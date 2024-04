Как узнать, сколько памяти на Android-смартфоне

21 марта 2024 года состоялся официальный релиз Call of Duty: Warzone Mobile — мобильной версии популярного шутера в формате королевской битвы. Несколько лет назад игра вышла для ПК, а также консолей PlayStation 4 и Xbox One, но только теперь она стала доступна владельцам смартфонов. Другое дело, что у Call of Duty: Warzone Mobile на Андроид есть масса проблем. Главные из них — отсутствие совместимости с текущим устройством и ее отсутствие в российской версии магазина Google Play. Сегодня постараемся решить все возможные проблемы, чтобы вы смогли скачать Call of Duty: Warzone Mobile, где бы ни находились.