых видов изображений. Хочешь узнать, реальное оно или нет — пользуйся проверкой на ИИ. Поскольку сервис находится на стадии бета-тестирования, разработчики обещают точность распознавания порядка 95%, но по нашим наблюдениям она намного ниже. Первую попавшуюся обложку, сгенерированную через ChatGPT, AI Detector назвал реальным изображением, а фотографию Павла Дурова — происком ИИ. Вот уже действительно эпоха постмодерна…

Как ни крути, а сервис выглядит интересным. Он доступен на сайте aidetector.rwb.ru и работает на всех платформах. Поэтому вы сами можете оценить его способности, имея в кармане 100 бесплатных проверок в месяц.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как проверить фото на нейросеть

Чтобы выполнить проверку изображения на нейросеть, вам понадобится:

Открыть сайт aidetector.rwb.ru через любой браузер. Нажать кнопку «Загрузить изображение» или «Войти». Авторизоваться через свой WB ID по номеру телефона. Еще раз нажать кнопку «Загрузить изображение». Выбрать нужную картинку. Подтвердить загрузку и ознакомиться с результатом проверки.

Учитывая крайне спорную точность распознавания, не стоит принимать мнение AI Detector за истину. Мы не знаем, какие именно методики проверки использует сервис, и пока его результативность скорее похожа на выдачу абсолютно случайного результата вне зависимости от типа картинки.