Как в WhatsApp на Android отправлять сообщения себе

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Герман Вологжанин

Пользователям Telegram уже давно известна функция «Избранное», позволяющая отправлять сообщения себе. Поначалу она кажется бессмысленной, однако в действительности имеет практическую пользу. Чат с собой можно использовать в качестве заметок и персонального хранилища, что наверняка многим пригодится. Но где избранное в WhatsApp? Создатели мессенджера внедрили эту функцию лишь в 2022 году, а сейчас мы покажем, как отправить сообщение себе в WhatsApp.

Как в WhatsApp на Android отправлять сообщения себе. Учимся писать себе в WhatsApp. Фото.

Учимся писать себе в WhatsApp

Как отправить сообщение себе в Ватсап

Чтобы отправить себе в Ватсапе, нужно найти чат с собой. Вот, как это сделать:

  1. На экране чатов нажмите кнопку поиска.
  2. Введите свой номер телефона или имя аккаунта.
  3. Откройте найденный чат.
  4. Введите текст, прикрепите фото или другой файл, после чего нажмите кнопку отправки.
Как отправить сообщение себе в Ватсап. Чат с собой еще нужно постараться отыскать. Фото.

Чат с собой еще нужно постараться отыскать

Сообщение моментально появится в чате. То же самое касается случаев, когда вы пересылаете сообщения себе в Ватсапе. Эта функция тоже доступна пользователям мессенджера.

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Как закрепить чат с собой в Ватсапе

Чат с собой в Ватсапе очень легко потерять, когда его сдвигают вниз переписки с контактами, а искать то самое «Избранное» не очень удобно. Для упрощения поиска рекомендуется закрепить чат:

  1. Найдите свой чат.
  2. Задержите на нем палец, пока не появится меню.
  3. Нажмите кнопку со скрепкой.
Как закрепить чат с собой в Ватсапе. Так будет легче найти чат. Фото.

Так будет легче найти чат

Теперь сообщения себе в Ватсапе будут отображаться в самом верху, и вы никогда не потеряете личную переписку. Но при желании ее можно открепить, выполнив действия, которые были описаны выше.

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