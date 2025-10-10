Как включить безопасный режим в MAX и защитить себя в национальном мессенджере

Герман Вологжанин

Приложение MAX, о котором говорят из каждого утюга, вызывает много опасений у рядовых пользователей, и это вполне логично. Людей буквально вынуждают переходить в национальный мессенджер, ограничивая работу конкурентов и переводя сюда рабочие чаты. Разумеется, подобный подход вызывает подозрения у пользователей: не случайно же всех собирают здесь. Но как быть, если хочется просто общаться, не переживая о прослушке и слежке? Чтобы хоть немного успокоить людей, в мессенджер добавили безопасный режим MAX. Разберемся, как он работает и от чего защищает.

Как включить безопасный режим в MAX и защитить себя в национальном мессенджере. Делаем MAX безопасным (насколько это возможно). Фото.

Делаем MAX безопасным (насколько это возможно)

Что такое безопасный режим в MAX

Безопасный режим в MAX — это функция, одновременно включающая сразу несколько настроек приватности. А именно:

  • профиль не показывается в поиске;
  • входящие звонки только от своих контактов;
  • приглашение в чаты только от знакомых;
  • фильтр контента («безопасные» посты и каналы).

Каждую из перечисленных настроек можно включить по отдельности, но безопасный режим позволяет сделать это одним нажатием, не тратя время на поиск каждой конкретной функции.

Такой режим работы MAX исключает ваше общение с незнакомцами, позволяя тем самым защититься от мошенников, однако никак не влияет на сбор и передачу информации о вас самим мессенджером. Все его разрешения остаются в силе, и отключить слежку в MAX не получится.

Как включить безопасный режим в MAX

Если сбор и обработка данных со стороны мессенджера вас не беспокоит, то можете включить безопасный режим MAX, чтобы хотя бы защититься от мошенников, которые активно осваивают новую для себя площадку:

  1. Запустите MAX.
  2. Откройте вкладку «Профиль» в правом нижнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Приватность».
  4. Активируйте переключатель «Безопасный режим» и нажмите кнопку «Включить».
Как включить безопасный режим в MAX. Безопасный режим защищает от обычных пользователей, но не от MAX. Фото.

Безопасный режим защищает от обычных пользователей, но не от MAX

После нажатия кнопки изменения вступят в силу, и вы сможете чувствовать себя в относительной безопасности. Пишите в телеграм-чат AndroidInsider.ru, удалось ли вам побороть свои страхи относительно MAX при помощи этой функции.

