Защита смартфона для многих является приоритетом. Это неудивительно, учитывая, что мы храним в нем всю свою жизнь. Контакты, банковские карты, пароли, приватную переписку, документы по работе и многое-многое другое. Все это надо как-то защитить. Для этого производители придумывают большое количество степеней защиты. Пароль, графический ключ, сканирование лица, отпечаток пальцев, сканирование сетчатки… Все это хорошо, но царь всех паролей — это простой пин-код. Его надо ставить на все, что только можно, включая SIM-карту. Давайте-ка объясню, зачем. А заодно расскажу, как его включить и как выключить, если вам это будет надо.

Для чего нужен пин-код телефона?

Ответ немного банален. Пин-код телефона нужен для того, чтобы сохранить его в безопасности и чтобы никто не получил доступ к содержимому вашего гаджета.

Также он нужен для того, чтобы вы могли активировать систему разблокировки по лицу или отпечатку пальцев. Прежде, чем их настроить, надо будет задать пин-код (или другой вид пароля). Эту нужно на тот случай, если биометрический метод разблокировки не сработает. Например, вы порежете палец.

Пин-код, как запасное средство разблокировки, спасает сейчас во время пандемии коронавируса. Выходя их дома в маске, не хочется каждый раз снимать ее для того, чтобы разблокировать смартфон. А зимой или во время занятий спортом может быть неудобно пользоваться сканером отпечатков. У меня комбо бывает летом, когда я еду на мотоцикле и останавливаюсь прочитать СМС. Перчатки с кевларовой нитью работают с сенсорным экраном, но закрывают отпечатки. А шлем закрывает лицо.

Как включить пин-код на смартфоне

Если при активации смартфона не задали пин-код или средство связи вам уже досталось активированным, вы можете задать нужный пин-код.

Для этого надо перейти в настройки, найти раздел ”Безопасность”, далее ”Блокировка экрана”. Если пароли у вас были отключены, вы сможете выбрать любой способ из предложенных. Если способ блокировки был включен, то вас попросят ввести пин-код, после чего можно будет выбрать пункт ”Нет” в выборе способа блокировки и снять защиту. Останется только подтвердить, что вы осознаете опасность.

Иногда названия пунктов могут отличаться, в зависимости от производителя. Например, в смартфонах Huawei и Honor настройка пароля вынесена в основное меню. Надо будет выбрать пункт ”Биометрические данные и пароли”, далее ”Пароль экрана блокировки”. Там вы можете его включить и задать нужные цифры. Если хотите включить биометрическую разблокировку, заходите в соответствующий пункт и активируете ее. Надо будет только задать пин-код перед активацией биометрических средств блокировки.

Чтобы отключить защиту, надо будет зайти в тот пункт настройки, который вам нужен, и отключить все, что надо. Перед отключением вас попросят ввести пин-код.

Если вам надо настроить не пин-код, а новый смартфон, вот хорошая инструкция.

Зачем нужен пин-код сим-карты?

Представьте себе такую ситуацию… Вы шли по улице, зашли куда-то и не заметили, как у вас украли смартфон. Например, в кинотеатре, театре или еще лучше, в аэропорту. То есть тогда, когда вы долго не сможете что-то сделать для блокировки симки.

С одной стороны, можно не бояться. Смартфон заблокирован. Его, конечно, жалко, но воспользоваться привязанными к нему картами никто не сможет — все, какие только можно, пароли включены. Но есть одна лазейка.

Вор просто достанет симку из вашего телефона, вставит ее в другое устройство и наберет свой номер. Так он узнает, какой номер телефона у вас. После этого он пойдет по сайтам банков в попытках восстановить ”забытый” пароль от личного кабинета. Долго искать не придется, так как проверить Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф и Райффайзен Банк будет достаточно. Если время позволяет, можно проверить еще несколько вариантов.

После этого будет делом техники вывести все деньги, используя для подтверждения ваши же СМСки. Схема очень проста и изящна. Вы в это время будете смотреть кино или лететь на отдых, даже не зная, что что-то не так.

Для того, чтобы исключить такие ситуации, надо просто поставить пин-код на симку. Я уже уже рассказывал об этом подробно, но вкратце повторюсь. Даже банальных 9876 уже может быть достаточно для того, чтобы вор не угадал цифры с трех раз перед блокировкой карточки.

Если вы не включили пин-код на симку, первым делом звоните оператору или идите в салон связи и блокируйте ее. Практика показывает, что пользователи относятся к этому слишком расслабленно. А еще нельзя покупать симки в переходе.

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Как включить пин-код на симке

Для того, чтобы защитить симку пин-кодом (лучше поздно, чем никогда), надо перейти в настройки смартфона, выбрать пункт ”Безопасность”, далее ”Дополнительные настройки”, потом ”Шифрование и учетные данные”. Теперь можно выбрать симку и настроить для нее пин-код.

Лично я давно пользуюсь всеми блокировками и вам советую. Они как ремень безопасности делаются не для того, чтобы были, а для вашей безопасности. Защиту симки тоже, хоть мы и считаем это пережитком прошлого. Но сейчас это стало как никогда актуально. Помните об этом.