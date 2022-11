Как включить индикатор уведомлений на телефоне. Все способы

У многих смартфонов есть очень полезная штука — индикатор уведомлений. Работает она следующим образом: допустим, вы отошли от своего устройства в момент, когда пришло сообщение, из-за чего не услышали оповещение, но мигающая лампочка подсказывает, что аппарат нужно разблокировать для прочтения СМС. По умолчанию индикатор может быть выключен, а на современных устройствах он и вовсе отсутствует. Поэтому предлагаю вашему вниманию несколько способов, как включить индикатор уведомлений, в том числе и на случай, если его физически нет.

Как включить индикатор уведомлений

Вообще, индикатор уведомлений на Самсунг и на любом другом смартфоне должен работать по умолчанию. Если вы заметили, что световая индикация отсутствует, сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Световой индикатор». Активируйте опцию «Световая индикация».

Если у вас все равно не работает индикатор уведомлений, то есть вероятность засорения динамика, так как именно в этом месте чаще всего размещается светодиод. Ну а отсутствие опции включения мини-лампочки в настройках заставляет отдельно рассмотреть способы замены индикатора на смартфонах без него.

Как сделать индикатор уведомлений

В 2022 году смартфоны с индикатором уведомлений — большая редкость, и на то есть несколько причин. Главная из них — минимальные рамки дисплея, физически не позволяющие разместить светодиод. Впрочем, это не является серьезной проблемой, так как существуют варианты настроить индикатор уведомлений даже без самой лампочки.

Пробуждать для показа уведомлений

В некотором смысле заменить индикатор может опция пробуждения экрана для показа уведомлений. Конечно, вариант не самый оптимальный, зато доступен на любом смартфоне:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Блокировка экрана». Включите функцию «Пробуждать для показа уведомлений».

Также рекомендую активировать опцию «Двойное касание для включения и отключения экрана». С ее помощью вы можете дважды коснуться дисплея заблокированного смартфона, чтобы проверить наличие уведомлений.

Как включить вспышку на уведомления

Чуть более рациональным вариантом замены выглядит вспышка при уведомлении. Ну а что? Вспышка — такой же светодиод, пускай и более мощный. Так почему бы с ее помощью не заменить индикатор? Для выполнения этой задачи рекомендую установить приложение Flash Alerts 2. В нем представлено огромное количество настроек вспышки. В частности, можно задать частоту миганий.

Также не исключено, что опция доступна на вашем смартфоне и без использования дополнительных программ. Прочитайте наш материал о настройках вспышки, где в том числе рассказывается об этом.

Эффект уведомления на телефоне

На некоторых смартфонах можно настроить эффект уведомлений. И вот это уже полноценная замена индикатору. Правда, доступна она только на устройствах с AMOLED-экранами. Но на всякий случай все равно проверьте, есть ли такая функция на вашем телефоне:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Уведомления и Центр управления», а затем — «Эффект уведомлений». Выберите предпочитаемый эффект анимации.

Это не единственная настройка уведомлений, которая может понадобиться вам в процессе эксплуатации смартфона. С дополнительными фишками можете ознакомиться здесь.

Как включить Always On Display

Еще более полезной для вас может оказаться функция Always On Display, которая на многих смартфонах именуется как активный экран. Суть ее работы заключается в том, что даже на дисплее заблокированного устройства постоянно отображается информация о времени и о поступивших уведомлениях. Ну чем не индикатор? Чтобы включить Always On Display, действуйте по инструкции:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка». Выберите шаблон AOD.

Как и эффекты уведомлений, Always On Display доступен только на телефонах с AMOLED-экраном. Кроме того, на некоторых устройствах работа AOD ограничена несколькими секундами. Однако все эти ограничения можно снять, о чем я рассказывал в материале про активный экран Xiaomi.

Приложение индикатор уведомлений на Андроид

Как бы то ни было, все способы, описанные выше, не могут в полной мере заменить индикатор уведомлений. Да, вы будете видеть информацию об оповещениях, однако никакой лампочки не появится. Поэтому, возможно, лучшим вариантом выхода из ситуации является использование специальных приложений индикатора уведомлений вроде NotifyBuddy.

Подробности об этой программе вы можете узнать здесь, ну а я лишь вкратце обрисую принцип ее работы.

Функционирует она как Always On Display, в связи с чем на смартфоне с IPS-экраном NotifyBuddy станет причиной ухудшения автономности. В отличие от AOD, приложение выводит на активный экран только точку, которая отображается исключительно при поступлении уведомлений.