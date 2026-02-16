Как сделать экран смартфона матовым без пленок? Достаточно включить секретный режим в HyperOS

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Обычно режим чтения на смартфоне — это просто теплая подсветка. Так называемый фильтр синего света, при котором экран становится чуть желтее, а глаза устают меньше. Но в HyperOS есть настройка интереснее: режим Paper Mode, который не просто меняет цветовую температуру, а делает картинку визуально приятнее, как будто ее распечатали на матовой бумаге. Как это работает?

Как сделать экран смартфона матовым без пленок? Достаточно включить секретный режим в HyperOS. Полезная настройка для тех, кто залипает в телефоне по ночам. Фото.

Полезная настройка для тех, кто залипает в телефоне по ночам

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Экраны современных смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров и других гаджетов излучают синий свет. Не тот, который вы видите, когда на экране реально демонстрируется что-то синее. То синее излучение, о котором сейчас идет речь, невидимое и воспринимается только организмом на подсознании. И оно вредное, так что при длительном воздействии может оказывать влияние на здоровье. Самые частые симптомы перенасыщения синим излучением:

  • бессонница
  • сухость в глазах
  • повреждение сетчатки

Но есть, как ни странно, и польза: в безопасных дозах синее излучение дает мозгу команду на активность, увеличивает концентрацию внимания и улучшает настроение за счет выработки серотонина.

В общем, днем это излучение не так пагубно, как ночью. Поэтому перед сном не рекомендуется пользоваться гаджетами. Но, если вы не можете расстаться с экраном даже в кровати, то можно хотя бы сократить уровень выбросов этого вредного излучения. Для этого существует фильтр, который включается в настройках телефона. А у Xiaomi он еще и с дополнительной функцией, которую можно включить в специальном меню.

Что такое Paper Mode в смартфонах Xiaomi

Стандартный режим чтения (фильтр синего света) работает по-простому: уводит баланс белого в теплые тона и приглушает синий. А вот Paper Mode делает другое — он добавляет зернистость пикселям. Из-за этого текст и фон выглядят менее резкими и “стеклянными”, так что глазам проще держать фокус на контрастных объектов.

Что такое Paper Mode в смартфонах Xiaomi. Вот, как выглядит экран смартфона со включенным режимом Paper Mode. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Вот, как выглядит экран смартфона со включенным режимом Paper Mode. Изображение: xiaomitime.com

Да, это не магия и не E-ink, а просто визуальный эффект, который имитирует бумажную фактуру. Кому-то такое зайдет, а кому-то покажется лишним. Но попробовать точно стоит.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как включить Paper Mode в HyperOS

Настройка спрятана глубоко и в обычном меню ее не видно. Но есть способ активировать скрытую функцию в HyperOS с помощью специальной утилиты:

Как включить Paper Mode в HyperOS. Для активации режима чтения нужно сделать это. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Для активации режима чтения нужно сделать это. Изображение: xiaomitime.com

  • Открываете раздел инструментов и переходите в Hidden Settings.
  • Находите пункт Paper Adjust V2 и включаете Paper Mode.
Как включить Paper Mode в HyperOS. Теперь в настройках режима чтения есть дополнительные настройки. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Теперь в настройках режима чтения есть дополнительные настройки. Изображение: xiaomitime.com

После этого в настройках телефона появится меню режима, где можно покрутить параметры эффекта. Чтобы проверить работу эффекта, откройте большой текст (книгу, статью на сайте, документ) и полистайте 10–15 минут. Если глазам реально стало проще и картинка кажется приятнее, оставляйте.

❗️Не забывайте подписываться на наш канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX. Там куда больше контента, чем на сайте, и работает он даже на стоянках

Если раздражает, отключите — теперь вы точно знаете, что матовые пленки и стекла на телефон вам тоже не подойдут. Кстати, в этой статье еще больше советов по работе с утилитой MemeOS.

Теги
Новости по теме
Все, что известно о смартфоне Xiaomi 17T — новом флагмане по народной цене
Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон
Как узнать, поддерживает ли смартфон eSIM
Лонгриды для вас
Xiaomi отзывает 150 000 Power Bank из-за их опасности для пользователей

В мире портативных зарядных устройств редко случаются инциденты такого масштаба, но когда они происходят, это серьезно затрагивает миллионы пользователей по всему миру. Компания Xiaomi объявила о масштабном отзыве почти 150 тысяч внешних аккумуляторов в Китае из-за серьезных рисков безопасности, включая возможность перегрева, возгорания и даже взрыва устройств. Это действительно опасно и стоит об этом знать.

Читать далее
Почему я купил смартфон vivo X300 после 5 лет на Xiaomi

С 2020 года в качестве основного смартфона я использовал Xiaomi. В моих руках побывали как бюджетные модели компании, так и флагманы, которые однажды привлекли меня отличным соотношением цены и характеристик, но в конечном итоге разочаровали. Череда проблем Xiaomi и отсутствие хоть каких-то положительных изменений в политике бренда вынудили меня отказаться от устройств компании и сделать выбор в пользу другого бренда. Так я приобрел смартфон vivo X300.

Читать далее
5 главных фишек обновления HyperOS 3 на Xiaomi

Несмотря на то, что оболочка HyperOS 3 до сих пор не представлена на глобальном рынке, ею уже активно пользуются жители Китая. Там она стала доступна еще в августе, и с тех пор у владельцев Xiaomi накопилось много впечатлений. Они говорят как достоинствах, так и о недостатках прошивки. Но мы решили собрать главные нововведения HyperOS 3, чтобы понять, к чему готовиться нам — пользователям глобальных версий Xiaomi.

Читать далее
Новости партнеров
Что будет, если роботы научатся чувствовать боль. Некоторые уже могут это
Что будет, если роботы научатся чувствовать боль. Некоторые уже могут это
Криптоинвесторы ждут публикации данных по инфляции в США. Как это скажется на Биткоине?
Криптоинвесторы ждут публикации данных по инфляции в США. Как это скажется на Биткоине?
Apple выпустит новый MacBook, который будет стоить дешевле Айфона
Apple выпустит новый MacBook, который будет стоить дешевле Айфона