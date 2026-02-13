Как узнать, поддерживает ли смартфон eSIM

Герман Вологжанин

Технология eSIM, позволяющая пользоваться услугами связи без пластиковой карты, все глубже проникает в нашу жизнь. Она очень удобна для путешествий, а потому люди все чаще покупают смартфоны с eSIM, чтобы ловко переключаться между тарифными планами разных операторов в зависимости от ситуации. Однако поддержкой этой технологии готовы похвастать далеко не все модели. Многие устройства для доступа к услугам мобильной связи продолжают требовать наличия классической SIM-карты. Но есть несколько способов узнать, поддерживает ли eSIM ваш смартфон.

Как узнать, поддерживает ли смартфон eSIM. Проверяем eSIM на своем смартфоне. Фото.

Проверяем eSIM на своем смартфоне

У каких смартфонов есть eSIM

В первую очередь важно заметить, что существует довольно мало телефонов с поддержкой eSIM. Как правило, это модели флагманского уровня, будь то Galaxy S25, Xiaomi 15 или vivo X300. В устройствах среднего класса eSIM встречается реже, а на бюджетных смартфонах почти всегда отсутствует.

Кроме того, eSIM нет у китайских версий смартфонов, поскольку в Поднебесной эта технология связи не используется. Поэтому, если вам принципиально нужна электронная симка, старайтесь выбирать модели для глобального рынка.

Что такое EID в телефоне

Каждому слоту физической SIM-карты в смартфоне присваивается IMEI. То же самое касается eSIM, однако ее идентификатор имеет название EID — Embedded Identity Document. Он наносится на упаковку устройства вместе с IMEI и состоит из 32 знаков. Кроме того, узнать EID смартфона можно через номеронабиратель, введя *#06#.

Что такое EID в телефоне. Слева — смартфон без EID, справа — с ним. Фото.

Слева — смартфон без EID, справа — с ним

Наличие EID говорит о том, что телефон поддерживает eSIM, а его отсутствие говорит о несовместимости с технологией электронных SIM-карт. При этом даже на устройствах с eSIM в специальном меню EID может оказаться недоступен, в связи с чем данный вариант проверки не является стопроцентным.

Как узнать, поддерживает ли телефон eSIM

Точнее определить, есть ли поддержка eSIM, можно через настройки смартфона. Для этого нужно воспользоваться поиском по соответствующему запросу.

Как узнать, поддерживает ли телефон eSIM. Ищите eSIM в настройках смартфона. Фото.

Ищите eSIM в настройках смартфона

Если в настройках есть пункт, связанный с eSIM, — значит, и поддержка имеется. Но на некоторых моделях настройка может называться иначе. Так, на Samsung ее именуют «мобильным тарифом». Имейте это в виду.

Лонгриды для вас
Как защитить Android: советы от МВД России

В тему безопасности Android решило зайти Министерство внутренних дел Российской Федерации. Киберотдел ведомства опубликовал перечень советов, которые должны помочь защитить смартфон и сделать его почти неуязвимым перед внешними угрозами. Сегодня выясним, насколько эффективны рекомендации МВД, и стоит ли ими пользоваться. Может, есть способы лучше?

Читать далее
Действительно ли Tensor G5 в Pixel 10 так хорош. Он проигрывает почти всем

Про новый процессор Google Tensor 5 говорят уже не меньше полугода, ведь почти все ждали от него прорыва. Но вот он вышел и сразу встал вопрос, насколько он действительно хорош. Тестирование новинки в смартфонах Pixel 10 выявило существенное отставание от конкурентов по производительности. Несмотря на переход на 3-нанометровый техпроцесс TSMC и улучшения в области искусственного интеллекта, чип остается далеко от лидеров рынка по вычислительной мощности.

Читать далее
Чем мессенджер MAX отличается от WhatsApp и Telegram

Пока WhatsApp и Telegram испытывают большие проблемы на территории России, национальный мессенджер MAX постепенно превращается в безальтернативное средством коммуникации через интернет. Приложение стало обязательным, число пользователей перевалило за 50 миллионов, а внутри каждый месяц появляются новые плюшки от Сферума до Цифрового ID. И многие видят в этом одни плюсы: мессенджер российский, ловит даже на парковке, а функционально уже почти догнал и перегнал конкурентов. Словом, благодать. Но чем MAX отличается от других мессенджеров?

Читать далее
