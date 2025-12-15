Как включить Семейную защиту в мессенджере MAX и спасти родственников от мошенников

Герман Вологжанин

Несмотря на блокировку WhatsApp и поэтапные ограничения Telegram, телефонные мошенники никуда не исчезли. Они продолжают обманывать россиян посредством обычной телефонии, а многие из них уже перебрались в мессенджер MAX. Чтобы обелить репутацию и хоть как-то помочь пользователям, создатели приложения придумали функцию «Семейная защита». По словам разработчиков, она может спасти пожилых и маленьких родственников от мошенников и других злоумышленников в MAX.

Что такое Семейная защита в мессенджере MAX

Несмотря на громкое название и обещания о спасении родственников от мошенников, Семейная защита MAX — это лишь возможность удаленно управлять настройками приватности пользователя. Они включают в себя:

  • безопасный режим;
  • поиск человека по номеру;
  • возможность звонить человеку;
  • ограничения приглашений в чаты;
  • ограничения контента.

Все то же самое можно настроить и без Семейной защиты, которая, к слову, может распространяться на любого человека из списка ваших контактов, а не только на родственников.

Как включить Семейную защиту в MAX

Чтобы сделать Семейную защиту MAX, необходимо установить последнюю версию приложения, после чего сформировать код на устройстве главного человека в семье:

  1. Запустите MAX.
  2. Откройте вкладку «Профиль».
  3. Перейдите в раздел «Приватность», а затем — «Семейная защита».
  4. Нажмите кнопку «Создать защиту».
После этого на экране смартфона появится шестизначный код, который необходимо использовать на устройстве родственника. Важно: он должен быть в списке ваших контактов. Вот, как добавить человека в Семейную защиту:

  1. Запустите MAX на смартфоне родственника.
  2. Во вкладке «Профиль» перейдите в раздел «Приватность», а потом — «Семейная защита».
  3. Нажмите кнопку «Вступить по коду».
  4. Введите шестизначный код и подтвердите подключения.
Выполнив эти действия, вы де-факто запретите своему родственнику менять настройки приватности его аккаунта. Теперь все это будете делать вы в разделе «Семейная защита».

Здесь можно выбирать, кто будет звонить вашему родственнику, искать его по номеру и приглашать в чаты. Удаленно вы можете ограничить все его общение с посторонними людьми и при необходимости настроить ограничения контента.

Лонгриды для вас
Почему не работает WhatsApp в России

В последнее время жители России все чаще сталкиваются с проблемами WhatsApp. Летом в мессенджере были де-факто заблокированы звонки, а в конце октября начались проблемы с отправкой и получением сообщений. Можно сказать, что WhatsApp не работает, и многие люди не могут связаться с родными и близкими посредством самого популярного мессенджера. Но почему это происходит?

Читать далее
4 распространённых мифа о кибербезопасности, в которые не стоит верить

Когда речь заходит о кибербезопасности, представления людей часто строятся на стереотипах, почерпнутых из фильмов или новостных заголовков. Художественные образы гениальных хакеров, управляющих компьютерами как волшебниками, сбивают с толку и создают ложное ощущение того, откуда на самом деле исходят угрозы. Однако реальность намного прозаичнее — и опаснее. Это должен знать, ну или хотя бы прочитать каждый. Вдруг что-то запомнится и вы будете в большей безопасности.

Читать далее
Мессенджер MAX станет обязательным приложением уже 1 сентября. Получится ли его удалить?

19 августа глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому с 1 сентября 2025 года новый мессенджер MAX станет обязательным для Android, а также устройств на базе других операционных систем. Теперь его приложение будет устанавливаться на каждый смартфон, и, кажется, от навязанной сверху программы уже никуда не деться. Но так ли все страшно на самом деле? Объясняем, почему MAX стал обязательным приложением, и получится ли от него избавиться.

Читать далее
