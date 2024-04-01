Как узнать, сколько памяти на Android-смартфоне

Объем памяти телефона — бесспорно, одна из его ключевых характеристик. Ведь именно от нее зависит допустимое количество информации, которое можно хранить на устройстве. Причем знать о свободном месте на телефоне нужно не только при выборе новой модели, но и в процессе эксплуатации, на что многие пользователи, к сожалению, закрывают глаза. Сегодня мы расскажем, как проверить память, и почему это важно.
Содержание
Отличия оперативной памяти от постоянной
Прежде всего важно заметить, что на любом смартфоне есть два типа почти независимой друг от друга памяти: постоянная и оперативная. Если сильно упростить, то первая влияет на количество хранимой информации, а вторая — на объем обрабатываемых данных.
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Если человек скачивает фильм на телефон, он сохраняется в постоянное хранилище. А в момент, когда пользователь запускает воспроизведение файла, то его часть попадает в оперативную память, благодаря чему мы получаем возможность смотреть кино на экране и даже перематывать его.
Объем оперативной и постоянной памяти на телефоне отличается. По состоянию на 2024 год, в первом случае счет идет на гигабайты, а во втором — на сотни гигабайтов. Далее разберемся, как посмотреть, сколько памяти на телефоне, подразумевая и постоянное, и оперативное хранилище.
Как проверить память телефона
Поскольку речь идет о независимых друг от друга хранилищах, проверять память на Андроид мы будем по-разному. Сначала разберемся с внутренним накопителем для хранения файлов, а затем — с оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) для их обработки.
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Проверяем, сколько свободного места на телефоне
Самый простой способ узнать, сколько памяти на телефоне — обратиться за помощью к настройкам Андроид. Сделать предлагается следующее:
- Открыть настройки устройства.
- Перейти в раздел «О телефоне».
- Открыть вкладку «Хранилище».
Здесь вы увидите как общее количество памяти (в нашем примере 256 ГБ), так и занятый объем (188.7 ГБ) вкупе с доступным (67.3 ГБ). Также система подскажет, сколько места занимают те или иные файлы, а еще вы получите доступ к средствам очистки для освобождения пространства.
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Кроме того, почти на каждом смартфоне можно получить доступ к информации о свободном месте на Андроид через приложение «Проводник» или «Менеджер файлов»:
- Запускаем программу.
- Жмем на три точки.
- Переходим в раздел «Хранилище».
По сути, мы открываем то же меню, только другим способом. Есть еще один вариант проверки свободного места на телефоне, но к нему мы обратимся в контексте разговора про оперативную память.
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Смотрим, сколько оперативной памяти на телефоне
Как правило, настройки не показывают, сколько оперативной памяти свободно на Андроид. В лучшем случае мы можем узнать про общий объем, который скрывается во вкладке «Подробная информация и характеристики» раздела «О телефоне».
Но есть способ обойти это ограничение и получить необходимые сведения о количестве занятой оперативной памяти:
- Сначала убедитесь, что в настройках «Недавних» включено отображение памяти.
- Откройте «Недавние» (список запущенных приложений) свайпом от нижней части экрана к середине или нажатием на квадратную кнопку Андроид.
- Найдите интересующую информацию.
Скорее всего, смартфон покажет количество доступной оперативной памяти, исходя из которого можно сделать вывод относительно занятого пространства ОЗУ. Если искомой информации нет, установите приложение AIDA64 и сделайте несколько простых шагов:
- Запустите программу.
- Перейдите в раздел «Система».
- Обратите внимание на пункты «ОЗУ», «Всего памяти» и «Доступная память».
Здесь вы увидите заявленное количество оперативной памяти на телефоне, фактическое, которое всегда отличается в меньшую сторону, а также доступное место в ОЗУ. Чуть ниже представлена информация и о постоянном хранилище.
Сколько памяти нужно телефону
Вопрос оптимального количества памяти является дискуссионным, и получить на него точный ответ нельзя. Во-первых, потому что многое зависит от сценария использования устройства. Во-вторых, из-за постоянно меняющихся требований к памяти телефона.
Почему в 2024 году смартфону мало 128 ГБ памяти
По состоянию на 2024 год, оптимальное количество постоянной памяти — 256 ГБ. Если вы почти не фотографируете и почти не пользуетесь сторонними приложениями, вполне хватит из 128 ГБ. Но не меньше, поскольку львиную часть хранилища будут занимать система и предустановленный софт.
Оперативной памяти на телефоне должно быть не меньше 8 ГБ. Впрочем, если вы не считаете себя геймером и не пользуетесь возможностями многозадачности Андроид, хватит и 6 ГБ. При меньшем количестве повышается риск возникновения лагов и вылетов из приложений.
Зачем Android-смартфону много оперативной памяти
Точно можно сказать только о том, сколько свободной памяти должно быть на телефоне: минимум 20% от общего объема накопителя. Если в процессе эксплуатации устройства места окажется меньше, смартфон начнет работать медленнее, а при остатке всего 10-15 ГБ вы не сможете устанавливать и обновлять приложения. А вот за количеством свободной оперативной памяти следить не так важно.