Как узнать версию своего смартфона Xiaomi: глобальная, российская или китайская

Xiaomi — это, пожалуй, самый популярный производитель смартфонов из Китая. Его устройства, а также модели суббрендов REDMI и POCO, продаются по всему миру и в некоторых странах (например, России) оказываются даже популярнее Apple и Samsung. Такое повсеместное распространение вынуждает производителя делать разные версии смартфонов Xiaomi. И, хотя мы говорим об одних и тех же моделях, они могут сильно отличаться друг от друга. Поэтому важно знать, в чем заключается разница, и как проверить версию Xiaomi.

На что влияют версии смартфонов Xiaomi

Xiaomi выпускает смартфоны для разных регионов. У каждого из них свои особенности сертификации, что выливается в отличия каждой отдельной версии:

Китайская. Предназначена для продажи на территории КНР, а потому поставляется с китайской вилкой. Внутри оболочки нет русского языка, а еще может отсутствовать поддержка отдельных диапазонов частот 4G. Зато китайские Xiaomi дешевле и зачастую предлагают аккумуляторы большей емкости.

Предназначена для продажи на территории КНР, а потому поставляется с китайской вилкой. Внутри оболочки нет русского языка, а еще может отсутствовать поддержка отдельных диапазонов частот 4G. Зато китайские Xiaomi дешевле и зачастую предлагают аккумуляторы большей емкости. Глобальная. Самая распространенная версия Xiaomi, предназначенная для продажи по всему миру. Поставляется с классической евровилкой, внутри прошивки есть буквально все языки, а также нет никаких проблем с агрегацией частот. При этом аккумулятор может быть меньше, а цена — выше. А еще нередко поставляется без зарядки.

Самая распространенная версия Xiaomi, предназначенная для продажи по всему миру. Поставляется с классической евровилкой, внутри прошивки есть буквально все языки, а также нет никаких проблем с агрегацией частот. При этом аккумулятор может быть меньше, а цена — выше. А еще нередко поставляется без зарядки. Европейская. Глобальная версия Xiaomi, заточенная на продажи внутри Евросоюза. В целом, все то же самое, но обычно по еще более высокой цене. Может поставляться без зарядки в комплекте.

Глобальная версия Xiaomi, заточенная на продажи внутри Евросоюза. В целом, все то же самое, но обычно по еще более высокой цене. Может поставляться без зарядки в комплекте. Российская. Глобальная версия Xiaomi для продажи на территории России. Не имеет существенных отличий за исключением обязательного блока питания в комплекте и кучи предустановленных приложений от MAX до RuStore и более высокой цены в сравнении с обычной глобалкой.

Глобальная версия Xiaomi для продажи на территории России. Не имеет существенных отличий за исключением обязательного блока питания в комплекте и кучи предустановленных приложений от MAX до RuStore и более высокой цены в сравнении с обычной глобалкой. Британская. Глобалка для продажи на территории Великобритании. Поставляется с характерной вилкой британского образца. Других существенных отличий от глобалки не имеет.

Кроме того, существуют индийские, индонезийские и турецкие Xiaomi. Но встречаются они настолько редко, а отличий от глобалок у них так мало, что лишний раз упоминать их даже не стоит.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как узнать версию смартфона Xiaomi

Определить версию Xiaomi можно по упаковке. Так, китайский вариант лишен маркировки европейского соответствия (СЕ), а российский имеет специальную наклейку со знаком ЕАС. Впрочем, все это — косвенные признаки. И есть только один способ узнать версию телефона Xiaomi:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Изучите пункт «Версия ОС».

Здесь важно обратить внимание на буквы 4 и 5. Именно они говорят о том, какая версия Xiaomi у вас:

CN — китайская версия;

— китайская версия; MI — глобальная версия;

— глобальная версия; EU — европейская версия;

— европейская версия; RU — российская версия;

— российская версия; UK — британская версия;

— британская версия; IN — индийская версия;

— индийская версия; ID — индонезийская версия;

— индонезийская версия; TR — турецкая версия.

В телеграм-чате AndroidInsider.ru вы можете рассказать, какая версия Xiaomi оказалась у вас, и насколько она соответствует вашим требованиям. Другие читатели тоже поделятся своими наблюдениями.