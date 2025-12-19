Как в MAX написать сообщение себе, и для чего это нужно

MAX, как и любой другой мессенджер, создан для общения с другими людьми. Однако в нем можно общаться не только с друзьями, коллегами и близкими, но и с собой. Звучит странно, и с этим трудно поспорить. Но в действительности отправлять сообщения себе в MAX — не такая уж глупая затея, как может показаться на первый взгляд. Объясняем, для чего это нужно, и при чем тут загадочный чат Избранное в национальном мессенджере.

Что такое Избранное в MAX

Избранное в MAX — это личная папка пользователя. Поскольку национальный мессенджер автоматически заливает все данные в облако, ее можно использовать для хранения информации. Причем любой.

Добавить в Избранное MAX можно собственные мысли, файлы и сообщения других. Зачем? Чтобы пересматривать их в будущем, а не искать среди тонн чатов и каналов. Добавить в Избранное — это и означает отправить сообщение в MAX самому себе.

Где находится Избранное в MAX

Избранное в мессенджере MAX представляет собой отдельный чат, который отображается среди других. Вы можете найти его, пролистав весь список, или воспользовавшись поиском.

Внутри вас ждут те самые «сохраненки», которые будут залиты в облако MAX и доступны третьим лицам, согласно политике конфиденциальности национального мессенджера. Стоит ли туда что-то добавлять — решайте сами.

Как отправить сообщение себе в MAX

Добавить в Избранное MAX можно несколькими способами. Базовый вариант — открыть соответствующий чат и написать сообщение, при необходимости сопроводив его файлом.

Файлы с телефона сохранить в Избранном MAX можно и без предварительного запуска мессенджера. Для этого нужно:

Выделить файл в «Галерее» или «Проводнике». Нажать кнопку «Поделиться». Выбрать MAX, а затем — «Избранное».

Наконец, есть возможность делать репосты в MAX самому себе. С этой целью нужно:

Зажать палец на сообщении в стороннем чате или канале. Нажать кнопку пересылки. Выбрать «Избранное». Подтвердить отправку.

При желании вы можете удалить из Избранного в MAX любое сообщение и файл точно так же, как это делается в других чатах. Но учтите, что затем восстановить запись не получится.