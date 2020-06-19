Как в Google Chrome создать ссылку на конкретную часть страницы

Ссылки являются одним из основополагающих аспектов современного интернета. Мы ежедневно переходим по десяткам и сотням URL-адресов, делимся ими и получаем сами. В общем, совершенно стандартная практика, к которой привыкли все пользователи без исключения. Но сам механизм обмена ссылками, к сожалению, далёк от совершенства, потому что зачастую позволяет поделиться только веб-страницей, на которой дана нужная информация, но не конкретным местом на этой странице. Нет бы сразу ткнуть на конкретный фрагмент текста, но такой возможности у большинства браузеров просто нет. Кроме Google Chrome.

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Несмотря на то что сам по себе Google Chrome — это довольно непримечательный с точки зрения функциональности браузер, его спасают расширения. По сути, это такие приложения в приложении, которые содержат нужные пользователю возможности. Зачастую каждое расширение включает в себя только одну функцию, но за счёт того, что у Google Chrome их десятки тысяч, браузер может превратиться в полноценную операционную систему. Но сегодня речь пойдёт только об одном расширении – Link to Text Fragment, которое позволяет дать ссылку на конкретную часть страницы.

Как создать ссылку на конкретное место страницы

Перейдите по этой ссылке и загрузите расширение в Chrome;

Подтвердите установку расширения Link to Text Fragment;

Откройте страницу, ссылку на которую хотите дать, и выделите нужный фрагмент;

Нажмите на правую кнопку мыши и в выпадающем меню выберите Copy link to select text;

Отправьте ссылку адресату любым удобным способом.

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После того как адресат получит от вас ссылку, он сможет перейти не просто на страницу, но именно к тому самому фрагменту, который вы для него выбрали. Мало того, что браузер автоматически пролистает контент до нужного места, но и для большей наглядности выделит его жёлтым цветом. То есть пропустить такую пометку будет довольно сложно, даже если получатель ссылки не может назвать себя продвинутым пользователем и не очень хорошо приспособлен к анализу больших объёмов информации в поисках нужных моментов.

Ссылка на фрагмент текста

Возможность создать ссылку, ведущую на конкретный фрагмент текста, может прийтись очень кстати широкому кругу пользователей, которые работают с текстом. Это и школьники, и студенты, и журналисты, и филологи, и вообще кто угодно. Ведь зачастую текст, по которому приходится искать, бывает свёрстан абсолютно отвратительно – без разделений на абзацы, подзаголовков, вставок и выделений. А благодаря расширению Link to Text Fragment эта проблема решается буквально на раз два: выделяем текст, копируем ссылку и отправляем. В конце концов, таким образом даже можно отправлять ссылки самому себе, чтобы потом иметь возможность найти фрагмент текста, на котором вы остановились.

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Единственное, что мне не очень нравится в работе Link to Text Fragment, — это то, как создаются ссылки. Расширение добавляет к исходному адресу целый ворох символов, из-за которых ссылка, отправленная в чат, начинает занимать половину всего экрана. Я понимаю, что в эти символы вписываются координаты конкретного фрагмента на веб-странице, однако разработчики могли бы решить эту проблему как-то более элегантно. Всего-то и нужно было, что добавить в расширение виджет сервиса для сокращения ссылок вроде bitly или типа того.