Как узнать нарисовано ли изображение нейросетью. Тестируем сервис проверки на ИИ от Wildberries

Расцвет нейросетей пришелся на эпоху тотальных фейков, когда сгенерированный контент постоянно выдается за реальный, из-за чего становится сложно отличить правду от лжи. Порой ты даже не знаешь, настоящий человек на фото или нет, ведь искусственный интеллект уже сейчас размывает грани между вымыслом и реальностью. В наше время как никогда важно уметь отличать ложь от фейков, и российский маркетплейс Wildberries придумал бесплатный сервис проверки фото на ИИ, а мы проверили, как и насколько эффективно он работает.
Как работает проверка ИИ от Wildberries
Сервис проверки на нейросеть получил название AI Detector. Его разработкой занималась компания Wildberries, которую в последнее время часто обвиняют в большом сгенерированных изображений в карточках товаров на марркетплейсе. Сервис проверки на ИИ выглядит как своего рода ответ и предлагает разностороннюю защиту от фейков.
На сайте сервиса утверждается, что он способен проверять новости и фейки в брендах, но, в целом, он подходит для любых видов изображений. Хочешь узнать, реальное оно или нет — пользуйся проверкой на ИИ. Поскольку сервис находится на стадии бета-тестирования, разработчики обещают точность распознавания порядка 95%, но по нашим наблюдениям она намного ниже. Первую попавшуюся обложку, сгенерированную через ChatGPT, AI Detector назвал реальным изображением, а фотографию Павла Дурова — происком ИИ. Вот уже действительно эпоха постмодерна…
Как ни крути, а сервис выглядит интересным. Он доступен на сайте aidetector.rwb.ru и работает на всех платформах. Поэтому вы сами можете оценить его способности, имея в кармане 100 бесплатных проверок в месяц.
Как проверить фото на нейросеть
Чтобы выполнить проверку изображения на нейросеть, вам понадобится:
- Открыть сайт aidetector.rwb.ru через любой браузер.
- Нажать кнопку «Загрузить изображение» или «Войти».
- Авторизоваться через свой WB ID по номеру телефона.
- Еще раз нажать кнопку «Загрузить изображение».
- Выбрать нужную картинку.
- Подтвердить загрузку и ознакомиться с результатом проверки.
Учитывая крайне спорную точность распознавания, не стоит принимать мнение AI Detector за истину. Мы не знаем, какие именно методики проверки использует сервис, и пока его результативность скорее похожа на выдачу абсолютно случайного результата вне зависимости от типа картинки.