Xiaomi — это, пожалуй, самый популярный производитель смартфонов из Китая. Его устройства, а также модели суббрендов REDMI и POCO, продаются по всему миру и в некоторых странах (например, России) оказываются даже популярнее Apple и Samsung. Такое повсеместное распространение вынуждает производителя делать разные версии смартфонов Xiaomi. И, хотя мы говорим об одних и тех же моделях, они могут сильно отличаться друг от друга. Поэтому важно знать, в чем заключается разница, и как проверить версию Xiaomi.

Как узнать версию своего смартфона Xiaomi: глобальная, российская или китайская. Проверяем версию своего Xiaomi. Фото.

Проверяем версию своего Xiaomi

На что влияют версии смартфонов Xiaomi

Xiaomi выпускает смартфоны для разных регионов. У каждого из них свои особенности сертификации, что выливается в отличия каждой отдельной версии:

  • Китайская. Предназначена для продажи на территории КНР, а потому поставляется с китайской вилкой. Внутри оболочки нет русского языка, а еще может отсутствовать поддержка отдельных диапазонов частот 4G. Зато китайские Xiaomi дешевле и зачастую предлагают аккумуляторы большей емкости.
  • Глобальная. Самая распространенная версия Xiaomi, предназначенная для продажи по всему миру. Поставляется с классической евровилкой, внутри прошивки есть буквально все языки, а также нет никаких проблем с агрегацией частот. При этом аккумулятор может быть меньше, а цена — выше. А еще нередко поставляется без зарядки.
  • Европейская. Глобальная версия Xiaomi, заточенная на продажи внутри Евросоюза. В целом, все то же самое, но обычно по еще более высокой цене. Может поставляться без зарядки в комплекте.
  • Российская. Глобальная версия Xiaomi для продажи на территории России. Не имеет существенных отличий за исключением обязательного блока питания в комплекте и кучи предустановленных приложений от MAX до RuStore и более высокой цены в сравнении с обычной глобалкой.
  • Британская. Глобалка для продажи на территории Великобритании. Поставляется с характерной вилкой британского образца. Других существенных отличий от глобалки не имеет.

Кроме того, существуют индийские, индонезийские и турецкие Xiaomi. Но встречаются они настолько редко, а отличий от глобалок у них так мало, что лишний раз упоминать их даже не стоит.

Как узнать версию смартфона Xiaomi

Определить версию Xiaomi можно по упаковке. Так, китайский вариант лишен маркировки европейского соответствия (СЕ), а российский имеет специальную наклейку со знаком ЕАС. Впрочем, все это — косвенные признаки. И есть только один способ узнать версию телефона Xiaomi:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне».
  3. Изучите пункт «Версия ОС».
Как узнать версию смартфона Xiaomi. Версия Xiaomi определяется через настройки. Фото.

Версия Xiaomi определяется через настройки

Здесь важно обратить внимание на буквы 4 и 5. Именно они говорят о том, какая версия Xiaomi у вас:

  • CN — китайская версия;
  • MI — глобальная версия;
  • EU — европейская версия;
  • RU — российская версия;
  • UK — британская версия;
  • IN — индийская версия;
  • ID — индонезийская версия;
  • TR — турецкая версия.

