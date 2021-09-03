Как включить скрытые функции YouTube на Android

Несмотря на то что я терпеть не могу кастомизацию и перепрошивки, мне всегда очень нравилось возиться с экспериментальными функциями тех или иных приложений. Особенно оттянуться удавалось на Google Chrome, в котором постоянно появлялись скрытые нововведения, которые было нужно принудительно активировать в меню флагов. На выходе я получал тот же самый браузер, но с чуть более расширенной функциональностью, которая позволяла пользоваться им с чуть большим удобством. Как говорится, мелочь, а приятно. Поэтому я сильно обрадовался, когда узнал, что и в YouTube есть такие же скрытые функции, которые можно принудительно активировать.

Важное уточнение: все экспериментальные функции появляются в приложении только у пользователей, которые оформили платную премиум-подписку. Поэтому, если у вас таковой нет, доступа к тестовым фишкам вам не получить. Учитывайте это, если хотите протестировать экспериментальные нововведения YouTube.

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Я понимаю, что скорее всего, мало кто захочет платить 200 рублей ежемесячно за YouTube Premium, поэтому предлагаю вам подписаться через Аргентину. О том, как это сделать, читайте по этой ссылке (в статье описан способ подписки через Индию, но вы подключайтесь к аргентинским VPN-серверам). Стоимость подписки составит 88 рублей.

Как найти скрытые функции Ютуба

Установите последнее обновление YouTube для Android;

Запустите приложение на смартфоне авторизуйтесь в нём;

Перейдите в раздел «Библиотека» и откройте профиль;

Откройте «Преимущества YouTube Premium» — «Попробуйте новые функции».

Как найти конкретный фрагмент видео на YouTube без тайм-кодов

После этого вы попадёте в специальный раздел с новыми функциями, которы хоть и встроены в релизную версию приложения, но по умолчанию недоступны. Их нужно включать принудительно, и только после этого они заработают. Правда, не ждите, что функция будет очень уж много.

На данный момент в приложении YouTube доступно всего две экспериментальных функции, одна из которых предназначается строго для iOS. Это режим «картинка-в-картинке», который позволяет подписчикам платного тарифа смотреть видео в отдельном окне во время выполнения других задач.

Получается, что для пользователей Android сейчас есть только одно экспериментальное нововведение. Это функция перевода комментариев. Долистайте до неё и нажмите «Попробовать», после чего подтвердите активацию функции ещё раз и пользуйтесь ей, переводя комментарии, оставленные на иностранном языке, на родной.

Как перевести комментарии на YouTube

В качестве родного языка подразумевается язык операционной системы. То есть даже если вы, как и я, подписаны на YouTube Premium через Аргентину или Индию, сервис всё равно будет переводить комментарии на русский язык, потому что именно он установлен на смартфоне в качестве системного языка.

Чтобы перевести комментарий с иностранного языка на русский потребуется:

Запустите видеоролик в приложении YouTube;

Найдите любой иностранный комментарий;

Нажмите «Перевести» и дождитесь загрузки результата;

При необходимости нажмите ещё раз, чтобы вернуть оригинал.

Почему YouTube просит подтвердить возраст

В приложении YouTube используются алгоритмы Google Translate, поэтому качество перевода будет на достаточно высоком уровне. Таким образом можно переводить не только англоязычные комментарии, но и те, что были написаны на других языках. Поэтому можно понять, что пишут люди, независимо от их происхождения.

Что касается режима «картинка-в-картинке», который доступен в числе экспериментальных функций на iOS, то на Android он встроен в приложение уже по умолчанию. Поэтому дополнительно включать его не придётся. А, если режим не активируется, проверьте его работу в настройках операционной системы либо убедитесь, что срок действия премиум-подписки ещё не истёк.