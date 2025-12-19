Как в MAX написать сообщение себе, и для чего это нужно

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

MAX, как и любой другой мессенджер, создан для общения с другими людьми. Однако в нем можно общаться не только с друзьями, коллегами и близкими, но и с собой. Звучит странно, и с этим трудно поспорить. Но в действительности отправлять сообщения себе в MAX — не такая уж глупая затея, как может показаться на первый взгляд. Объясняем, для чего это нужно, и при чем тут загадочный чат Избранное в национальном мессенджере.

Как в MAX написать сообщение себе, и для чего это нужно. Добавляем сообщения в Избранное через MAX. Фото.

Добавляем сообщения в Избранное через MAX

Что такое Избранное в MAX

Избранное в MAX — это личная папка пользователя. Поскольку национальный мессенджер автоматически заливает все данные в облако, ее можно использовать для хранения информации. Причем любой.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Добавить в Избранное MAX можно собственные мысли, файлы и сообщения других. Зачем? Чтобы пересматривать их в будущем, а не искать среди тонн чатов и каналов. Добавить в Избранное — это и означает отправить сообщение в MAX самому себе.

Где находится Избранное в MAX

Избранное в мессенджере MAX представляет собой отдельный чат, который отображается среди других. Вы можете найти его, пролистав весь список, или воспользовавшись поиском.

Где находится Избранное в MAX. Избранное можно найти в списке чатов и через поиск. Фото.

Избранное можно найти в списке чатов и через поиск

Внутри вас ждут те самые «сохраненки», которые будут залиты в облако MAX и доступны третьим лицам, согласно политике конфиденциальности национального мессенджера. Стоит ли туда что-то добавлять — решайте сами.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как отправить сообщение себе в MAX

Добавить в Избранное MAX можно несколькими способами. Базовый вариант — открыть соответствующий чат и написать сообщение, при необходимости сопроводив его файлом.

Как отправить сообщение себе в MAX. Отправить сообщение себе можно прямо через чат Избранное. Фото.

Отправить сообщение себе можно прямо через чат Избранное

Файлы с телефона сохранить в Избранном MAX можно и без предварительного запуска мессенджера. Для этого нужно:

  1. Выделить файл в «Галерее» или «Проводнике».
  2. Нажать кнопку «Поделиться».
  3. Выбрать MAX, а затем — «Избранное».
Как отправить сообщение себе в MAX. Файлы отправляются прямиком в Избранное. Фото.

Файлы отправляются прямиком в Избранное

Наконец, есть возможность делать репосты в MAX самому себе. С этой целью нужно:

  1. Зажать палец на сообщении в стороннем чате или канале.
  2. Нажать кнопку пересылки.
  3. Выбрать «Избранное».
  4. Подтвердить отправку.
Как отправить сообщение себе в MAX. Сообщения можно отправлять в Избранное через репосты. Фото.

Сообщения можно отправлять в Избранное через репосты

При желании вы можете удалить из Избранного в MAX любое сообщение и файл точно так же, как это делается в других чатах. Но учтите, что затем восстановить запись не получится.

Теги
Новости по теме
Как посмотреть историю Reels в Instagram*
Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX
Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX: Госуслуги начали отключать коды из SMS
Лонгриды для вас
Как и для чего взламывают наши Bluetooth-наушники

Почти все мы защищаем свои смартфоны, устанавливая пароли и отпечатки. Производители мобильных устройств тоже усиливают безопасность, а Google и вовсе регулярно выпускает специальные патчи Android. По сути, нам-то и делать ничего не нужно — смартфон надежно защищен, а взломать его могут только из-за нашей невнимательности и непреодолимого желания установить «левый» APK. Совсем иначе дела обстоят с аксессуарами, которые мы используем в связке. Так, злоумышленники могут без особого труда взломать беспроводные наушники, и смартфон им для этого не понадобится. Но зачем получать доступ к устройству, через которое мы просто слушаем музыку?

Читать далее
Почему я не покупаю iPhone. Спойлер: дело совсем не в деньгах

Миграция из лагеря Android в стан iOS — распространенное явление, которое зачастую связано с финансовым положением человека. Привычная картина: в качестве первого смартфона бедный студент берет себе Android по причине его доступности, но по мере появления в своей жизни денег переходит на iPhone, потому что может себе позволить более дорогую технику. Но со мной эта трансформация так и не произошла, и дело тут совсем не в финансах.

Читать далее
5 бесполезных функций в смартфоне, за которые я точно не стану переплачивать и вам не советую

Когда пользователи выбирают новый смартфон, часто поддаются влиянию производителей и платят за ненужные функции. Но при покупке лучше сфокусироваться только на важных характеристиках, оставив второстепенные за скобками. Это простейший способ, который поможет вам сэкономить и получить от устройства то, что необходимо. Выбрали самые бесполезные характеристики телефона, на которые можно смело закрыть глаза.

Читать далее
Новости партнеров
Почему снег хрустит в мороз: научное объяснение
Почему снег хрустит в мороз: научное объяснение
Как изменилось время работы iPhone после установки iOS 26.2. Сравниваем с iOS 26.1, iOS 18.2 и iOS 17.2
Как изменилось время работы iPhone после установки iOS 26.2. Сравниваем с iOS 26.1, iOS 18.2 и iOS 17.2
Виталик Бутерин призвал &#171;упростить&#187; Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?
Виталик Бутерин призвал «упростить» Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?