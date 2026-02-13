Как узнать, поддерживает ли смартфон eSIM

Технология eSIM, позволяющая пользоваться услугами связи без пластиковой карты, все глубже проникает в нашу жизнь. Она очень удобна для путешествий, а потому люди все чаще покупают смартфоны с eSIM, чтобы ловко переключаться между тарифными планами разных операторов в зависимости от ситуации. Однако поддержкой этой технологии готовы похвастать далеко не все модели. Многие устройства для доступа к услугам мобильной связи продолжают требовать наличия классической SIM-карты. Но есть несколько способов узнать, поддерживает ли eSIM ваш смартфон.

У каких смартфонов есть eSIM

В первую очередь важно заметить, что существует довольно мало телефонов с поддержкой eSIM. Как правило, это модели флагманского уровня, будь то Galaxy S25, Xiaomi 15 или vivo X300. В устройствах среднего класса eSIM встречается реже, а на бюджетных смартфонах почти всегда отсутствует.

Кроме того, eSIM нет у китайских версий смартфонов, поскольку в Поднебесной эта технология связи не используется. Поэтому, если вам принципиально нужна электронная симка, старайтесь выбирать модели для глобального рынка.

Что такое EID в телефоне

Каждому слоту физической SIM-карты в смартфоне присваивается IMEI. То же самое касается eSIM, однако ее идентификатор имеет название EID — Embedded Identity Document. Он наносится на упаковку устройства вместе с IMEI и состоит из 32 знаков. Кроме того, узнать EID смартфона можно через номеронабиратель, введя *#06#.

Наличие EID говорит о том, что телефон поддерживает eSIM, а его отсутствие говорит о несовместимости с технологией электронных SIM-карт. При этом даже на устройствах с eSIM в специальном меню EID может оказаться недоступен, в связи с чем данный вариант проверки не является стопроцентным.

Как узнать, поддерживает ли телефон eSIM

Точнее определить, есть ли поддержка eSIM, можно через настройки смартфона. Для этого нужно воспользоваться поиском по соответствующему запросу.

Если в настройках есть пункт, связанный с eSIM, — значит, и поддержка имеется. Но на некоторых моделях настройка может называться иначе. Так, на Samsung ее именуют «мобильным тарифом». Имейте это в виду.