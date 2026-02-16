Как сделать экран смартфона матовым без пленок? Достаточно включить секретный режим в HyperOS

Обычно режим чтения на смартфоне — это просто теплая подсветка. Так называемый фильтр синего света, при котором экран становится чуть желтее, а глаза устают меньше. Но в HyperOS есть настройка интереснее: режим Paper Mode, который не просто меняет цветовую температуру, а делает картинку визуально приятнее, как будто ее распечатали на матовой бумаге. Как это работает?

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Экраны современных смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров и других гаджетов излучают синий свет. Не тот, который вы видите, когда на экране реально демонстрируется что-то синее. То синее излучение, о котором сейчас идет речь, невидимое и воспринимается только организмом на подсознании. И оно вредное, так что при длительном воздействии может оказывать влияние на здоровье. Самые частые симптомы перенасыщения синим излучением:

бессонница

сухость в глазах

повреждение сетчатки

Но есть, как ни странно, и польза: в безопасных дозах синее излучение дает мозгу команду на активность, увеличивает концентрацию внимания и улучшает настроение за счет выработки серотонина.

В общем, днем это излучение не так пагубно, как ночью. Поэтому перед сном не рекомендуется пользоваться гаджетами. Но, если вы не можете расстаться с экраном даже в кровати, то можно хотя бы сократить уровень выбросов этого вредного излучения. Для этого существует фильтр, который включается в настройках телефона. А у Xiaomi он еще и с дополнительной функцией, которую можно включить в специальном меню.

Что такое Paper Mode в смартфонах Xiaomi

Стандартный режим чтения (фильтр синего света) работает по-простому: уводит баланс белого в теплые тона и приглушает синий. А вот Paper Mode делает другое — он добавляет зернистость пикселям. Из-за этого текст и фон выглядят менее резкими и “стеклянными”, так что глазам проще держать фокус на контрастных объектов.

Да, это не магия и не E-ink, а просто визуальный эффект, который имитирует бумажную фактуру. Кому-то такое зайдет, а кому-то покажется лишним. Но попробовать точно стоит.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как включить Paper Mode в HyperOS

Настройка спрятана глубоко и в обычном меню ее не видно. Но есть способ активировать скрытую функцию в HyperOS с помощью специальной утилиты:

Ставите приложение MemeOS Enhancer из Google Play.

Открываете раздел инструментов и переходите в Hidden Settings.

Находите пункт Paper Adjust V2 и включаете Paper Mode.

После этого в настройках телефона появится меню режима, где можно покрутить параметры эффекта. Чтобы проверить работу эффекта, откройте большой текст (книгу, статью на сайте, документ) и полистайте 10–15 минут. Если глазам реально стало проще и картинка кажется приятнее, оставляйте.

❗️Не забывайте подписываться на наш канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX. Там куда больше контента, чем на сайте, и работает он даже на стоянках

Если раздражает, отключите — теперь вы точно знаете, что матовые пленки и стекла на телефон вам тоже не подойдут. Кстати, в этой статье еще больше советов по работе с утилитой MemeOS.