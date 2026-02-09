Как вернуть старый Telegram на Android после обновления дизайна

В прошедший уик-энд команда Павла Дурова выпустила обновление 12.4, из-за чего у миллионов пользователей Android-устройств полностью изменился дизайн Telegram. Кому-то апдейт пришелся по вкусу, кто-то постепенно начал привыкать, но большинство до сих пор находится в шоке от изменений. Искать привычные пункты меню стало неудобно, а потому так и хочется вернуть старый дизайн Telegram.
Что случилось с Telegram на Android
Новый дизайн Telegram — это унификация внешнего вида мессенджера, который изначально претерпел серьезные изменения с выходом iOS 26. Команда Павла Дурова адаптировала приложение под дизайн системы Liquid Glass, и еще в октябре 2025 года выпустила соответствующий апдейт для Apple iPhone.
Как и для чего Дуров переделал дизайн Telegram на Android
Теперь настал черед Android. По сути, разработчики просто сделали приложение таким же, каким его уже несколько месяцев видят владельцы айфоны, и в таком направлении мессенджер продолжит двигаться дальше. Но в случае, если вам не нравится новый дизайн Telegram, вы можете вернуть старый.
Как вернуть старый дизайн Telegram
Новый дизайн появился в версии приложения 12.4. Следовательно, чтобы вернуть старый интерфейс Telegram, необходимо поставить предыдущую сборку (например, 12.3). Но для начала нужно удалить текущую версию приложения:
- Задержите палец на иконке Telegram.
- В контекстном окне выберите опцию «Удалить».
- Подтвердите удаление.
После удаления новой версии Telegram исчезнут все секретные чаты, однако ваша обычная переписка, группы и каналы останутся в доступе, так как по умолчанию мессенджер не использует сквозное шифрование.
Следующий этап — установка Telegram 12.3. Сделать это получится только посредством APK-файла. Загрузить его можно через специализированные ресурсы вроде APKPure.
После загрузки APK-файла останется сделать несколько шагов, чтобы вернуть старый Telegram:
- Откройте APK-файл.
- Нажмите кнопку «Установить».
- Подтвердите установку из неизвестных источников, если это потребуется.
При возникновении проблем обратитесь к нашему тексту, где мы подробно рассказывали, как открыть APK на Android. Там представлены способы устранения самых ошибок, которые возникают на пути установки через неизвестные источники.
Как отключить обновление Telegram
Даже после установки старой версии Telegram мессенджер в любой момент может обновиться самостоятельно. Чтобы этого не произошло, сделайте следующее:
- Запустите Google Play.
- Найдите Telegram.
- Перейдя на страницу приложения, нажмите на «три точки» в правом верхнем углу.
- Снимите галочку с пункта «Автообновление».
Так вы сможете заморозить старую версию Telegram на Android. Но учтите, что тогда вам будут недоступны новые функции мессенджера, включая возможность бесплатно выкладывать сторис, а еще вы не сможете читать некоторые сообщения. Для этого все-таки придется пересилить себя и обновить Telegram на Android.