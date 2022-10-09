Как включить активный экран Xiaomi и снять ограничение 10 секунд

Смартфон является устройством, позволяющим нам оставаться в курсе событий. В частности, следить за временем. Но обычно, когда мы блокируем экран, часы исчезают, а при использовании беззвучного режима даже не удается понять, что пришло сообщение. Эта проблема была решена добавлением функции Always On Display, от которой долгое время отказывалась компания Apple, но в конечном итоге и она не смогла устоять. Аналогичная опция уже не первый год присутствует на смартфонах Xiaomi, где она называется Активный экран.

Как следует из названия функции, она позволяет оставлять дисплей смартфона постоянно включенным, чтобы даже на заблокированном экране вы могли непрерывно следить за временем, уведомлениями и другой важной информацией, которая должна быть всегда под рукой. В отличие от обычного экрана блокировки, Always On Display задействует далеко не всю площадь матрицы, и это помогает экономить энергию.

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В то же время активный экран Xiaomi имеет ряд недостатков, связанных с автоматическим отключением функции и с ее недоступностью на некоторых устройствах. Сегодня мы разберемся, как включить Always On Display на Xiaomi и снять все ограничения, мешающие в полном объеме использовать функции AOD.

Смартфоны Xiaomi с AMOLED

На смартфонах Xiaomi, как и на устройствах других компаний, Always On Display работает только в комбинации с AMOLED-экранами. Если на вашем гаджете используется IPS-панель, вы не сможете включить активный экран. Это ограничение можно обойти, о чем я обязательно расскажу, но чуточку позже, поскольку в первую очередь нужно выделить AMOLED смартфоны Xiaomi:

Все эти устройства есть в продаже. Поэтому, если вдруг для вас функция Always On Display является очень важной, присмотритесь к рекомендованным моделям, благо мы о них неоднократно писали. Но учтите, что на многих Xiaomi активный экран имеет ограничение 10 секунд, из-за которого AOD постоянно отключается.

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Полноценный Always On Display доступен только на флагманах Xiaomi и ее суббрендов. На Redmi всегда действует ограничение в 10 секунд, а на каком-нибудь POCO F4, Black Shark 5 или Xiaomi 12 AOD будет доступен во всей красе. Подобный подход никак не связан с производительностью процессоров. Чистый маркетинг и ничего больше.

Активный экран Xiaomi — как включить

Теперь пришло время поговорить о том, как сделать активный экран, если у вас в руках Xiaomi с AMOLED-дисплеем. Чтобы включить Always On Display, сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка», а затем — «Активный экран». Активируйте соответствующий переключатель.

Если вы постараетесь сделать то же самое на смартфоне с IPS-экраном, то вместо раздела «Активный экран и блокировка» увидите пункт меню «Блокировка экрана», где нет ничего связанного с AOD.

Но вернемся к смартфонам с AMOLED-экранами и немного поговорим про настройку Always On Display. Xiaomi предлагает несколько вотчфейсов. Некоторые из них поддаются кастомизации. К примеру, вы можете регулировать отображение времени и других элементов на активном экране, изменить цвет шрифта и даже выбрать свое изображение для AOD.

Конечно, набор стилей активного экрана кто-то из вас назовет ограниченным. Но, во-первых, с обновлениями MIUI их список пополняется. Во-вторых, не забывайте, что смартфоны Xiaomi работают на операционной системе Android — значит, имеют ряд возможностей кастомизации помимо встроенных средств.

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Оптимизация MIUI и активный экран

Ранее я уже говорил, что на большинстве смартфонов Xiaomi с AMOLED активный экран ограничен 10-ю секундами работы, и связано это отнюдь не с производительностью процессора или слабым аккумулятором, а с функциональным разделением бюджетных и флагманских моделей. Чтобы Always On Display работал постоянно, нужно:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «О телефоне» и активировать режим разработчика, несколько раз тапнув по версии MIUI. Поочередно открыть «Расширенные настройки» и «Для разработчиков». Пролистать меню вниз и отключить функцию «Оптимизация MIUI».

Отключив оптимизацию MIUI, вы снимите ограничение времени работы активного экрана, хотя в соответствующем меню настроек продолжит отображаться уведомление о действии AOD в течение 10 секунд. Нажмите кнопку блокировки и сами убедитесь в том, что теперь Always On Display работает постоянно.

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Повлияет ли это на смартфон? К сожалению, да. Оптимизация MIUI не только ограничивает время работы активного экрана, но и лишние фоновые процессы. Без нее устройство будет разряжаться быстрее. Конкретные показатели зависят от модели вашего смартфона и емкости его аккумулятора.

Приложения Always On Display

Если вы не хотите отключать оптимизацию MIUI, желаете попробовать Always On Display на IPS или протестировать другие вотчфейсы, установите одно из следующих приложений:

Все программы работают по схожему принципу, позволяют гибко настроить Always On Display и включить опцию на любом смартфоне, а не только на Xiaomi. Главное — не забыть выдать приложению все запрашиваемые разрешения. Тогда, заблокировав экран, вы увидите постоянно отображаемый вотчфейс.

Лучше всего использовать подобные приложения на AMOLED-экранах. В комбинации с IPS работа AOD намного сильнее скажется на автономности устройства, и вы быстро поймете, что Always On Display — не такая уж полезная функция. А вы пользуетесь активным экраном на Xiaomi?