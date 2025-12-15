Как включить Семейную защиту в мессенджере MAX и спасти родственников от мошенников

Несмотря на блокировку WhatsApp и поэтапные ограничения Telegram, телефонные мошенники никуда не исчезли. Они продолжают обманывать россиян посредством обычной телефонии, а многие из них уже перебрались в мессенджер MAX. Чтобы обелить репутацию и хоть как-то помочь пользователям, создатели приложения придумали функцию «Семейная защита». По словам разработчиков, она может спасти пожилых и маленьких родственников от мошенников и других злоумышленников в MAX.

Что такое Семейная защита в мессенджере MAX

Несмотря на громкое название и обещания о спасении родственников от мошенников, Семейная защита MAX — это лишь возможность удаленно управлять настройками приватности пользователя. Они включают в себя:

безопасный режим;

поиск человека по номеру;

возможность звонить человеку;

ограничения приглашений в чаты;

ограничения контента.

Все то же самое можно настроить и без Семейной защиты, которая, к слову, может распространяться на любого человека из списка ваших контактов, а не только на родственников.

Как включить Семейную защиту в MAX

Чтобы сделать Семейную защиту MAX, необходимо установить последнюю версию приложения, после чего сформировать код на устройстве главного человека в семье:

Запустите MAX. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Приватность», а затем — «Семейная защита». Нажмите кнопку «Создать защиту».

После этого на экране смартфона появится шестизначный код, который необходимо использовать на устройстве родственника. Важно: он должен быть в списке ваших контактов. Вот, как добавить человека в Семейную защиту:

Запустите MAX на смартфоне родственника. Во вкладке «Профиль» перейдите в раздел «Приватность», а потом — «Семейная защита». Нажмите кнопку «Вступить по коду». Введите шестизначный код и подтвердите подключения.

Выполнив эти действия, вы де-факто запретите своему родственнику менять настройки приватности его аккаунта. Теперь все это будете делать вы в разделе «Семейная защита».

Здесь можно выбирать, кто будет звонить вашему родственнику, искать его по номеру и приглашать в чаты. Удаленно вы можете ограничить все его общение с посторонними людьми и при необходимости настроить ограничения контента.