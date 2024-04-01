Как узнать, сколько памяти на Android-смартфоне

Объем памяти телефона — бесспорно, одна из его ключевых характеристик. Ведь именно от нее зависит допустимое количество информации, которое можно хранить на устройстве. Причем знать о свободном месте на телефоне нужно не только при выборе новой модели, но и в процессе эксплуатации, на что многие пользователи, к сожалению, закрывают глаза. Сегодня мы расскажем, как проверить память, и почему это важно.

Отличия оперативной памяти от постоянной

Прежде всего важно заметить, что на любом смартфоне есть два типа почти независимой друг от друга памяти: постоянная и оперативная. Если сильно упростить, то первая влияет на количество хранимой информации, а вторая — на объем обрабатываемых данных.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Если человек скачивает фильм на телефон, он сохраняется в постоянное хранилище. А в момент, когда пользователь запускает воспроизведение файла, то его часть попадает в оперативную память, благодаря чему мы получаем возможность смотреть кино на экране и даже перематывать его.

Объем оперативной и постоянной памяти на телефоне отличается. По состоянию на 2024 год, в первом случае счет идет на гигабайты, а во втором — на сотни гигабайтов. Далее разберемся, как посмотреть, сколько памяти на телефоне, подразумевая и постоянное, и оперативное хранилище.

Как проверить память телефона

Поскольку речь идет о независимых друг от друга хранилищах, проверять память на Андроид мы будем по-разному. Сначала разберемся с внутренним накопителем для хранения файлов, а затем — с оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) для их обработки.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Проверяем, сколько свободного места на телефоне

Самый простой способ узнать, сколько памяти на телефоне — обратиться за помощью к настройкам Андроид. Сделать предлагается следующее:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «О телефоне». Открыть вкладку «Хранилище».

Здесь вы увидите как общее количество памяти (в нашем примере 256 ГБ), так и занятый объем (188.7 ГБ) вкупе с доступным (67.3 ГБ). Также система подскажет, сколько места занимают те или иные файлы, а еще вы получите доступ к средствам очистки для освобождения пространства.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Кроме того, почти на каждом смартфоне можно получить доступ к информации о свободном месте на Андроид через приложение «Проводник» или «Менеджер файлов»:

Запускаем программу. Жмем на три точки. Переходим в раздел «Хранилище».

По сути, мы открываем то же меню, только другим способом. Есть еще один вариант проверки свободного места на телефоне, но к нему мы обратимся в контексте разговора про оперативную память.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Смотрим, сколько оперативной памяти на телефоне

Как правило, настройки не показывают, сколько оперативной памяти свободно на Андроид. В лучшем случае мы можем узнать про общий объем, который скрывается во вкладке «Подробная информация и характеристики» раздела «О телефоне».

Но есть способ обойти это ограничение и получить необходимые сведения о количестве занятой оперативной памяти:

Сначала убедитесь, что в настройках «Недавних» включено отображение памяти. Откройте «Недавние» (список запущенных приложений) свайпом от нижней части экрана к середине или нажатием на квадратную кнопку Андроид. Найдите интересующую информацию.

Скорее всего, смартфон покажет количество доступной оперативной памяти, исходя из которого можно сделать вывод относительно занятого пространства ОЗУ. Если искомой информации нет, установите приложение AIDA64 и сделайте несколько простых шагов:

Запустите программу. Перейдите в раздел «Система». Обратите внимание на пункты «ОЗУ», «Всего памяти» и «Доступная память».

Здесь вы увидите заявленное количество оперативной памяти на телефоне, фактическое, которое всегда отличается в меньшую сторону, а также доступное место в ОЗУ. Чуть ниже представлена информация и о постоянном хранилище.

Сколько памяти нужно телефону

Вопрос оптимального количества памяти является дискуссионным, и получить на него точный ответ нельзя. Во-первых, потому что многое зависит от сценария использования устройства. Во-вторых, из-за постоянно меняющихся требований к памяти телефона.

Почему в 2024 году смартфону мало 128 ГБ памяти

По состоянию на 2024 год, оптимальное количество постоянной памяти — 256 ГБ. Если вы почти не фотографируете и почти не пользуетесь сторонними приложениями, вполне хватит из 128 ГБ. Но не меньше, поскольку львиную часть хранилища будут занимать система и предустановленный софт.

Оперативной памяти на телефоне должно быть не меньше 8 ГБ. Впрочем, если вы не считаете себя геймером и не пользуетесь возможностями многозадачности Андроид, хватит и 6 ГБ. При меньшем количестве повышается риск возникновения лагов и вылетов из приложений.

Зачем Android-смартфону много оперативной памяти

Точно можно сказать только о том, сколько свободной памяти должно быть на телефоне: минимум 20% от общего объема накопителя. Если в процессе эксплуатации устройства места окажется меньше, смартфон начнет работать медленнее, а при остатке всего 10-15 ГБ вы не сможете устанавливать и обновлять приложения. А вот за количеством свободной оперативной памяти следить не так важно.