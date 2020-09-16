Как вернуть деньги за подписку в Google Play

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google называет Google Play самым безопасным источником приложений для Android, по факту даже там время от времени попадается вредоносное ПО. Это могут быть рекламные вирусы, так же известные, как adware, приложения-шпионы, а также программы-вымогатели, которые подписывают пользователей на платные сервисы. Но если первые две категории, хоть и раздражают, по факту не лишают вас ничего материального. А вот непроизвольное оформление абонемента – лишает, и ещё как. Рассказываю, как вернуть деньги за списанную подписку.

Подписка в Google Play

Отменить подписку и вернуть за неё деньги не так уж и сложно

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Начнём с того, что Google, в отличие от Apple, куда лояльнее относится к возвратам, рассматривая цифровые товары как обычные и давая потребителям возможность сдать их назад. Поэтому вы можете, купив приложение, вернуть за него деньги, если оно чем-то вас не устроило. Подать заявку на возврат можно в течение 2 недель с момента покупки и потраченную сумму вам вернут в полном размере. Но если с приложениями всё в целом понятно, то вот как быть с подписками, тем более, если плата за них списывается уже давно, — не очень.

Как отменить подписку и вернуть деньги

Для начала нужно отменить действующую подписку. Это сделать проще всего.

  • Перейдите по этой ссылке в меню «Мои подписки»;
  • Найдите в списке подписку, которую хотите отменить;
Заказы в Google Play

На этой странице можно запросить возврат

  • Нажмите на кнопку «Отменить» напротив выбранной подписки;
  • После этого перейдите по этой ссылке в меню совершёнными операциями;
  • Откройте вкладку «История заказов» и найдите подписку, которая оплачивалась без вашего ведома;
  • Напротив подписки нажмите на значок «Ещё» (четыре вертикальные точки);
Подписки

У меня сейчас нет подписок, но у вас тут обязательно должен быть полный список

  • Нажмите «Запросить возврат средств» или «Сообщить о проблеме»;
  • Опишите проблему, если возвращаете деньги за старую подписку, и отправьте сообщение.

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Как правило, возврат происходит в течение 15 минут, но иногда Google, чтобы проверить все данные, может понадобиться до двух рабочих дней. Столько требуется в ситуациях, если вы подаёте заявку на возврат денег за подписку, которая уже истекла либо оплачивалась когда-то в прошлом. В этом случае Google придётся проверить действительно ли вы оформляли подписку или это сделал вредоносный скрипт. Если информация о несанкционированном оформлении подписки подтвердится, вам вернут деньги.

Как оспорить платёж в банке

Важно понимать, что, если срок действия подписки уже истёк, а вы оформили её случайно, даже если не помните этого, Google имеет право отказать вам в возврате. В этом случае можно попробовать обратиться в вышестоящую инстанцию за оспариванием платежа. В нашем случае данной инстанцией, которая будет отвечать за возврат, является банк, платёжной картой которого вы оплачивали подписку.

  • Найдите в приложении своего банка платёж за подписку;
  • Откройте его и нажмите «Оспорить операцию» (если кнопки нет, сразу пишите в чат);
Чарджбэк

Подача заявки на чарджбэк во многих банках сильно усложнена

  • Расскажите оператору в чате, почему хотите оспорить платёж, и обязательно укажите, что вас обманули;
  • Сообщите дополнительную информацию, если её запросят, и ждите ответа.

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Разумеется, указывать, что вас обманули, нужно только в том случае, если вы не оформляли эту подписку. Ведь если выяснится обратное, ваш платёж не вернут. Операция по оспариванию платежа называется чарджбэк и является очень серьёзной с точки зрения усилий, которые прикладываются к её организации. Когда вы подаёте заявку на чарджбэк, ваш банк привлекает к разбирательству платёжную систему MasterCard или Visa, в зависимости от того, под эгидой которой была выпущена ваша карта. Весь процесс может занять до полутора месяцев. По итогам расследования вам пришлют отчёт, а продавца, если он действительно виновен, оштрафуют.

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