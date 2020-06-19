Как в Google Chrome создать ссылку на конкретную часть страницы

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Иван Кузнецов 0

Ссылки являются одним из основополагающих аспектов современного интернета. Мы ежедневно переходим по десяткам и сотням URL-адресов, делимся ими и получаем сами. В общем, совершенно стандартная практика, к которой привыкли все пользователи без исключения. Но сам механизм обмена ссылками, к сожалению, далёк от совершенства, потому что зачастую позволяет поделиться только веб-страницей, на которой дана нужная информация, но не конкретным местом на этой странице. Нет бы сразу ткнуть на конкретный фрагмент текста, но такой возможности у большинства браузеров просто нет. Кроме Google Chrome.

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Несмотря на то что сам по себе Google Chrome — это довольно непримечательный с точки зрения функциональности браузер, его спасают расширения. По сути, это такие приложения в приложении, которые содержат нужные пользователю возможности. Зачастую каждое расширение включает в себя только одну функцию, но за счёт того, что у Google Chrome их десятки тысяч, браузер может превратиться в полноценную операционную систему. Но сегодня речь пойдёт только об одном расширении – Link to Text Fragment, которое позволяет дать ссылку на конкретную часть страницы.

Как создать ссылку на конкретное место страницы

Создать ссылку на конкретный фрагмент текста можно только с помощью специального расширения

  • Откройте страницу, ссылку на которую хотите дать, и выделите нужный фрагмент;
  • Нажмите на правую кнопку мыши и в выпадающем меню выберите Copy link to select text;
  • Отправьте ссылку адресату любым удобным способом.

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После того как адресат получит от вас ссылку, он сможет перейти не просто на страницу, но именно к тому самому фрагменту, который вы для него выбрали. Мало того, что браузер автоматически пролистает контент до нужного места, но и для большей наглядности выделит его жёлтым цветом. То есть пропустить такую пометку будет довольно сложно, даже если получатель ссылки не может назвать себя продвинутым пользователем и не очень хорошо приспособлен к анализу больших объёмов информации в поисках нужных моментов.

Ссылка на фрагмент текста

Вы гарантированно не пропустите фрагмент, на который ведёт ссылка, благодаря выделению жёлтым цветом

Возможность создать ссылку, ведущую на конкретный фрагмент текста, может прийтись очень кстати широкому кругу пользователей, которые работают с текстом. Это и школьники, и студенты, и журналисты, и филологи, и вообще кто угодно. Ведь зачастую текст, по которому приходится искать, бывает свёрстан абсолютно отвратительно – без разделений на абзацы, подзаголовков, вставок и выделений. А благодаря расширению Link to Text Fragment эта проблема решается буквально на раз два: выделяем текст, копируем ссылку и отправляем. В конце концов, таким образом даже можно отправлять ссылки самому себе, чтобы потом иметь возможность найти фрагмент текста, на котором вы остановились.

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Единственное, что мне не очень нравится в работе Link to Text Fragment, — это то, как создаются ссылки. Расширение добавляет к исходному адресу целый ворох символов, из-за которых ссылка, отправленная в чат, начинает занимать половину всего экрана. Я понимаю, что в эти символы вписываются координаты конкретного фрагмента на веб-странице, однако разработчики могли бы решить эту проблему как-то более элегантно. Всего-то и нужно было, что добавить в расширение виджет сервиса для сокращения ссылок вроде bitly или типа того.

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