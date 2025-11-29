Как включить полезную функцию «Обвести и найти» на Android, и что она даст

Герман Вологжанин

В начале 2024 года компания Google анонсировала функцию Circle to Search (в русскоязычной локализации — «Обвести и найти»). Изначально она была доступна на смартфонах Pixel, чуть позже добралась до флагманов Samsung, а сейчас присутствует на устройствах почти всех известных производителей. И, надо сказать, Circle to Search пользуется большой популярностью, ведь это — совершенно новый способ взаимодействия со смартфоном, который не ограничивается одним лишь поиском по фото. Рассказываем, как включить функцию «Обвести и найти» и правильно с ней работать.

Как включить полезную функцию «Обвести и найти» на Android, и что она даст. Функция уже доступна на десятках разных смартфонов. Изображение: Xiaomi. Фото.

Функция уже доступна на десятках разных смартфонов. Изображение: Xiaomi

Что умеет функция Circle to Search

Circle to Search — это встроенный инструмент Android, позволяющий обвести пальцем любой предмет на экране и моментально получить результаты поиска Google. Она доступна на смартфонах разных производителей, но преимущественно на моделях флагманского сегмента.

Помимо возможности обвести и найти любой объект функция Circle to Search позволяет выполнить поиск песни, играющей на смартфоне, или перевести приложение на русский язык.

Что умеет функция Circle to Search. У функции Circle to Search много возможностей. Фото.

У функции Circle to Search много возможностей

Для стабильной работы функции «Обвести и найти» нужно убедиться, что на смартфоне установлена актуальная версия приложения Google, а в настройках активирована соответствующая опция.

Как включить Circle to Search на телефоне

Как правило, круг для поиска включен на Android по умолчанию. То есть он изначально работает на смартфоне. Но перед началом использования лучше самостоятельно убедиться и включить функцию «Обвести и найти»:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Управление системой», а затем — «Навигация в системе».
  3. Активируйте переключатель «Обвести и найти».
Как включить Circle to Search на телефоне. Обычно функция включена по умолчанию. Фото.

Обычно функция включена по умолчанию

Обратите внимание, что в зависимости от производителя смартфона может отличаться как название функции («Обведи и найди», «Circle to Search», «Круг для поиска»), так и ее расположение (на Samsung она скрывается в разделе «Дисплей»). Поэтому при возникновении проблем используйте строку поиска в настройках телефона.

Если все-таки нет функции Circle to Search, то ваш смартфон не входит в список поддерживаемых устройств. Возможно, совместимость появится в будущем, но это не гарантировано. Поэтому при необходимости вы можете скачать Circle to Searchстороннее приложение, активирующее круг для поиска даже на несовместимых устройствах.

Как пользоваться функцией «Обвести и найти»

Теперь главное. Для запуска Circle to Search нужно нажать и удерживать панель индикатора (управление жестами) или кружок (управление кнопками) до появления на экране интерфейса «Обвести и найти».

Как пользоваться функцией «Обвести и найти». Запуск функции отличается в зависимости от выбранного типа управления. Фото.

Запуск функции отличается в зависимости от выбранного типа управления

Далее перед вами откроются возможности поиска музыки, перевода страницы и, разумеется, выделения информации движением пальца. Выделите объект, и Circle to Search найдет информацию о нем посредством Google.

Как пользоваться функцией «Обвести и найти». Все возможности Circle to Search появятся на экране. Фото.

Все возможности Circle to Search появятся на экране

Обратите внимание, что Circle to Search работает только при использовании панели индикатора и кнопок Android. Если на вашем смартфоне установлено управление жестами, но полоска снизу отключена, функция «Обвести и найти» будет недоступна.

