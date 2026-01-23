Как узнать состояние батареи своего Android-смартфона

Герман Вологжанин

Аккумулятор любого смартфона — это расходный материал. Со временем он теряет свою номинальную емкость, а потому устройство начинает быстрее разряжаться. Причем на скорость потери изначального объема влияет соблюдение правил эксплуатации. Но как проверить емкость аккумулятора, чтобы понимать, сколько еще протянет батарея? Большинство людей ориентируется на косвенные признаки: быстро или медленно разряжается смартфон. Но сегодня многие модели позволяют напрямую посмотреть состояние аккумулятора, узнав его остаточную емкость.

Проверяем состояние аккумулятора своего Android-смартфона

Проверяем состояние аккумулятора своего Android-смартфона

Что означает состояние батареи Андроид

Состояние аккумулятора — это его остаточная емкость. Изначально она составляет 100%. То есть, сколько производитель заявил, столько и есть на самом деле. Но со временем емкость сокращается. И, когда состояние батареи достигает 80%, пользоваться смартфоном становится уже некомфортно.

Состояние аккумулятора — условная величина. Она высчитывается, исходя из заложенного производителем количества циклов зарядки. Система считает, сколько раз вы зарядили смартфон от 0 до 100%, и накладывает его на заложенное число. То есть, если производителем заложено 1000 циклов, а вы полностью разрядили и зарядили телефон 100 раз, состояние его аккумулятора — 90%.

Так выглядит пункт с информацией о состоянии батареи

Так выглядит пункт с информацией о состоянии батареи

Состояние уже можно переложить на емкость аккумулятора. То есть с таким здоровьем батарея на 5000 мАч имеет остаточный объем 4500 мАч, что позволяет более-менее комфортно пользоваться смартфоном.

Как посмотреть состояние аккумулятора

Проверка состояния аккумулятора не является базовой функцией Android. Но ее активно внедряют сами производители смартфонов. К примеру, ее можно найти на новых устройствах Xiaomi, REDMI и POCO:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Откройте вкладку «Защита батареи».
На Xiaomi можно узнать и состояние, и циклы

На Xiaomi можно узнать и состояние, и циклы

Здесь вы увидите и состояние аккумулятора Xiaomi, и количество циклов. Но учтите, что данная информация доступна далеко не на всех смартфонах компании, а потому на вашем устройстве ничего подобного может и не быть.

Также проверить состояние батареи можно на vivo, где требуется:

  1. Запустить приложение «Настройки».
  2. Перейти в раздел «Батарея».
  3. Открыть вкладку «Состояние и зарядка батареи».
vivo показывает только состояние аккумулятора

vivo показывает только состояние аккумулятора

Аналогичным образом вы можете узнать состояние и рассчитать остаточную емкость на смартфонах других производителей: как правило, нужная опция скрывается в разделе «Батарея». Но не забывайте, что такая возможность присутствует далеко не везде.

