Как узнать поддерживает ли телефон беспроводную зарядку

Беспроводная зарядка — одна из самых крутых технологий, которые пришли в современные телефоны за последнее время. Привыкнув к ней один раз, отказаться уже не получится. Для многих владельцев Android-смартфонов такой способ зарядки стал важным критерием при выборе нового устройства, но беда в том, что зачастую производители не указывают поддержку такого способа зарядки на главной страничке с устройством. В итоге приходится лезть в разные каталоги, смотреть характеристики на сайтах, что не очень удобно. Сегодня предлагаю вам способов узнать, есть ли в вашем смартфоне беспроводная зарядка.

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На каких смартфонах есть беспроводная зарядка

Зачастую, чтобы определить есть ли в смартфоне беспроводная зарядка, достаточно лишь просто взглянуть на него. Дело в том, что стандарт беспроводной зарядки не поддерживают устройства с металлическим корпусом.

Функция беспроводной зарядки осуществляется с помощи двух катушек. Одна находится в самой зарядке, другая в смартфоне. Когда в зарядке появляется ток, вокруг нее образуется магнитное поле, которое не может проходить через металл. Из этого также следует, что чехол может мешать беспроводной зарядке. Учитывайте это.

Как узнать есть ли беспроводная зарядка в телефоне

Самым надежным способом узнать поддерживает ли ваш смартфон беспроводную зарядку будет проверка через специальные сайты. Их много, но я рекомендую использовать только официальный сайт Wireless Power Consortium. Они являются разработчиками протокола Qi, о котором мы поговорим позже.

Каждый производитель должен зарегистрироваться в этой базе, прежде чем выкатить свой смартфон на рынок. Этот сайт еще хорош тем, что даже если смартфон не вышел, скорее всего, он уже будет в базе данных. Если ждете выхода какого-нибудь крутого устройства, всегда можно заранее посмотреть его здесь.

Чтобы проверить наличие беспроводной зарядки на сайте WPC, вам необходимо:

Перейти на официальный сайт по этой ссылке.

Далее в поле FIND A PRODUCT ввести название интересующей вас модели.

Найти в таблице название вашей модели.

Кроме самой модели устройства здесь еще будет указана дата регистрации. В теории этот сайт должен послужить отличным способом узнать о выходе того или иного гаджета заранее.

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Приложение для беспроводной зарядки на Android

Мало кто знает, но проверить, есть ли в Android-смартфоне беспроводная зарядка можно с помощью специального приложения Wireless Charging Checker. Предельно простая программа поможет быстро выяснить, поддерживает ли ваш смартфон этот стандарт.

Чтобы узнать, есть ли беспроводная зарядка в смартфоне, вам необходимо:

Скачать приложение Wireless Charging Checker из Google Play по ссылке.

Далее открыть приложение и нажать кнопку Check в середине экрана.

После этого программа выдаст вам готовый результат.

что такое Qi зарядное устройство

Если вы покупаете смартфон на АлиЭкспресс или других торговых площадках, то проверить поддержку беспроводной зарядки можно в описании товара. Только вот у некоторых пользователей частенько возникают проблемы с переводом. Да и продавцы зачастую грешат непонятными формулировками.

Qi — стандарт, разработанный Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consorsum) для индукционной передачи энергии на расстояние до 4 см.

Справедливости ради важно сказать, что существуют и другие стандарты беспроводной зарядки на смартфонах — PMA, Rezence и AirFuel. Последние два работают по принципу магнитного резонанса. Эти стандарты гораздо менее популярны и в смартфонах почти не используются.

Вредна ли беспроводная зарядка

Конечно, как и любая другая новая технология, функция беспроводной зарядки обросла множеством разных мифов. Многие говорят, что беспровод быстро изнашивает аккумулятор и приводит к быстрой потери емкости, но так ли это на самом деле?

В любом смартфоне есть контроллер питания. Его задача состоит в том, чтобы преобразовать ток, который поступает в устройство к нужным показателям. Только после этого он подаст ток непосредственно на элемент питания, а значит, беспроводная зарядка никак не повлияет на аккумулятор.

Однако есть один нюанс. Те, кто хоть раз пользовался таким способом зарядки замечали, что телефон в таком случае будет нагреваться чуть больше, чем через классическую зарядку. А вот высокая температура уже может негативно сказываться на аккумуляторе. Эту проблему с лихвой решает все тот же контроллер питания. При повышении температуры выше порогового значения, он просто снизит мощность зарядки, так что никто не пострадает.

Кстати, не так давно на эту мы писали в нашем Яндекс.Дзен, где в качестве аргумента приводили комментарий научного сотрудника национального исследовательского центра Министерства энергетики США доктора Дэниела Абрахама. Он полностью подтвердил факт безопасности.

Как самая быстрая зарядка повлияет на аккумулятор телефона.

А вы пользуетесь беспроводной зарядкой? Расскажите о своем опыте в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть. Если никогда не пользовались до этого, то обязательно попробуйте. Ваша жизнь разделится на до и после, я обещаю.