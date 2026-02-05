В YouTube появился встроенный переводчик: как смотреть англоязычные видео на русском

Кирилл Пироженко

YouTube тихо, без громких анонсов, сделал шаг, который может сильно изменить то, как мы смотрим видео на платформе. Перевод видео с помощью ИИ, о котором Google говорил ещё в 2024 году, теперь официально доступен всем и сразу на 27 языках. Причём речь уже не просто о механическом переводе голоса, а о попытке передать интонации, эмоции и даже ритм речи автора.

В YouTube появился встроенный переводчик: как смотреть англоязычные видео на русском.

Перевод теперь доступен всем пользователям

Перевод видео с Ютуба

Идея проста. Вы открываете видео на иностранном языке и сможете посмотреть его на русском, даже если автор не сделал дополнительную звуковую дорожку. Теперь ИИ переведет видео автоматически. Работает это так:

Перевод видео с Ютуба.

Если включен дубляж, то под названием видео появится соответствующая пометка

  1. Запускаете иностранное видео на YouTube;
  2. Нажимаете на шестерёнку и выбираете пункт «Звуковая дорожка»;
  3. Ставите галочку на русский язык и получаете переведенное видео.

Обратите внимание, что автор должен разрешить автодубляж. В противном случае придется наслаждаться оригинальным звуком и субтитрами в лучшем случае. Для зрителей это означает меньше субтитров и больше комфорта. Для авторов — потенциально новую аудиторию без необходимости самим записывать переводы.

По данным YouTube, только в декабре более шести миллионов человек ежедневно смотрели ИИ-дублированные видео минимум по 10 минут. Это важный момент: платформа подчёркивает, что автодубляж не вредит продвижению ролика, а наоборот, может улучшить его обнаружение в других странах. Если автору не нравится результат, функцию можно полностью отключить или заменить ИИ-озвучку собственной.

Язык видео на Ютубе

Для зрителей YouTube добавил ещё одну важную настройку — «Предпочтительные языки». Теперь можно вручную указать, на каких языках вы хотите смотреть видео. Платформа будет учитывать это при выборе аудиодорожки, заголовков и описаний. Если ролик уже доступен на одном из выбранных языков, YouTube не будет навязывать ИИ-дубляж и оставит оригинальный звук. Настройка работает на Android, iOS и в веб-версии. Вот как ее найти:

Язык видео на Ютубе.

Предпочитаемые языки можно выбрать в настройках

  1. В правом верхнем углу главной страницы YouTube нажмите на три горизонтальные полоски;
  2. Перейдите в настройки и выберите раздел «Воспроизведение»;
  3. В блоке «Предпочитаемые языки» нажмите «Добавление и изменение языков» и поставьте галочку на «Русский».

В сухом остатке всё выглядит так. YouTube постепенно превращается в платформу, где языковой барьер перестаёт быть проблемой. Да, ИИ всё ещё может ошибаться с эмоциями и контекстом. Но уже сейчас это инструмент, который расширяет аудиторию и делает контент доступнее. И, судя по темпу обновлений, это только начало.

