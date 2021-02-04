Как включить режим чтения в Google Chrome

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что у Chrome много поклонников, лично я для себя много лет назад выбрал именно Safari. Я осознанно отказался от многих расширений, доступ к которым открывал фирменный браузер Google, но взамен получил более интуитивное решение с какими-то мелкими фишечками, которые с первого взгляда и не заметишь вовсе. Одной из таких фишек Safari – малоприметных, но чрезвычайно полезных – для меня всегда был режим чтения. Он скрывает все элементы сайта, в том числе рекламу, а вам выдаёт только текст и относящиеся к нему изображения. Недавно такую штуку завезли и в Google Chrome.

Reader Mode

Google добавила режим чтения в Chrome для удобства чтения

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На данном этапе режим чтения в Chrome недоступен в качестве штатной функции. Поэтому включить его можно только через экспериментальное меню. Google специально поступает так почти со всеми нововведениями, чтобы дать продвинутым пользователям и разработчикам возможность протестировать новые фишки ещё до того, как они поступят в релиз, не вынуждая их скачивать тестовую версию Chrome. Несмотря на то что режим чтения пока условно находится в состоянии беты, практика показывает, что работает он вполне исправно.

Как в хроме включить режим чтения

Чтобы активировать режим чтения, вам сначала необходимо сделать так, чтобы он появился в интерфейсе браузера:

  • Запустите Chrome и перейдите по адресу chrome://flags;
  • Найдите параметр Enable Reader Mode и нажмите Enabled;
Режим чтения

Режим чтения в Chrome доступен только через экспериментальное меню

  • Перезагрузите браузер кнопкой Relaunch внизу экрана;
  • Откройте любую статью и в адресной строке нажмите на иконку листа.

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Многие недооценивают режим чтения, однако он действительно может облегчить восприятие текстового контента. Если вы читаете большую статью, которая прерывается сайтовыми вставками или рекламными баннерами, просто включите режим чтения, и все эти элементы исчезнут. Перед вашими глазами останется только сам текст, картинки, которые вставил автор, и видеоролики, если они там должны быть. Всё. Ничего постороннего больше не останется, и вы сможете спокойно продолжить чтение текстового материала.

Как убрать рекламу на сайтах

Режим чтения в Chrome

Так выглядит страница с текстом в режиме чтения

Важно понимать, что пока режим находится в стадии бета-тестирования, его можно будет включить не на всех сайтах. Как правило, триггером для активации для режима является обилие текста, которое браузер определяет самостоятельно. Но иногда что-то заедает, и он не предлагает включить режим чтения – иконка активации просто не появляется. В этом случае не помогает ни перезагрузка, ни открытие в новом окне, ни отключение с повторным включением параметра в экспериментальном меню, ни что-либо из того, что может предпринять рядовой пользователь.

Расширение Chrome

Так выглядит режим чтения, который добавляет расширение Just Read

Единственный выход из ситуации – это специальное расширение, которое позволяет принудительно включать режим чтения везде, где вам будет угодно. Просто перейдите по этой ссылке и добавьте Just Read в Chrome. А чтобы включить его, откройте страницу с текстом и нажмите на иконку расширения. В результате вы получите примерно сопоставимый результат, что и в случае использования штатного режима. Только с расширением вам будет доступен чуть более широкий набор функций – от настройки цвета подложки до конфигурации шрифта.

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