Как включить запись звонков на Xiaomi и найти файл разговора

У владельцев Xiaomi есть много поводов потешаться над обладателями Apple iPhone, чьи устройства лишены функции записи разговоров. На китайских смартфонах она присутствует, но вместе с тем существует огромное количество нюансов. Во-первых, сразу и не догадаешься, как включить запись звонка на Xiaomi. Во-вторых, сложно найти сам файл разговора, чтобы прослушать беседу. Все эти проблемы актуальны для владельцев Xiaomi, Redmi и POCO, но сегодня мы их решим и разберемся, как работает одна из самых важных функций наших мобильных устройств.

Как включить запись звонков на Xiaomi и Redmi

На глобальных и российских версиях Xiaomi запись разговоров осуществляется через приложение Google Телефон. Именно оно используется в качестве стандартной звонилки. Чтобы включить запись разговора на Редми, POCO или Xiaomi, вам понадобится:

Открыть приложение «Телефон». Позвонить нужному человеку или принять входящий вызов. Нажать кнопку «Еще», а затем — «Запись». Для прекращения записи нужно нажать кнопку «Остановить» или просто закончить вызов.

Обратите внимание, что после включения этой функции ваш собеседник услышит предупреждение о записи разговора. Можно ли обойтись без него? Да, но для этого вам нужно либо установить стороннее приложение для записи звонков, либо воспользоваться диктофоном, либо включить запись экрана.

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Автоматическая запись звонков на Xiaomi

Если верить инструкции Google, автоматическая запись разговора (то есть для всех вызовов) настраивается следующим образом:

Запускаем приложение «Телефон». Переходим в его настройки, нажав на «три точки». Открываем вкладку «Запись разговоров». Активируем переключатель «Всегда записывать».

На моем смартфоне Xiaomi нужного переключателя нет. Поэтому для включения автоматической записи звонков приходится использовать стороннее приложение. Одно из таковых — Talker ACR. Но его нужно правильно настроить:

Запустите приложение. Нажмите кнопку «Далее». Предоставьте программе доступ к памяти, микрофону, телефону и контактам. Нажмите кнопку «App Connector». В открывшемся меню откройте вкладку «Скачанные приложения», после чего активируйте Talker ACR. На всякий случай снимите ограничение на работу программы в фоновом режиме, а также добавьте Talker ACR в автозагрузку.

Если все сделано верно, автоматическая запись разговоров на Редми, Xiaomi и POCO начнется сразу, как только вы примите или совершите звонок. Останавливаться она будет тоже без вашего участия.

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Как прослушать запись разговора на Xiaomi

Дело сделано, но где найти запись разговора на Xiaomi? Для прослушивания беседы вам необходимо:

Запустить приложение «Tелефон». Открыть список недавних вызовов. Тапнуть по карточке абонента, с которым вы беседовали (если запись есть, напротив номера или имени вы увидите значок с микрофоном). Нажать кнопку «Play».

Если вы использовали Talker ACR, то прослушивать запись разговора на Xiaomi нужно через него. Запустите приложение и нажмите кнопку «Play». Все очень просто, но что там с файлом разговора?

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Куда сохраняется запись разговора на Xiaomi

Если вы использовали Talker ACR, то найдете файл в папке, расположенной по пути Documents/TalkerACR/All. А вот в случае с Google Телефоном все иначе. Файл хранится в кэше приложения. К нему невозможно получить доступ кроме как через саму звонилку. Впрочем, есть выход. Нужно самостоятельно сохранить запись разговора на Xiaomi:

Откройте запись через приложение «Телефон». Нажмите кнопку «Поделиться», а затем — «Копировать в…». Выберите папку для сохранения. Нажмите «Вставить».

Старайтесь использовать одну и ту же папку, чтобы всегда знать, где хранятся записи разговоров в Xiaomi. Так вы не потеряете файлы и сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.

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Как удалить запись звонка

Для удаления записи разговора нужно обратиться к стандартной инструкции, которая помогает нам избавляться от любых файлов, включая аудио:

Запускаем «Проводник». Открываем папку, где сохранена запись. Выделяем файл. Нажимаем кнопку «Удалить».

Если вы записывали разговор через Google Телефон, после удаления файла, сохраненного вручную, беседа все равно останется в кэше приложения и продолжит оставаться доступной для прослушивания в звонилке. От нее можно избавиться так:

Нажмите на кнопку в виде корзины, находясь в окне прослушивания разговора. Если вы хотите удалить все записи звонков, откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Запись разговоров». Нажмите кнопку «Удалить все записи» или настройте их автоматическое удаление.

Вот такая мудреная функция записи разговоров на Xiaomi. Если у вас остались вопросы, задавайте их в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Там же вы можете поделиться своими наблюдениями об этой функции. Не исключено, что в тексте были учтены не все особенности записи звонков, о которых должны знать владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO.