Как включить безопасный режим в MAX и защитить себя в национальном мессенджере

Приложение MAX, о котором говорят из каждого утюга, вызывает много опасений у рядовых пользователей, и это вполне логично. Людей буквально вынуждают переходить в национальный мессенджер, ограничивая работу конкурентов и переводя сюда рабочие чаты. Разумеется, подобный подход вызывает подозрения у пользователей: не случайно же всех собирают здесь. Но как быть, если хочется просто общаться, не переживая о прослушке и слежке? Чтобы хоть немного успокоить людей, в мессенджер добавили безопасный режим MAX. Разберемся, как он работает и от чего защищает.

Что такое безопасный режим в MAX

Безопасный режим в MAX — это функция, одновременно включающая сразу несколько настроек приватности. А именно:

профиль не показывается в поиске;

входящие звонки только от своих контактов;

приглашение в чаты только от знакомых;

фильтр контента («безопасные» посты и каналы).

Каждую из перечисленных настроек можно включить по отдельности, но безопасный режим позволяет сделать это одним нажатием, не тратя время на поиск каждой конкретной функции.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Такой режим работы MAX исключает ваше общение с незнакомцами, позволяя тем самым защититься от мошенников, однако никак не влияет на сбор и передачу информации о вас самим мессенджером. Все его разрешения остаются в силе, и отключить слежку в MAX не получится.

Как включить безопасный режим в MAX

Если сбор и обработка данных со стороны мессенджера вас не беспокоит, то можете включить безопасный режим MAX, чтобы хотя бы защититься от мошенников, которые активно осваивают новую для себя площадку:

Запустите MAX. Откройте вкладку «Профиль» в правом нижнем углу. Перейдите в раздел «Приватность». Активируйте переключатель «Безопасный режим» и нажмите кнопку «Включить».

После нажатия кнопки изменения вступят в силу, и вы сможете чувствовать себя в относительной безопасности. Пишите в телеграм-чат AndroidInsider.ru, удалось ли вам побороть свои страхи относительно MAX при помощи этой функции.